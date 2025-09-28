szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Összefoglaló

26 perce

Holtan került elő az eltűnt nő, hetek óta keresték

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megtalálták a szeptember elején eltűnt Kaszás Nikolettet, két autó ütközött az 52-es főúton, illetve hogy a régi gasztronómiai hagyományokat elevenítették fel Soltszentimrén.

Kovács Nóra

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy holtan találták meg Kaszás Nikolettet, lovaskocsival ütközött egy autó, valamint hogy tragikus háztűz történt Tasson.

megtalálták Kaszás Nikolett holttestét,
Megtalálták a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy dobogó, két ezüst, két generáció: a Czakó család sportútja inspiráció mindenkinek

Ritka és megható pillanat, amikor egy édesanya a saját gyermekét látja a dobogón. De talán még különlegesebb az, amikor egy gyermek az édesanyja sporteredményének örülhet. És egészen kivételes, amikor ugyanazon a versenyen anya és lánya is felállhat a dobogóra. A kiskunfélegyházi Czakóné Kürtösi Erika és lánya, Czakó Kata pontosan ezt az élményt élhették át a funkcionális fitnesznek köszönhetően. 

Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben

Elhagyta a helyszínt az a lovaskocsi, aminek szombat este hajtott neki egy személyautó a sötétben Kecel és Soltvadkert között, az 54-es főúton. A lovaskocsival ütközött sofőr állítása szerint nem volt kivilágítva lassú jármű, ezért későn észlelte és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Új ízek az őszi konyhában: így készíthető különleges fűszerolaj otthon

A legegyszerűbb fogások is új szintre emelhetők. A fűszerolaj nem csupán ízesít, hanem kreatív kiegészítője is lehet az otthoni főzésnek.

Gyönyörű menyasszonyi ruhában tündököl a Miss World Hungary sztárja

Tokodi Doroti Instagram-oldalán osztott meg egy káprázatos képet, amelyen gyönyörű menyasszonyi ruhában ragyog. A Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa ismét elvarázsolta követőit.

Két autó ütközött a forgalmas főúton

Két gépkocsi ütközött össze az 52-es főút 15-ös és 16-os kilométerszelvénye között, Fülöpháza térségében vasárnap délelőtt. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak.

Kecskeméten már mozis popcornt, parfümöt és kutyatápot is házhoz hoz a futár

A Wolton, a Foodorán és a drogériák saját webshopjain keresztül nemcsak élelmiszer, hanem virág, parfüm, sőt, akár elektronikai termék is elérhető. Kecskeméten is egyre népszerűbb az online vásárlás.

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben

Hatalmas összefogás és napokig tartó reménykedés után tragikus hír érkezett. Megtalálták a szeptember eleje óta eltűnt Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben.

A sztárséf édesanyja egy újfajta rendezvényt hívott életre a faluban

Soltszentimrén egy új hagyományt teremtett Bajuszné Baglyas Angéla. Szombaton első alkalommal hívta életre a Nagyanyáink öröksége című rendezvényt, mely amellett, hogy éltette a régi gasztronómiai hagyományokat, igazi közösségerősítő, közösségépítő program volt. Többen a közeli településekről érkeztek.

Szenzációs ajánlatok az akciós újságokban: egészséges sütés AirFryerben, kerti ponyva fillérekért és még sok más

Az ősz beköszöntével nemcsak a gardrób, hanem a háztartás is megújul. A legtöbb akciós újság ezen a héten igazán sokszínű kínálattal rukkolt elő: van itt kerti bútortakaró, modern AirFryer, praktikus lámpás, kárpittisztító és még kandalló is.

Ez az a tök, amely nemcsak halloweeni dísznek szuper, de egészséges és finom is

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több narancssárga tök jelenik meg a piacokon és boltokban. Bár a Halloween tök inkább dekorációs célokat szolgál, van egy másik, kisebb és sokkal ízletesebb fajta, amely nemcsak finom, hanem egészséges is: ez a Hokkaido tök. A kecskeméti piacon is megvásárolható, kilónként 750-800 forintért.

Halálos tűz ütött ki egy családi házban Tasson

Vasárnap délután tragikus tűzeset történt Tasson. A katasztrófavédelem ügyeletére érkezett bejelentés szerint a Szigetfő utcában egy száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki.

Látványos szőlőtaposással ünnepelték az újbor születését Nemesnádudvaron

Idén 38. alkalommal rendezték meg a nemesnádudvari Szent Mihály-napi újborünnepet a Máriavölgye pincesoron és további helyszíneken. A borlovagavatás mellett számtalan izgalmas gasztronómiai program, koncertek, zenés-táncos előadások és gyerekprogramok is várták az érdeklődőket az újbor ünnepén.

 

