Holtan került elő az eltűnt nő, hetek óta keresték

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy holtan találták meg Kaszás Nikolettet, lovaskocsival ütközött egy autó, valamint hogy tragikus háztűz történt Tasson.

Megtalálták a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Egy dobogó, két ezüst, két generáció: a Czakó család sportútja inspiráció mindenkinek

Ritka és megható pillanat, amikor egy édesanya a saját gyermekét látja a dobogón. De talán még különlegesebb az, amikor egy gyermek az édesanyja sporteredményének örülhet. És egészen kivételes, amikor ugyanazon a versenyen anya és lánya is felállhat a dobogóra. A kiskunfélegyházi Czakóné Kürtösi Erika és lánya, Czakó Kata pontosan ezt az élményt élhették át a funkcionális fitnesznek köszönhetően.

Lovaskocsival ütközött az autó a sötétben

Elhagyta a helyszínt az a lovaskocsi, aminek szombat este hajtott neki egy személyautó a sötétben Kecel és Soltvadkert között, az 54-es főúton. A lovaskocsival ütközött sofőr állítása szerint nem volt kivilágítva lassú jármű, ezért későn észlelte és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Új ízek az őszi konyhában: így készíthető különleges fűszerolaj otthon

A legegyszerűbb fogások is új szintre emelhetők. A fűszerolaj nem csupán ízesít, hanem kreatív kiegészítője is lehet az otthoni főzésnek.

Gyönyörű menyasszonyi ruhában tündököl a Miss World Hungary sztárja

Tokodi Doroti Instagram-oldalán osztott meg egy káprázatos képet, amelyen gyönyörű menyasszonyi ruhában ragyog. A Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa ismét elvarázsolta követőit.

Két autó ütközött a forgalmas főúton

Két gépkocsi ütközött össze az 52-es főút 15-ös és 16-os kilométerszelvénye között, Fülöpháza térségében vasárnap délelőtt. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak.

Kecskeméten már mozis popcornt, parfümöt és kutyatápot is házhoz hoz a futár

A Wolton, a Foodorán és a drogériák saját webshopjain keresztül nemcsak élelmiszer, hanem virág, parfüm, sőt, akár elektronikai termék is elérhető. Kecskeméten is egyre népszerűbb az online vásárlás.