Elhunyt Kásler Miklós onkológus, egykori miniszter

A közlemény szerint Kásler Miklós, aki 2018 és 2022 az emberi erőforrások minisztere volt „fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért”. A Belügyminisztérium saját halottjának tekinti az elhunyt professzort, temetéséről később intézkednek.

Életének 76. évében elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós István volt miniszter, Széchenyi-díjas orvos, egyetemi tanár

Fotó: MTI/ Kovács Tamás

Kásler Miklós Szegeden diplomázott

Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója volt. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, majd több szakterületen is letette szakvizsgáit: sebészetből (1978), szájsebészetből (1988), plasztikai és rekonstrukciós sebészetből (1998), valamint onkológiából (2009) – írja a Délmagyar.

Budapesten kezdett dolgozni, demonstrátorként, majd klinikai orvosként, 1978-tól tanársegédként. Az Országos Onkológiai Intézethez 1981-ben került, ahol alorvos, majd adjunktus, 1986-tól a fej-nyaksebészeti osztály főorvosa, 1992-ben pedig főigazgató főorvos lett.

1993-ban létrehozta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot, melynek célja a daganatos betegek ellátásának országos szintű összehangolása.

Tudományos fokozatai között szerepel az orvostudományok kandidátusa (1984), az MTA doktora (2010), valamint az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagsága (2017).

Életműve maradandó

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke is megrendülten fogadta a halálhírt. Most értesültem Kásler Miklós professzor úr haláláról, családommal együtt gyászoljuk. A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó.” – írta Facebook-oldalán.