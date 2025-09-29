1 órája
Karácsonyi támogatással segíti a családokat az önkormányzat
Szalkszentmárton képviselő-testületének döntése alapján a település lakói kérelmet nyújthatnak be. Karácsonyi támogatással segítik a településen élő rászoruló családokat, egyedülállókat.
Szalkszentmárton Önkormányzatának felhívására – a község képviselő-testületének döntése alapján – karácsonyi támogatásra nyújthatnak be kérelmet a település lakói, amennyiben megfelelnek a meghatározott feltételeknek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok számára könnyebbé tegyék az ünnepi időszakot, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a karácsony minden otthonban valóban a szeretet és a békesség ünnepe lehessen.
Karácsonyi támogatás, példaértékű önkormányzati kezdeményezés
Figyelemre méltó Szalkszentmárton Község Önkormányzatának kezdeményezése, amely gondol azokra, akik nehezebben tudják megteremteni az ünnep feltételeit.
Hogyan igényelhető a támogatás?
A támogatás egyszeri alkalommal, december hónapban, készpénz formájában kerül kiosztásra. A jogosultság feltétele, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme ne haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100%-át, vagyis 285 ezer forintot.
A támogatás összege:
- 5 ezer forint egyedül élők esetén
- 10 ezer forint több főből álló családok esetében
Bár az összeg nem helyettesíti a családi költségvetést, mégis nagy segítséget jelenthet az ünnepi bevásárlások, ajándékozások idején.
Fontos határidők
A kérelmek benyújtására 2025. október 8. és október 31. között van lehetőség. Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 5-ös szobájában kérhető, vagy letölthető a település hivatalos honlapjáról. Ezáltal minden érintett számára elérhető, egyszerűen kitölthető és benyújtható a kérelem.
