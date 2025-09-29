Karácsonyi támogatással segíti a családokat az önkormányzat

Szalkszentmárton Önkormányzatának felhívására – a község képviselő-testületének döntése alapján – karácsonyi támogatásra nyújthatnak be kérelmet a település lakói, amennyiben megfelelnek a meghatározott feltételeknek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok számára könnyebbé tegyék az ünnepi időszakot, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a karácsony minden otthonban valóban a szeretet és a békesség ünnepe lehessen.

Karácsonyi támogatással segíti Szalkszentmárton a családokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Karácsonyi támogatás, példaértékű önkormányzati kezdeményezés

Figyelemre méltó Szalkszentmárton Község Önkormányzatának kezdeményezése, amely gondol azokra, akik nehezebben tudják megteremteni az ünnep feltételeit.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás egyszeri alkalommal, december hónapban, készpénz formájában kerül kiosztásra. A jogosultság feltétele, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme ne haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100%-át, vagyis 285 ezer forintot.

A támogatás összege:

5 ezer forint egyedül élők esetén

10 ezer forint több főből álló családok esetében

Bár az összeg nem helyettesíti a családi költségvetést, mégis nagy segítséget jelenthet az ünnepi bevásárlások, ajándékozások idején.

Fontos határidők

A kérelmek benyújtására 2025. október 8. és október 31. között van lehetőség. Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 5-ös szobájában kérhető, vagy letölthető a település hivatalos honlapjáról. Ezáltal minden érintett számára elérhető, egyszerűen kitölthető és benyújtható a kérelem.