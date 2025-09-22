2 órája
Exkluzív interjú: Kapu Tiborék űrutazása az utolsó pillanatban majdnem meghiúsult – képekkel, videóval
Kecskeméten népszerűsítették a HUNOR Programot és az űrutazást. Magyarország második asztronautája, Kapu Tibor, illetve a kecskeméti származású Cserényi Gyula, Kapu Tibor tartalékos kutatóűrhajósa a Neumann János Egyetemen tartott közönségtalálkozót hétfő délután. Itt volt alkalmunk interjút készíteni Kapu Tiborral.
Nyáron egész Magyarország az űrutazásról beszélt. Farkas Bertalan után Kapu Tibor lett a második magyar kiképzett űrhajós, aki az űrben járt. A HUNOR Program kutatóűrhajósa országjárásba kezdett, hogy élményeiről minden honfitársunknak mesélhessen.
Kapu Tiborék az egész napot Kecskeméten töltötték
Kapu Tibor kecskeméti látogatását természetesen Cserényi Gyulával, tartalékos kutatóűrhajóssal tette meg. A napot a Református Gimnáziumban kezdték, ahová Cserényi Gyula is járt. Ezt követően meglátogatták a kecskeméti repülőbázist, ahol katonákkal találkoztak, majd délután a Neumann János Egyetem következett, és egy tartalmas élménybeszámolót tartottak az érdeklődőknek.
A közönségtalálkozó előtt volt lehetőségünk Kapu Tiborral exkluzív interjút készíteni, amely során többek között arról is kérdeztük, hogy éppen egy telt házas nagyelőadó vár rájuk, tehát nagyjából hatszáz ember. A hírnévnek vannak árnyoldalai, de Kapu Tibor ennek csak a pozitív oldalát látja.
– Az iroda és a lakásom között Budapesten két perc a gyalogtáv, de ezt a két percet nem tudom megtenni úgy, hogy ne szelfiznének velem, viszont én ennek elképesztően örülök. Ha ez nem így lenne, akkor az azt jelentené, hogy a HUNOR program nem érte el a lakosságot – mondta kérdésünkre Kapu Tibor űrhajós, a második magyar asztronauta.
Ki gondolta volna ezt öt évvel ezelőtt?
Kapu Tibor szerint váratlan sikert értek el. – Öt évvel ezelőtt nem gondolta volna senki, hogy a több százezren olyan applikációt fognak letölteni, amivel a Nemzetközi Űrállomást lehet megfigyelni, és azt sem gondolta volna senki, hogy a fél ország ki fog menni hajnalban az utcára vagy a kertbe, hogy egy gyorsan mozgó űrállomásnak integessen – fejtette ki gondolatait a kutatóűrhajós, aki szerint bár sokat beszélnek az űrutazása kapcsán a kutatásokról, a tudományról, de nem lepődne meg, ha húsz év múlva a legtöbben az ilyen közösségi élményekre emlékeznének.
Ő sem felejti el, hogy 1999-ben a teljes napfogyatkozás során épp a Balatonon volt, és szerinte sok mostani gyermek úgy fog emlékezni rá, hogy éjszaka anyuval és apuval közösen az égre nézve egy mozgó pontnak integettek, és abban a kis pontban utazott Kapu Tibi bácsi.
Kapu Tibor vadászpilóta akart lenni, de ennél magasabbra jutott
Kapu Tibor beszélgetésünk során kitért arra, hogy nagyon boldogan látogatta meg a kecskeméti repülőteret és nézte meg a Gripeneket, ugyanis gyerekként nem űrhajós, hanem vadászpilóta akart lenni. Édesapja nyomdokait követve végül gépészmérnök lett, amire nagyon büszke, ám mégis eljutott a repülésig, igaz, az űrhajó kicsit más, mint egy Gripen.
Így telik egy nap a Nemzetközi Űrállomáson
Kapu Tibor arról is mesélt, hogy a Nemzetközi Űrállomáson a menetrendjük minden pillanata be volt táblázva. Minden nap reggel 6 órakor keltek, napindító értekezlettel kezdtek, majd 12 órás munka következett. Egy étkezés volt betervezve a napjukba, de bármikor nasizhattak természetesen. Egy vízadagoló gép segítségével tudtak porból innivalót, például narancslevet készíteni.
A magyar űrhajós legjobb élménye viszont az alvás volt. – Olyan, mintha az ember egy tökéletes memóriamatracban feküdne, minden egyes körülöttem lévő levegőrészecske azért felelt, hogy engem alátámasszon. Bárcsak lenne arra mód, hogy ezt a Földön is megvalósítsuk, de sajnos ezt még nem találták ki – mesélte Kapu Tibor, aki a mosdózásra is külön kitért. Mint megtudtuk, nyolc főre jutott egy wc, így reggelente kialakult sorban állás, pontosabban sorban lebegés.
A híres TV Maci kétszer is járt az űrben
Személyes tárgyak is voltak Kapu Tibornál az űrutazása során, bár csak másfél kilogrammos poggyászt vihetett magával. Több tárgy Magyarországot és a kultúránkat képviselte.
- Ott volt Kapu Tibornál az a TV Maci, amit négy évtizeddel ezelőtt Farkas Bertalan vitt magával az űrbe.
- Volt vele Rubik-kocka,
- plüssállatok
- és személyes fotók családtagokról, barátokról, amelyek erőt adtak neki, bár félelmet sosem érzett.
Kapu Tibor a Neumann János EgyetemenFotók: Bús Csaba
Majdnem meghiúsult a Kapu Tiborék űrutazása
Kapu Tibort rövid interjúnk során még a felbocsátásról volt alkalmunk kérdezni. Mint mondta, az utolsó pillanatban majdnem meghiúsult az űrutazás, ugyanis több probléma is adódott a kilövés előtt. Két és fél órával a felbocsátás előtt már bekötve, utazásra kész állapotban kellett lennie az űrhajósoknak, de csak az utolsó tíz másodperc volt az, amikor elhihették, hogy ez valóban megtörténik.
– Amellett, hogy több hatalmas és gazdag ember összeveszett az interneten, és emiatt majdnem csúszott az űrutazásunk, még több technikai gondunk is adódott: szivárgott az Űrállomás, illetve szivárgott a rakétánk is. A második szivárgásteszten sikerült csak átmenni. És ha még ez nem lett volna elég, még egy bagatellnek tűnő, de nagyon fontos fájlfeltöltési hiba is adódott. Végül minden hiba az utolsó pillanatban elhárult. A felbocsátás életem legmeghatározóbb tíz perce volt, amire mindig emlékezni fogok és amit minden nap újra átélnék – emlékezett vissza Kapu Tibor.
