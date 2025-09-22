Exkluzív interjú: Kapu Tiborék űrutazása az utolsó pillanatban majdnem meghiúsult – képekkel, videóval

Nyáron egész Magyarország az űrutazásról beszélt. Farkas Bertalan után Kapu Tibor lett a második magyar kiképzett űrhajós, aki az űrben járt. A HUNOR Program kutatóűrhajósa országjárásba kezdett, hogy élményeiről minden honfitársunknak mesélhessen.

Exkluzív interjú: Kapu Tiborék űrutazása az utolsó pillanatban majdnem meghiúsult

Fotó: Bús Csaba

Kapu Tiborék az egész napot Kecskeméten töltötték

Kapu Tibor kecskeméti látogatását természetesen Cserényi Gyulával, tartalékos kutatóűrhajóssal tette meg. A napot a Református Gimnáziumban kezdték, ahová Cserényi Gyula is járt. Ezt követően meglátogatták a kecskeméti repülőbázist, ahol katonákkal találkoztak, majd délután a Neumann János Egyetem következett, és egy tartalmas élménybeszámolót tartottak az érdeklődőknek.

A közönségtalálkozó előtt volt lehetőségünk Kapu Tiborral exkluzív interjút készíteni, amely során többek között arról is kérdeztük, hogy éppen egy telt házas nagyelőadó vár rájuk, tehát nagyjából hatszáz ember. A hírnévnek vannak árnyoldalai, de Kapu Tibor ennek csak a pozitív oldalát látja.

– Az iroda és a lakásom között Budapesten két perc a gyalogtáv, de ezt a két percet nem tudom megtenni úgy, hogy ne szelfiznének velem, viszont én ennek elképesztően örülök. Ha ez nem így lenne, akkor az azt jelentené, hogy a HUNOR program nem érte el a lakosságot – mondta kérdésünkre Kapu Tibor űrhajós, a második magyar asztronauta.

Ki gondolta volna ezt öt évvel ezelőtt?

Kapu Tibor szerint váratlan sikert értek el. – Öt évvel ezelőtt nem gondolta volna senki, hogy a több százezren olyan applikációt fognak letölteni, amivel a Nemzetközi Űrállomást lehet megfigyelni, és azt sem gondolta volna senki, hogy a fél ország ki fog menni hajnalban az utcára vagy a kertbe, hogy egy gyorsan mozgó űrállomásnak integessen – fejtette ki gondolatait a kutatóűrhajós, aki szerint bár sokat beszélnek az űrutazása kapcsán a kutatásokról, a tudományról, de nem lepődne meg, ha húsz év múlva a legtöbben az ilyen közösségi élményekre emlékeznének.

Ő sem felejti el, hogy 1999-ben a teljes napfogyatkozás során épp a Balatonon volt, és szerinte sok mostani gyermek úgy fog emlékezni rá, hogy éjszaka anyuval és apuval közösen az égre nézve egy mozgó pontnak integettek, és abban a kis pontban utazott Kapu Tibi bácsi.