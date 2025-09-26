szeptember 26., péntek

Jótékony hatások

3 órája

Felejtsd el a drága krémeket: ez az olcsó zöldség turbózza fel igazán a kollagéntermelést

#káposzta#kollagén#piac#egészség

Íme egy szuperélelmiszer, mely nyersen fogyasztva a legegészségesebb. Beépíthetjük a mindennapi étkezéseinkbe, szendvicsbe vagy smoothie-ba egyaránt. A fejes káposzta természetes vitaminbomba, gyulladáscsökkentő és a diétázók álma. Most bemutatjuk, miért érdemes rendszeresen fogyasztani ezt az egyszerű, mégis rendkívül értékes zöldséget.

Sebestyén Hajnalka

A fejes káposzta évszázadok óta része a magyar konyhának, mégis sokan csak főzve vagy savanyítva fogyasztják. Pedig nyersen is igazi tápanyagbomba, amely számos módon támogatja az egészségünket. A következőkben összefoglaljuk, miért is jótékony a szervezetünkre. 

káposzta szeletelve
A káposzta nyersen a legegészségesebb
Fotó: Illusztráció

Megfizethető egészség

Rögtön az elején egy jó hír: a fejes káposzta megfizethető. Jelenleg a piacon, az élelmiszer boltokban és a zöldségeseknél is egyaránt kilója 400-500 forint körül mozog.

C és K vitamin tartalma kimagasló

Egy csésze nyers káposzta a napi C-vitamin szükséglet több mint felét fedezi, ami kulcsfontosságú az immunrendszer működéséhez, a kollagéntermeléshez és a sejtvédelemhez. Emellett a K-vitamin tartalma is kiemelkedő, ami a csontok egészségének megőrzésében játszik szerepet. 

Támogatják a bélrendszert

A káposzta magas rosttartalma támogatja az emésztőrendszert, és prebiotikumként táplálja a jótékony bélbaktériumokat. A fejes káposzta antioxidánsokat tartalmaz, amelyek segítenek semlegesíteni a szabadgyököket és csökkenteni a krónikus gyulladásokat. Ezáltal hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az ízületi gyulladások megelőzéséhez. A káposztában lévő glükozinolátok gátolják a rákos sejtek növekedését és segítik azok pusztulását. 

A nyers káposzta a diétázok kedvence lehet

A káposzta leve különösen hatékony méregtelenítő: tisztítja a vért, segíti a máj működését, és támogatja az agy és az idegrendszer egészségét. A nyers káposzta rendkívül alacsony kalóriatartalmú. Magas víz- és rosttartalma miatt hosszan tartó teltségérzetet biztosít, így segít elkerülni a túlevést és támogatja a súlykontrollt. 

Hogyan fogyasszuk nyersen?

  • Salátaként: reszelve vagy vékonyra szeletelve, almával, répával, joghurtos vagy ecetes öntettel. 
  • Szendvicsbe: friss, ropogós rétegként. 
  • Smoothie-ban: gyümölcsökkel kombinálva meglepően finom és tápláló. 
  • Savanyítva: probiotikus hatása miatt különösen ajánlott.

