Egy iskola, ami generációkat köt össze: így éledt újjá a Kápolnai-dűlői tanyasi iskola
Harmadik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Kápolnai Családi Napot Orgoványon a Kápolna-dűlői régi iskolaépületben. A felújított tanyasi iskola falai között régi diákok, családok, barátok gyűltek össze, hogy újra átéljék a tanyasi iskola szellemiségét. A Kápolnai Családi Napon a nosztalgia és az összetartozás érzése ismét megtöltötte a régi-új közösségi teret.
A Kápolnai Iskola alapjait 1926-ban fektették le, amikor a nemzetgyűlés – Klebelsberg Kuno javaslatára – elfogadta a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről szóló VII. törvénycikket. Az állami támogatásnak köszönhetően 1928-ban megépült a Kápolna-dűlői tanyasi iskola, a amely Kápolnai Családi Nap helyszíne is volt.
Az iskola Sváb Gyula tervei alapján készült: tégla falazat, vörösfenyő padló és palatető borította az akkoriban modernnek számító épületet. Egy tanteremmel és egy tanítói lakással ellátott iskolában összevont osztályokban tanultak az 1–8. évfolyamos diákok. Az intézmény a tanyákon élő gyermekek és később a felnőttek művelődésének is otthont adott.
Az évek során azonban a tanyákról egyre többen költöztek be a faluba, így a központi iskola tanulóinak száma nőtt, míg a külterületi iskoláké csökkent. Ez a folyamat vezetett a tanyasi iskolák fokozatos bezárásához. A Kápolna-dűlői iskola 1988-ban zárta be kapuit, és azóta üresen állt – tudtuk meg Tóthné Szakolczai Tündétől, az orgoványi művelődési ház igazgatójától.
Az értékek megőrzése
Tóthné Szakolczai Tünde elmondta, az iskola nemcsak építészeti és történelmi szempontból értékes, hanem érzelmi és közösségi jelentőséggel is bír – különösen azok számára, akik valaha ott tanultak. Orgovány külterületén ma is a lakosság 26 százaléka él, és a tanyasi életforma még mindig része a helyi identitásnak.
„Fontos, hogy ne csak a központban összpontosuljon a kultúra, a szórakozás és a közösségi élet. A külterületeken élők számára is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bekapcsolódjanak a közösségi életbe – ez hozzájárul az életszínvonal emeléséhez, és erősíti a helyiek kötődését otthonukhoz” – fogalmazott az igazgató.
Hozzátette, a Kápolnai iskola 2023-ban újult meg, több pályázat összehangolásával, összesen 89 millió forintos támogatással. Azóta évente megrendezik a Kápolnai Családi Délutánt, ahol az egykori diákok és családtagjaik nosztalgiázhatnak, találkozhatnak, emlékezhetnek.
Vers, táncbemutató, filmvetítés
Idén a rendezvényt Tekes Gyula, a helyi iskola diákja nyitotta meg Petőfi Sándor egyik versének elszavalásával. Őt követte a Mamadance csoport bajor táncbemutatója, majd a vendégek megtekinthették az Orgovány Anno című rövidfilmet, amely a 70-es évek világába kalauzolta vissza a nézőket.
Ez a film nem csupán archív felvételek gyűjteménye – valódi időutazás. A történet 2010-es évek végére nyúlik vissza, amikor Urbán Elek a padláson rábukkant egy doboznyi régi filmtekercsre. A felvételek az 1970-es években működő fotó- és videószakkör munkái voltak, amelyet Szabó Gábor vezetett az Orgoványi Művelődési Házban.
A filmek sokat veszítettek minőségükből az évek során, de Gyarmati Dezske segítségével sikerült digitalizálni őket, így megmenekültek az enyészettől. Az Orgoványi Művelődési Ház egy félórás válogatást állított össze belőlük, Orgovány Anno címmel.
„A felvételen olyan emberek, családtagok jelennek meg, akikhez mindannyian kötődünk, de talán már nincsenek közöttünk. A közös emlékezés és a múlt értékeinek megőrzése mindannyiunk számára fontos – mondta Tóthné Szakolczai Tünde.
Kápolnai Családi Nap: egy iskola, ami több, mint épület
Egy iskola több, mint téglákból és malterból álló épület – igazi értéke a benne formálódó közösség, az itt eltöltött évek emléke, a tanulás öröme és a kapcsolatok, amelyek egy életre szólnak.
„A Kápolnai iskola története és újjászületése is azt mutatja: van egy erős, összetartó közösségünk, amely képes ápolni és továbbadni értékeit. Ezek az értékek jelentik a jövőnk zálogát” – fogalmazta meg a Kápolnai Családi Nap szervezője.
