Egy iskola, ami generációkat köt össze: így éledt újjá a Kápolnai-dűlői tanyasi iskola

A Kápolnai Iskola alapjait 1926-ban fektették le, amikor a nemzetgyűlés – Klebelsberg Kuno javaslatára – elfogadta a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről szóló VII. törvénycikket. Az állami támogatásnak köszönhetően 1928-ban megépült a Kápolna-dűlői tanyasi iskola, a amely Kápolnai Családi Nap helyszíne is volt.

A Kápolnai Családi Napon a nosztalgia és az összetartozás érzése ismét megtöltötte a régi-új közösségi teret

Fotó: beküldött fotó

Az iskola Sváb Gyula tervei alapján készült: tégla falazat, vörösfenyő padló és palatető borította az akkoriban modernnek számító épületet. Egy tanteremmel és egy tanítói lakással ellátott iskolában összevont osztályokban tanultak az 1–8. évfolyamos diákok. Az intézmény a tanyákon élő gyermekek és később a felnőttek művelődésének is otthont adott.

Az évek során azonban a tanyákról egyre többen költöztek be a faluba, így a központi iskola tanulóinak száma nőtt, míg a külterületi iskoláké csökkent. Ez a folyamat vezetett a tanyasi iskolák fokozatos bezárásához. A Kápolna-dűlői iskola 1988-ban zárta be kapuit, és azóta üresen állt – tudtuk meg Tóthné Szakolczai Tündétől, az orgoványi művelődési ház igazgatójától.

Az értékek megőrzése

Tóthné Szakolczai Tünde elmondta, az iskola nemcsak építészeti és történelmi szempontból értékes, hanem érzelmi és közösségi jelentőséggel is bír – különösen azok számára, akik valaha ott tanultak. Orgovány külterületén ma is a lakosság 26 százaléka él, és a tanyasi életforma még mindig része a helyi identitásnak.

„Fontos, hogy ne csak a központban összpontosuljon a kultúra, a szórakozás és a közösségi élet. A külterületeken élők számára is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bekapcsolódjanak a közösségi életbe – ez hozzájárul az életszínvonal emeléséhez, és erősíti a helyiek kötődését otthonukhoz” – fogalmazott az igazgató.

Hozzátette, a Kápolnai iskola 2023-ban újult meg, több pályázat összehangolásával, összesen 89 millió forintos támogatással. Azóta évente megrendezik a Kápolnai Családi Délutánt, ahol az egykori diákok és családtagjaik nosztalgiázhatnak, találkozhatnak, emlékezhetnek.

Vers, táncbemutató, filmvetítés

Idén a rendezvényt Tekes Gyula, a helyi iskola diákja nyitotta meg Petőfi Sándor egyik versének elszavalásával. Őt követte a Mamadance csoport bajor táncbemutatója, majd a vendégek megtekinthették az Orgovány Anno című rövidfilmet, amely a 70-es évek világába kalauzolta vissza a nézőket.