Egy hajszálon múlt a tragédia, totálkárosra tört a kamionnal ütköző autó – videó

A baleset Kiskunhalastól néhány kilométerre történt egy egyenes szakaszon, az autós a város felé tartott, amikor eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba és az érkező kamionnak csapódott. A gépkocsi az ütközés után letért az útról és egy fának hajtott.

Kamionnak csapódott egy autó Kiskunhalas közelében

Fotó: Pozsgai Ákos

Az autóban kinyíltak a légzsákok, a vezető, egy kisszállási fiatal férfi, nem sérült meg a balesetben, a nagyobb ijedtségen kívül nem esett baja. A gépkocsi azonban totálkáros lett, a bal első kereke is kitört, amikor a kamion hátsó részének ütközött. A személyautót a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították.

A macedón rendszámú kamion sem tudta folytatni útját, mert a hátsó világítást tartó szerkezet teljesen leszakadt, a szerelvényt helyszínelés után az út menti leálló sávba vezette a sofőr.

A baleset pontos körülményeit a kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.