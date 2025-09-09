szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

35 perce

Egy hajszálon múlt a tragédia, totálkárosra tört a kamionnal ütköző autó – videó

Címkék#53-as főút#kamion#baon videó#baleset

Totálkárosra tört egy kisszállási fiatalember autója kedden hajnalban. Kamionnak csapódott az 53-as főúton Kiskunhalas közelében.

Pozsgai Ákos

A baleset Kiskunhalastól néhány kilométerre történt egy egyenes szakaszon, az autós a város felé tartott, amikor eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba és az érkező kamionnak csapódott. A gépkocsi az ütközés után letért az útról és egy fának hajtott. 

Kamionnak csapódott egy autó, Kiskunhalas közelében történt baleset,
Kamionnak csapódott egy autó Kiskunhalas közelében
Fotó: Pozsgai Ákos

Az autóban kinyíltak a légzsákok, a vezető, egy kisszállási fiatal férfi, nem sérült meg a balesetben, a nagyobb ijedtségen kívül nem esett baja. A gépkocsi azonban totálkáros lett, a bal első kereke is kitört, amikor a kamion hátsó részének ütközött. A személyautót a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították.

A macedón rendszámú kamion sem tudta folytatni útját, mert a hátsó világítást tartó szerkezet teljesen leszakadt, a szerelvényt helyszínelés után az út menti leálló sávba vezette a sofőr.

A baleset pontos körülményeit a kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu