Repülő autók, Kodály Palota és vízi város – így nézhet ki a jövő Kecskemétje – fotók, videó

Fantáziálás, érvelés, megvalósítás. Röviden így állt össze a stratégia, amely mentén a csapatok a jövő városa projekt keretein belül dolgoztak, majd 3D nyomtató segítségével meg is építették azt. A jövő Kecskemétjét nemcsak tehetséges diákok, hanem a Trendalelke Vállalkozó Nők közössége is megépítette.

Kecskeméti diákok mutatták meg, szerintük milyen lesz a jövő városa

Fotó: Vizi Zalán

A jövő városa elvarázsolta a közönséget

A Kecskeméti Digitális Tudásközpont másfél évvel ezelőtt kezdte el ezt a programot, és ez idő alatt számos iskolai csapat dolgozta ki a projektet. Ezen projektek közül ötöt be is mutattak szerdán a Tudásközpont Rákóczi úti székhelyén. A jövő városait Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia, illetve alpolgármesterek, a jegyző és az önkormányzat több tagja is megtekintette, és mindenkit lenyűgöztek az alkotások.

A csapatok hexákra bontották a várost, és az így létrehozott városrészek külön funkciót kaptak. Minden csapat figyelt az olyan fontosabb szakterületekre, mint a kultúra, oktatás, egészségügy, szórakozás. Majd ezeket meg is valósították, ugyanis többek között

elektronikát tanultak,

áramköröket kapcsoltak össze,

forrasztottak,

méretarányosságot számoltak,

programoztak,

illetve 3D nyomtatót használtak.

Fókuszálás a fenntarthatóságra és a zöld energiára

A jövő városa projektet a szerdai bemutatón elsőként a Trendalelke női közösség tagjai prezentálták, akik heteken keresztül minden hétfőn összegyűltek és rengeteg munkaórát fektettek be annak érdekében, hogy minél színesebb és jobb projektet dolgozhassanak ki. Koncepciójuk egyértelműen a fenntarthatóságra összpontosított, emiatt Kecskemétet a hidrogénautók nagyhatalmává tették kutatásfejlesztési központokkal, egyetemi autóformatervezési tanszékkel és hidrogénközpontokkal.

A lakóövezetet is a fenntarthatóság jellemzi projektjükben: zöld tetőkerteket, függőkerteket, számos közösségi teret alakítottak ki. A CAMPUS mellett oktatási központot hoztak létre iskolákkal, illetve tematikus szórakozóhelyekkel. Megépítették méretarányosan a Városházát és a Nagytemplomot is, de a főtéren a betont parkos, erdős környezettel váltották fel, tóval, sétányokkal. A Rákóczi út végén a Lechner-féle víztornyot is felépítették, illetve Kecskemét másik víztornyát is megújították, a tetején panorámakávézóval.