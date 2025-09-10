2 órája
Repülő autók, Kodály Palota és vízi város – így nézhet ki a jövő Kecskemétje – fotók, videó
Egyedülálló és nagyon innovatív oktatási és élménypedagógia projektet valósított meg a Kecskeméti Digitális Tudásközpont. A jövő városa címszó alatt arra kérték a fiatalokat, álmodják meg – és maketten építsék is össze – a jövő Kecskemétjét.
Fantáziálás, érvelés, megvalósítás. Röviden így állt össze a stratégia, amely mentén a csapatok a jövő városa projekt keretein belül dolgoztak, majd 3D nyomtató segítségével meg is építették azt. A jövő Kecskemétjét nemcsak tehetséges diákok, hanem a Trendalelke Vállalkozó Nők közössége is megépítette.
A jövő városa elvarázsolta a közönséget
A Kecskeméti Digitális Tudásközpont másfél évvel ezelőtt kezdte el ezt a programot, és ez idő alatt számos iskolai csapat dolgozta ki a projektet. Ezen projektek közül ötöt be is mutattak szerdán a Tudásközpont Rákóczi úti székhelyén. A jövő városait Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia, illetve alpolgármesterek, a jegyző és az önkormányzat több tagja is megtekintette, és mindenkit lenyűgöztek az alkotások.
A csapatok hexákra bontották a várost, és az így létrehozott városrészek külön funkciót kaptak. Minden csapat figyelt az olyan fontosabb szakterületekre, mint a kultúra, oktatás, egészségügy, szórakozás. Majd ezeket meg is valósították, ugyanis többek között
- elektronikát tanultak,
- áramköröket kapcsoltak össze,
- forrasztottak,
- méretarányosságot számoltak,
- programoztak,
- illetve 3D nyomtatót használtak.
Fókuszálás a fenntarthatóságra és a zöld energiára
A jövő városa projektet a szerdai bemutatón elsőként a Trendalelke női közösség tagjai prezentálták, akik heteken keresztül minden hétfőn összegyűltek és rengeteg munkaórát fektettek be annak érdekében, hogy minél színesebb és jobb projektet dolgozhassanak ki. Koncepciójuk egyértelműen a fenntarthatóságra összpontosított, emiatt Kecskemétet a hidrogénautók nagyhatalmává tették kutatásfejlesztési központokkal, egyetemi autóformatervezési tanszékkel és hidrogénközpontokkal.
A lakóövezetet is a fenntarthatóság jellemzi projektjükben: zöld tetőkerteket, függőkerteket, számos közösségi teret alakítottak ki. A CAMPUS mellett oktatási központot hoztak létre iskolákkal, illetve tematikus szórakozóhelyekkel. Megépítették méretarányosan a Városházát és a Nagytemplomot is, de a főtéren a betont parkos, erdős környezettel váltották fel, tóval, sétányokkal. A Rákóczi út végén a Lechner-féle víztornyot is felépítették, illetve Kecskemét másik víztornyát is megújították, a tetején panorámakávézóval.
Jövő városát építettékFotók: Vizi Zalán
Nagy hangsúlyt fektettek a turisztikára is. Ahogyan a vállalkozó nők fogalmaztak, turisztikai központtá akarták tenni Kecskemétet, kihasználva a Kodály-hagyatékot. Emiatt megépítették a Városháza szomszédságában a Kodály Palotát, amely képzeletben hangversenyeknek, zenei és kulturális eseményeknek adhat otthont. Emellett létrehoztak egy zenei központot pavilonokkal, koncerthelyekkel, világító szökőkúttal és hotelekkel, ezzel is hozzájárulva azon víziójukhoz, hogy a város világszinten jegyzett turisztikai attrakció legyen.
Közlekedés levegőben vagy vízen?
Az iskolai csapatokra rátérve, a fiatalokra volt bízva, hogy a jövő városát pontosan melyik évben képzelik el. A Kandó iskola egyik csapata például 2222-es Kecskemétet épített meg, és víziójuk szerint a globális felmelegedés és az elolvadt gleccserek miatt addigra víz fogja borítani a Föld nagy részét. Így Kecskemét is szigetváros lesz, a különböző városrészeket hajókkal vagy hídon keresztül lehet majd csak megközelíteni. Ők a szél- és napenergiában hisznek, valamint a vízi hulladék újrahasznosításában.
Ezzel kapcsolatban hírportálunknak Szemereyné Dr. Pataki Klaudia elmondta, amikor most mindenki az elsivatagosodásról beszél, nagyon meglepő, de logikus az a jövőbeli vízió, amit a Kandósok megálmodtak.
A Katedra iskola egyik 11. osztályos csapata is vízi városban gondolkodott: szerintük a mai Amszterdamhoz vagy Velencéhez hasonló vízi közlekedés lesz Kecskeméten is.
Ezzel szemben a Katedra iskola diákjai a 2420-as év mellett tették le a voksukat, és szerintük 400 év múlva a légi közlekedés fogja vinni a prímet. Ezért Kecskeméten is repülő autók és légi vasúti közlekedés lesz majd jellemző. Náluk az atomenergia lett kiépítve.
Mindegyik projekt a vízió, a fantázia szüleménye, és ha vélhetően a projektek közül sok nem fog a valóságban is megvalósulni, a diákok nagyon hasznos tudással lettek gazdagabbak. Élménypedagógiai módszerekkel ugyanis fizikát, matematikát, informatikát tanultak, valamint olyan képességeket is fejlesztettek, mint a vitatkozás és érvelés, valamint a szónoklás. A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Szilárd is erre hívta fel a figyelmet, szerinte ugyanis nagyon fontos, hogy ezen „soft skilleket” a diákok gyakorolhatták, és az a cél, hogy a jövőben is minél több iskolai csapat gondolkozhasson a jövő Kecskemétjén.