Több százan mozdultak meg Danyi Botiért, esélyt adva ezzel egy fájdalommentesebb életre – fotókkal

Gyermekek, szülők, ismerősök és barátok, kecskeméti lakosok százai gyűltek össze a Petőfi Parkban. Hétvégén rendezték meg a Petőfivárosi Kertmozi és Jótékonysági Pikniket, melynek célja Danyi Botond támogatása volt. A jótékonysági kertmozi keretében a gyerekek délután mesét, a felnőttek pedig este filmet néztek együtt a törpenövésű kisfiúval és családjával.

Egész Kecskemét összefogott Danyi Botond támogatására, jótékonysági kertmozit rendeztek

Fotó: Mócza Milán

Jótékonysági kertmozi mesével és magyar filmmel

Kellemes napos idő fogadta a szombat délután a Petőfi Parkba érkezőket, ahol színes programok vártak mindenkit. Piknik, játszótér, arcfestés, kvíz és a fő attrakció, a kertmozizás várta a jótékonykodni szándékozókat. A Danyi Botond támogatására szervezett rendezvényen a törpenövésű kisfiú álmához – egyszer pilóta szeretne lenni – is együtt járultak hozzá a jelenlévők, közös, jelképes ajándékként és jókívánságként egy mindenki által aláírt papírrepülőt adtak át neki a szervezők. A gyermekek 15:30-tól a Gru 4 című animációs filmet élvezhették, ezt követően nyereménysorsolás következett, majd a felnőttek szórakozására következett 18:30-tól a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film vetítésével.

Segítség Danyi Botondnak

A kertmozi belépője személyenként mindössze ezer forint volt, azonban ennél nagyobb felajánlásokra is volt lehetőség, illetve van továbbra is. Boti achondroplasiával, vagyis törpenövéssel született, ami több egészségügyi problémával – lábfájdalom, fülpanaszok, gyakori zsibbadás és fejfájás – is jár. Gyógyszeres kezelésének azonban szinte csillagászati ára van, több mint százmillió forint egy év alatt. Ehhez adományokra és az egész város összefogására van szükség a kertmozin túl is. Aki támogatni szeretné a kisfiút, utalással továbbra is megteheti: