1 órája
Szinte senki sem tudja, de ezeknek a járműveknek a használatához is kötelező a jogosítvány
A vidéket járva gyakran megesik, hogy quadba vagy lovas kocsiba botlik az ember az utakon. Sokan nem tudják, de ezekre a járművekre is kell vezetői engedély. Összeszedtük, milyen jogosítvány szükséges a használatukhoz.
Bár legtöbben személygépkocsival vagy motorral közlekednek, előfordul, hogy egy-egy szokatlan járműbe botlik az ember. Bizonyára sokan elgondolkodnak ilyenkor, milyen előírások vonatkoznak az adott járműre és milyen vezetői engedély szükséges a vezetéséhez. Összeszedtük, milyen jogosítvány kell a különleges járművekre, és milyen szabályok szerint közlekedhetnek közúton.
Jogosítvány, szabályok, kivételek
1. Háromkerekűek
A háromkerekű járműveknek több fajtája is létezik, elektromos, benzines, motor vagy autó – azonban nem pusztán ezektől függ az, hogy milyen vezetői engedély szükséges a használatukhoz.
Azok, amelyek motorja az 50 köbcentit nem haladja meg és 45 kilométer/órás sebességet nem érik el, AM jogosítvánnyal használhatók.
125 köbcentiig, legfeljebb 11 kilowatt teljesítménnyel A1 típusú jogosítvány, 35 kilowatt teljesítményig A2 szükséges.
A kategóriás jogosítvány birtokában azonban nincsen korlátozás, bármelyiket vezetheti. B kategóriás vezetői engedéllyel a legfeljebb 3,5 tonnás, 15 kilowattos teljesítmény alatti háromkerekűek is vezethetőek.
2. Quad
A quadok négykerekű motorkerékpárnak felelnek meg az előírás szerint. Vannak olyanok, amelyek csak a mezőgazdaságban használatosak, de egy részük közúti közlekedésre is alkalmas.
A könnyű quadokhoz, mely súlya nem haladja meg a 350 kilogrammot és 45 kilométer/óránál lassabban közlekedik, AM jogosítvány szükséges. A motorkerékpárnak vizsgáztatott quadok A, A1 vagy A2 jogosítvánnyal vezethetőek.
Nehéz quadok vezetéséhez, melyek a 400 kilogrammot is meghaladják, B vagy B1 jogosítvány az előírás.
3. Traktor
A traktorok általában a mezőgazdaságban vontatójárműként funkcionálnak. Egyszerűbb szerelvénnyel azonban közúton is közlekedhetnek, ehhez B kategóriás jogosítvány van előírva. Kerti traktorhoz és állati erővel vontatott járműhöz K kategóriás vezetői engedély kell, kifejezetten mezőgazdasági munkára használatos traktorokra pedig T kategóriás – ez utóbbi már 16 éves kortól megszerezhető.
4. Targonca
Targoncát vagy ipari emelőgépet az élet számos területén használnak, a legelterjedtebben azonban a raktározás során. A telephelyen belül gépkezelői vizsga és gépkezelői jogosítvány kell a vezetéshez – ezeknek géptől függően több típusa is van.
Bár merőben eltér a többi járműtől, mégis annak minősül – ezért, ha közúton közlekedne vele, B kategóriás jogosítvány szükséges.
5. Lakókocsi, lakóautó, lakóbusz
Bár a köznyelvben mindegyik kifejezés használatos, valójában kevesen tudják, hogy különböző járműtípusokról van szó – különböző elvárásokkal.
A személygépjárművek után kötött lakókocsi, amivel leggyakrabban találkozhat az ember. Ha a lakókocsi súlya nem haladja meg a 750 kilogrammot, B kategóriás jogosítvánnyal lehet vontatni, amennyiben az össztömeg kevesebb mint 3 és fél tonna.
Ez felett már E kategóriás jogosítvánnyal kiegészülve lehet csak közlekedni vele.
A lakóautók lakótere jellemzően egybe van építve a járművel, a lakókocsival ellentétben nem vontatott szerelvény. A szabályozás annyiban tér el az előzőtől, hogy 3,5 tonnáig B kategóriás vezetői engedély szükséges, ha ezt meghaladja, akkor C kategóriás az elvárás.
A lakóbuszok a lakóautókhoz hasonló felépítésűek, azonban általában nagyobb méretűek, hosszuk meghaladja az előző járműveket. Itt az utasok számától függ a jogosítvány, amennyiben kevesebb, mint 8 főt szállít, C kategóriás, e felett pedig D kategóriás jogosítvány szükséges a vezetéséhez.
6. Lovas kocsi
Vidéki nagyvároshoz hűen itt-ott találkozni közúton lovas kocsival, Kecskeméten is. Sőt, lóháton közlekedőkkel is – közülük nemrég egy úr lóháton tért be egy kecskeméti belvárosi kocsmába. Míg lovaláshoz nem szükséges, állati erővel vont járművet AM, A, B, C, D, E, K, M, TR, V és T kategóriás jogosítványokkal lehet vezetni, a KRESZ ismerete és betartása azonban minden esetben szükséges.
7. Elektromos kerékpár
Míg pusztán lábbal, emberi erővel hajtott és kisebb teljesítményű rokonaikhoz nem szükséges, egyes elektromos kerékpárokhoz elvárás vezetői engedély. Amennyiben a teljesítmény meghaladja a 300 W-t, vagy a rásegítés 25 kilométer/óra felett is működik, a jármű segédmotoros kerékpárnak minősül – így csak AM vagy B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.
Mikor nézted a jogsid? Ha ez nem stimmel rajta, akkor százezreket költhetsz bírságra
Fillérekért adják ezt a szuperélelmiszert az áruházak, elengedhetetlen a sejtek védelméhez