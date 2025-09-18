szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vezetői engedély

2 órája

Szinte senki sem tudja, de ezeknek a járműveknek a használatához is kötelező a jogosítvány

Címkék#jármű#vezetői engedély#gépjárművezetői engedély#jogosítvány#quad#traktor

A vidéket járva gyakran megesik, hogy quadba vagy lovas kocsiba botlik az ember az utakon. Sokan nem tudják, de ezekre a járművekre is kell vezetői engedély. Összeszedtük, milyen jogosítvány szükséges a használatukhoz.

Mócza Milán

Bár legtöbben személygépkocsival vagy motorral közlekednek, előfordul, hogy egy-egy szokatlan járműbe botlik az ember. Bizonyára sokan elgondolkodnak ilyenkor, milyen előírások vonatkoznak az adott járműre és milyen vezetői engedély szükséges a vezetéséhez. Összeszedtük, milyen jogosítvány kell a különleges járművekre, és milyen szabályok szerint közlekedhetnek közúton.

jogosítványt mutat egy férfi
Összeszedtük, milyen jogosítvány kell ezekre a különleges járművekre
Fotó: MW-archív / Illusztráció

Jogosítvány, szabályok, kivételek

1. Háromkerekűek

A háromkerekű járműveknek több fajtája is létezik, elektromos, benzines, motor vagy autó – azonban nem pusztán ezektől függ az, hogy milyen vezetői engedély szükséges a használatukhoz. 

Azok, amelyek motorja az 50 köbcentit nem haladja meg és 45 kilométer/órás sebességet nem érik el, AM jogosítvánnyal használhatók. 

125 köbcentiig, legfeljebb 11 kilowatt teljesítménnyel A1 típusú jogosítvány, 35 kilowatt teljesítményig A2 szükséges. 

A kategóriás jogosítvány birtokában azonban nincsen korlátozás, bármelyiket vezetheti. B kategóriás vezetői engedéllyel a legfeljebb 3,5 tonnás, 15 kilowattos teljesítmény alatti háromkerekűek is vezethetőek.

2. Quad

A quadok négykerekű motorkerékpárnak felelnek meg az előírás szerint. Vannak olyanok, amelyek csak a mezőgazdaságban használatosak, de egy részük közúti közlekedésre is alkalmas. 

A könnyű quadokhoz, mely súlya nem haladja meg a 350 kilogrammot és 45 kilométer/óránál lassabban közlekedik, AM jogosítvány szükséges. A motorkerékpárnak vizsgáztatott quadok A, A1 vagy A2 jogosítvánnyal vezethetőek. 

Nehéz quadok vezetéséhez, melyek a 400 kilogrammot is meghaladják, B vagy B1 jogosítvány az előírás.

3. Traktor

A traktorok általában a mezőgazdaságban vontatójárműként funkcionálnak. Egyszerűbb szerelvénnyel azonban közúton is közlekedhetnek, ehhez B kategóriás jogosítvány van előírva. Kerti traktorhoz és állati erővel vontatott járműhöz K kategóriás vezetői engedély kell, kifejezetten mezőgazdasági munkára használatos traktorokra pedig T kategóriás – ez utóbbi már 16 éves kortól megszerezhető.

4. Targonca

Targoncát vagy ipari emelőgépet az élet számos területén használnak, a legelterjedtebben azonban a raktározás során. A telephelyen belül gépkezelői vizsga és gépkezelői jogosítvány kell a vezetéshez – ezeknek géptől függően több típusa is van. 

Bár merőben eltér a többi járműtől, mégis annak minősül – ezért, ha közúton közlekedne vele, B kategóriás jogosítvány szükséges.

5. Lakókocsi, lakóautó, lakóbusz

Bár a köznyelvben mindegyik kifejezés használatos, valójában kevesen tudják, hogy különböző járműtípusokról van szó – különböző elvárásokkal. 

A személygépjárművek után kötött lakókocsi, amivel leggyakrabban találkozhat az ember. Ha a lakókocsi súlya nem haladja meg a 750 kilogrammot, B kategóriás jogosítvánnyal lehet vontatni, amennyiben az össztömeg kevesebb mint 3 és fél tonna. 

Ez felett már E kategóriás jogosítvánnyal kiegészülve lehet csak közlekedni vele.

A lakóautók lakótere jellemzően egybe van építve a járművel, a lakókocsival ellentétben nem vontatott szerelvény. A szabályozás annyiban tér el az előzőtől, hogy 3,5 tonnáig B kategóriás vezetői engedély szükséges, ha ezt meghaladja, akkor C kategóriás az elvárás.

A lakóbuszok a lakóautókhoz hasonló felépítésűek, azonban általában nagyobb méretűek, hosszuk meghaladja az előző járműveket. Itt az utasok számától függ a jogosítvány, amennyiben kevesebb, mint 8 főt szállít, C kategóriás, e felett pedig D kategóriás jogosítvány szükséges a vezetéséhez.

6. Lovas kocsi

Vidéki nagyvároshoz hűen itt-ott találkozni közúton lovas kocsival, Kecskeméten is. Sőt, lóháton közlekedőkkel is – közülük nemrég egy úr lóháton tért be egy kecskeméti belvárosi kocsmába. Míg lovaláshoz nem szükséges, állati erővel vont járművet AM, A, B, C, D, E, K, M, TR, V és T kategóriás jogosítványokkal lehet vezetni, a KRESZ ismerete és betartása azonban minden esetben szükséges.

7. Elektromos kerékpár

Míg pusztán lábbal, emberi erővel hajtott és kisebb teljesítményű rokonaikhoz nem szükséges, egyes elektromos kerékpárokhoz elvárás vezetői engedély. Amennyiben a teljesítmény meghaladja a 300 W-t, vagy a rásegítés 25 kilométer/óra felett is működik, a jármű segédmotoros kerékpárnak minősül – így csak AM vagy B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu