Szinte senki sem tudja, de ezeknek a járműveknek a használatához is kötelező a jogosítvány

Bár legtöbben személygépkocsival vagy motorral közlekednek, előfordul, hogy egy-egy szokatlan járműbe botlik az ember. Bizonyára sokan elgondolkodnak ilyenkor, milyen előírások vonatkoznak az adott járműre és milyen vezetői engedély szükséges a vezetéséhez. Összeszedtük, milyen jogosítvány kell a különleges járművekre, és milyen szabályok szerint közlekedhetnek közúton.

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Jogosítvány, szabályok, kivételek

1. Háromkerekűek

A háromkerekű járműveknek több fajtája is létezik, elektromos, benzines, motor vagy autó – azonban nem pusztán ezektől függ az, hogy milyen vezetői engedély szükséges a használatukhoz.

Azok, amelyek motorja az 50 köbcentit nem haladja meg és 45 kilométer/órás sebességet nem érik el, AM jogosítvánnyal használhatók.

125 köbcentiig, legfeljebb 11 kilowatt teljesítménnyel A1 típusú jogosítvány, 35 kilowatt teljesítményig A2 szükséges.

A kategóriás jogosítvány birtokában azonban nincsen korlátozás, bármelyiket vezetheti. B kategóriás vezetői engedéllyel a legfeljebb 3,5 tonnás, 15 kilowattos teljesítmény alatti háromkerekűek is vezethetőek.

2. Quad

A quadok négykerekű motorkerékpárnak felelnek meg az előírás szerint. Vannak olyanok, amelyek csak a mezőgazdaságban használatosak, de egy részük közúti közlekedésre is alkalmas.

A könnyű quadokhoz, mely súlya nem haladja meg a 350 kilogrammot és 45 kilométer/óránál lassabban közlekedik, AM jogosítvány szükséges. A motorkerékpárnak vizsgáztatott quadok A, A1 vagy A2 jogosítvánnyal vezethetőek.

Nehéz quadok vezetéséhez, melyek a 400 kilogrammot is meghaladják, B vagy B1 jogosítvány az előírás.

3. Traktor

A traktorok általában a mezőgazdaságban vontatójárműként funkcionálnak. Egyszerűbb szerelvénnyel azonban közúton is közlekedhetnek, ehhez B kategóriás jogosítvány van előírva. Kerti traktorhoz és állati erővel vontatott járműhöz K kategóriás vezetői engedély kell, kifejezetten mezőgazdasági munkára használatos traktorokra pedig T kategóriás – ez utóbbi már 16 éves kortól megszerezhető.

4. Targonca

Targoncát vagy ipari emelőgépet az élet számos területén használnak, a legelterjedtebben azonban a raktározás során. A telephelyen belül gépkezelői vizsga és gépkezelői jogosítvány kell a vezetéshez – ezeknek géptől függően több típusa is van.