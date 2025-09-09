2 órája
Új fejezet indult a jogsiszerzésben, ezeket a költségeket állja az állam
Szeptember elsejétől új korszak indult a fiatalok számára. A középiskolások mostantól akár teljesen ingyen szerezhetnek jogosítványt, de szigorú határidőket és új feltételeket is bevezettek.
A 2025. szeptember 1-jén életbe lépett KRESZ-vizsga-módosítások az elmúlt évek egyik legnagyobb átalakítását jelentik a jogosítványszerzés folyamatában. Az új szabályozás egyszerre kínál több lehetőséget a fiataloknak, és vezet be szigorításokat annak érdekében, hogy az autóvezetés tudatosabb, biztonságosabb és szervezettebb legyen. A változások több tízezer középiskolást érintenek, és hosszú távon az autósiskolák működésére is komoly hatással lehetnek.
16,5 éves kortól bárki jelentkezhet – nem csak a végzősöknek jár az előny
Korábban csak az érettségi előtt álló diákok kaptak lehetőséget arra, hogy ingyenesen kezdjék meg a jogosítványszerzést. Az új KRESZ azonban kibővíti a kört: mostantól minden középiskolás, aki betöltötte a 16,5 éves kort, jelentkezhet az elméleti képzésre.
Ez a lépés több tízezer tanuló számára teszi lehetővé, hogy már a középiskolai évek alatt elkezdjen felkészülni a jogosítvány megszerzésére. A jelentkezés a KRÉTA rendszeren keresztül, az eJogsi modulban történik, teljesen digitálisan.
Ingyenes jogosítvány – mit tartalmaz pontosan?
A diákok számára továbbra is teljesen ingyenes az elméleti képzés, aminek része:
- az online KRESZ-tanfolyam és -vizsga,
- az online elsősegély-tanfolyam és -vizsga,
- a kötelező elsősegély-demonstráció, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart,
- és három próbálkozási lehetőség az elméleti vizsgán.
Ezek a lehetőségek jelentős pénzügyi könnyebbséget jelentenek a családoknak, hiszen a piaci árú tanfolyamok és vizsgák több tízezer forintba kerülnek. Az „ingyenes jogosítvány” tehát nem teljes körű, de a költségek nagy részét lefedi.
Időkorlátok: szigorúan figyelni kell a határidőkre
Az új KRESZ-szabályok pontos határidőket írnak elő a jogosítványszerzés folyamatában. A jelentkezéstől számítva legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre az elméleti vizsga teljesítésére, különben a tanfolyamot elölről kell kezdeni piaci áron.
A sikeres KRESZ-vizsga után további két év áll a diákok rendelkezésére a forgalmi vizsga letételére, ennek elmulasztása esetén pedig ismét meg kell ismételni az elméleti képzést. A szigorú időkorlátok arra ösztönzik a tanulókat, hogy ne halogassák a vizsgákat, hanem folyamatosan készüljenek, így mindig friss tudással ülhetnek a volán mögé.
Gyakorlati oktatás a Honvédséggel – egyelőre csak kísérlet
Az új KRESZ-szabályozás egyik legérdekesebb és leginkább figyelemfelkeltő eleme, hogy a gyakorlati oktatás kísérleti jelleggel a Magyar Honvédség szakoktatóinak bevonásával valósul meg. A program 2025 őszén indul Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és egyelőre csak pilot formában fut.
A képzés 29+1 órából áll, amelynek utolsó alkalma maga a vizsga. Amennyiben a tanuló nem teljesíti sikeresen a vizsgát, a további gyakorlati képzés már civil autósiskolában, önköltségen folytatható. Bár a kezdeményezés újszerű és ígéretes, eddigi eredményei vegyes képet mutatnak: a tavaly nyári adatok szerint 231 diák vett részt a programban, de közülük mindössze 37-en jutottak el a forgalmi vizsgáig. Ez jól mutatja, hogy a rendszer még finomhangolásra szorul, mielőtt országosan is elérhetővé válhatna.
Minden a KRÉTA rendszerben
A jelentkezéstől kezdve a vizsgafoglalásig minden adminisztratív teendő az iskolai KRÉTA rendszer eJogsi moduljában intézhető. Ez nemcsak az iskolák, hanem a diákok számára is átláthatóbb és egyszerűbb folyamatot kínál. Az online ügyintézés révén megszűnik a papíralapú jelentkezés és az autósiskolák felesleges adminisztrációja.
Mit jelent ez a családoknak és az autósiskoláknak?
A családok számára kétségtelenül nagy könnyebbséget jelent, hogy az állam átvállalja az elméleti képzés költségeit, hiszen egy hagyományos KRESZ-tanfolyam és a hozzá tartozó vizsgák ára korábban akár 80–100 ezer forintot is kitehetett. Ugyanakkor a jogosítványszerzés legnagyobb kiadását továbbra is a gyakorlati oktatás jelenti, amelynek díját a diákoknak és szüleiknek kell finanszírozniuk. Ez manapság már komoly anyagi teher, hiszen egy teljes jogosítvány megszerzése 450–500 ezer forint körüli összegbe kerülhet.
Az autósiskolák számára a változások vegyes hatással járnak. Az elméleti képzés terén kevesebb diák választja majd a hagyományos tanfolyamokat, hiszen azt ingyen elvégezhetik az iskolán keresztül. Ugyanakkor a gyakorlati oktatás, a forgalmi vizsgák és a pótórák biztosítják számukra, hogy továbbra is nélkülözhetetlen szereplők maradjanak a jogosítványszerzés folyamatában.
