Új fejezet indult a jogsiszerzésben, ezeket a költségeket állja az állam

A 2025. szeptember 1-jén életbe lépett KRESZ-vizsga-módosítások az elmúlt évek egyik legnagyobb átalakítását jelentik a jogosítványszerzés folyamatában. Az új szabályozás egyszerre kínál több lehetőséget a fiataloknak, és vezet be szigorításokat annak érdekében, hogy az autóvezetés tudatosabb, biztonságosabb és szervezettebb legyen. A változások több tízezer középiskolást érintenek, és hosszú távon az autósiskolák működésére is komoly hatással lehetnek.

Már nem csak a végzősök szerezhetnek jogosítványt

Fotó: Karnok Csaba/Illusztráció

16,5 éves kortól bárki jelentkezhet – nem csak a végzősöknek jár az előny

Korábban csak az érettségi előtt álló diákok kaptak lehetőséget arra, hogy ingyenesen kezdjék meg a jogosítványszerzést. Az új KRESZ azonban kibővíti a kört: mostantól minden középiskolás, aki betöltötte a 16,5 éves kort, jelentkezhet az elméleti képzésre.

Ez a lépés több tízezer tanuló számára teszi lehetővé, hogy már a középiskolai évek alatt elkezdjen felkészülni a jogosítvány megszerzésére. A jelentkezés a KRÉTA rendszeren keresztül, az eJogsi modulban történik, teljesen digitálisan.

Ingyenes jogosítvány – mit tartalmaz pontosan?

A diákok számára továbbra is teljesen ingyenes az elméleti képzés, aminek része:

az online KRESZ-tanfolyam és -vizsga,

az online elsősegély-tanfolyam és -vizsga,

a kötelező elsősegély-demonstráció, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart,

és három próbálkozási lehetőség az elméleti vizsgán.

Ezek a lehetőségek jelentős pénzügyi könnyebbséget jelentenek a családoknak, hiszen a piaci árú tanfolyamok és vizsgák több tízezer forintba kerülnek. Az „ingyenes jogosítvány” tehát nem teljes körű, de a költségek nagy részét lefedi.

Időkorlátok: szigorúan figyelni kell a határidőkre

Az új KRESZ-szabályok pontos határidőket írnak elő a jogosítványszerzés folyamatában. A jelentkezéstől számítva legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre az elméleti vizsga teljesítésére, különben a tanfolyamot elölről kell kezdeni piaci áron.

A sikeres KRESZ-vizsga után további két év áll a diákok rendelkezésére a forgalmi vizsga letételére, ennek elmulasztása esetén pedig ismét meg kell ismételni az elméleti képzést. A szigorú időkorlátok arra ösztönzik a tanulókat, hogy ne halogassák a vizsgákat, hanem folyamatosan készüljenek, így mindig friss tudással ülhetnek a volán mögé.