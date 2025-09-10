2 órája
Mikor nézted a jogsid? Ha ez nem stimmel rajta, akkor százezreket költhetsz bírságra
Egy apró mulasztás miatt százezres bírságot is kaphatunk. Ezért érdemes átnézni a jogosítványunkat. Összeszedtük, mire kell figyelni, és mit csináljunk, ha olyat látunk rajta, ami nem stimmel.
Egy jogosítvány megszerzésének ára széles skálán mozog. Szerencsére a megújítása már kevésbé költséges, de ha nem cselekszünk időben, akkor annak súlyos bírság lehet a következménye. Ennek ellenére kevesen figyelik rendszeresen a vezetői engedélyük érvényességi dátumát, pedig 2025-ben nincs türelmi idő: ha a jogosítvány lejár, másnaptól már szabálytalan az autóvezetés.
Sokba fáj egy friss jogosítvány
Ha megnézzük az árakat, akkor látható, hogy 400 ezer körül kihozható lenne egy új B kategóriás jogsi, de a tapasztalat nem ezt mutatja. Szakértő szerint egy új jogosítvány ára körülbelül kéthavi átlagfizetés, azaz 600 ezerbe kerülhet. Átlagos esetben, hiszen, akinek jóval több órára van szüksége, vagy többször megbukik, valóban elérheti az összeg akár a 700 ezret, vagy többet is.
Mikor jár le a jogosítvány?
Sokan nem tudják, hogy a jogosítvány érvényessége legtöbbször a születésnapon jár le. Ez némi kapaszkodót jelent, hiszen könnyebb észben tartani. Aki mégis megfeledkezik róla, komoly következményekkel szembesülhet.
Mennyire büntethetnek a lejárt jogosítvány miatt?
Egy közúti ellenőrzés során a rendőr azonnal 45 ezer forintos bírságot szabhat ki, amely szabálysértési eljárásban akár 90 ezer forintig is nőhet. És ez még semmi: ha valaki nem adja le időben a lejárt okmányt, akár 500 ezer forintos büntetésre is számíthat!
Hogyan zajlik a jogosítvány meghosszabbítása?
Jogosítvány orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül nem kapható, és meghosszabbítani sem lehet, ezért az első út a háziorvoshoz vezet. Ennek díja életkortól függ:
- 50 év alatt 7200 forint,
- 50–60 év között 4800 forint,
- 60–70 év között 2500 forint,
- 70 év felett 1700 forint.
Az igazolással lehet beadni a kérelmet a kormányablaknál. Amíg az új jogosítvány megérkezik, ideiglenes vezetői engedélyt adnak, amely 60 napig érvényes, és jogosít vezetésre – írja a beol.hu.
Kell-e új vizsgát tenni?
A vezetői engedély hosszabbítása még mindig nem követel gyakorlati vizsgát Magyarországon. Ez azonban változhat, ha a szakmai szervezetek javaslatai nyomán a kormány új szabályokat vezet be. A szakértő szerint ideje lenne bevezetni egy rövid, 15–20 perces gyakorlati felmérést, amely szimulált forgalmi helyzetekben teszteli, hogy a 65 év feletti sofőrök képesek–e még felelősséggel részt venni a közlekedésben – összegzi a szoljon.hu.
Mennyi lesz az új jogosítvány ára?
A jogosítvány hosszabbítás ára attól függ, hogyan történik az ügyintézés. A jogosítvány ügyfélkapun történő igénylése ingyenes, de ha személyesen zajlik az ügyintézés, akkor számolni kell a kiállítás díjával, ami 2025-től 6.900 forint, nyugdíjasoknak 3.000 forint. Ezen kívül még a korábban említett orvosi vizsgálat díjával kell számolni, más egyéb költség nincsen.
Mit kell csinálni a régi jogosítvánnyal?
A lejárt jogosítványt kötelező leadni a kormányablakban vagy az okmányirodában. Ha ezt elmulasztjuk, akár félmillió forintos büntetés is járhat. Fontos tudni, hogy online ügyintézés esetén sem úszható meg a személyes megjelenés, hiszen a régi plasztikot mindenképp vissza kell adni.
Gyakori, hogy jogosítvány nélkül baleseteznek
Korábban egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze az 54-es főút 22-es kilométerszelvényénél, Bugacpusztaháza térségében. A járművekben csak a vezetők utaztak, mindketten megsérültek, a jogosítvány nélkül vezető sofőr beszorult a járműbe. Kiderült, hogy nem elég, hogy nem volt jogosítványa, korábban már el is tiltották a járművezetéstől, nem használta a biztonsági övet, és ha mindez nem lenne elég: a vele szemben használt alkoholszonda is pozitívan reagált.
