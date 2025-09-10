Mikor nézted a jogsid? Ha ez nem stimmel rajta, akkor százezreket költhetsz bírságra

Egy jogosítvány megszerzésének ára széles skálán mozog. Szerencsére a megújítása már kevésbé költséges, de ha nem cselekszünk időben, akkor annak súlyos bírság lehet a következménye. Ennek ellenére kevesen figyelik rendszeresen a vezetői engedélyük érvényességi dátumát, pedig 2025-ben nincs türelmi idő: ha a jogosítvány lejár, másnaptól már szabálytalan az autóvezetés.

Súlyos bírság jöhet, ha nincs rendben a jogosítvány. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Sokba fáj egy friss jogosítvány

Ha megnézzük az árakat, akkor látható, hogy 400 ezer körül kihozható lenne egy új B kategóriás jogsi, de a tapasztalat nem ezt mutatja. Szakértő szerint egy új jogosítvány ára körülbelül kéthavi átlagfizetés, azaz 600 ezerbe kerülhet. Átlagos esetben, hiszen, akinek jóval több órára van szüksége, vagy többször megbukik, valóban elérheti az összeg akár a 700 ezret, vagy többet is.

Mikor jár le a jogosítvány?

Sokan nem tudják, hogy a jogosítvány érvényessége legtöbbször a születésnapon jár le. Ez némi kapaszkodót jelent, hiszen könnyebb észben tartani. Aki mégis megfeledkezik róla, komoly következményekkel szembesülhet.

Mennyire büntethetnek a lejárt jogosítvány miatt?

Egy közúti ellenőrzés során a rendőr azonnal 45 ezer forintos bírságot szabhat ki, amely szabálysértési eljárásban akár 90 ezer forintig is nőhet. És ez még semmi: ha valaki nem adja le időben a lejárt okmányt, akár 500 ezer forintos büntetésre is számíthat!

Hogyan zajlik a jogosítvány meghosszabbítása?

Jogosítvány orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül nem kapható, és meghosszabbítani sem lehet, ezért az első út a háziorvoshoz vezet. Ennek díja életkortól függ:

50 év alatt 7200 forint,

50–60 év között 4800 forint,

60–70 év között 2500 forint,

70 év felett 1700 forint.

Az igazolással lehet beadni a kérelmet a kormányablaknál. Amíg az új jogosítvány megérkezik, ideiglenes vezetői engedélyt adnak, amely 60 napig érvényes, és jogosít vezetésre – írja a beol.hu.

Kell-e új vizsgát tenni?

A vezetői engedély hosszabbítása még mindig nem követel gyakorlati vizsgát Magyarországon. Ez azonban változhat, ha a szakmai szervezetek javaslatai nyomán a kormány új szabályokat vezet be. A szakértő szerint ideje lenne bevezetni egy rövid, 15–20 perces gyakorlati felmérést, amely szimulált forgalmi helyzetekben teszteli, hogy a 65 év feletti sofőrök képesek–e még felelősséggel részt venni a közlekedésben – összegzi a szoljon.hu.