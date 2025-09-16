1 órája
150 milliós támogatásból bővül a kiskőrösi Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon – fotók
Alapkőletétel és ünnepélyes időkapszula-elhelyezés a térség meghatározó idősellátó intézményében. A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon 150 millió forintos támogatásból bővül.
Ünnepi alkalomra gyűlt össze szeptember 13-án a kiskőrösi evangélikus gyülekezet és a város közössége, hiszen a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon új épületrészének átadását ünnepelték.
Az eseményen Arató János Lóránd igazgató-lelkész tisztelettel és szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket: Font Sándor országgyűlési képviselőt, Gmoser István alpolgármestert, valamint Turancsik- Schrót Ágotát, az intézmény vezetőjét és munkatársait.
A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon újabb nagyszabású fejlesztése
Arató János Lóránd igazgató-lelkész kiemelte, hogy a szeretetotthon új épülete Isten kegyelméből és az emberi összefogás gyümölcseként valósul meg. Az új szárny a nappali ellátás központjaként működik majd, ahol az idősek és a rászorulók méltó körülmények között részesülhetnek gondoskodásban.
A beruházás hosszú időre meghatározza az idősgondozás és a demens ellátás jövőjét. A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon bővítése és korszerűsítése nemcsak az intézmény történetében mérföldkő, hanem a város közössége számára is.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése felhívásán „A szociális infrastruktúra fejlesztése a Jó Pásztor Szeretetotthonban” címmel nyert vissza nem térítendő európai uniós forrásból támogatást a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség. Az elnyert támogatást az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás szolgáltatásának fejlesztésére fordítja a pályázó egyházközség.
A 150 millió forintos vissza nem térítendő pályázati támogatást Kiskőrös önkormányzata 14 135 385 forint keretösszeggel egészítette ki. A projekt befejezését 2026. március 31-re tervezik.
A Rákóczi Ferenc utca 165. szám alatti telephelyen egy új, 200 négyzetméteres nappali ellátást szolgáló épület valósul meg. A fejlesztés részeként épül egy 172 négyzetméteres nappali foglalkoztató, egy 43 négyzetméteres fedett terasszal, valamint egy 366 négyzetméteres demenskert, amely biztonságos, akadálymentes környezetet nyújt majd, továbbá a pályázat technológiai újításokat is tartalmaz.
A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon alapkőletétele KiskőrösönFotók: Farkas Bea
„Egy társadalom értékét, fejlettségét az is mutatja, hogyan bánik az idősekkel”
Az ünnepi beszédek közül kiemelkedett Font Sándor gondolata: „Egy társadalom igazi erejét, értékét és fejlettségét az is mutatja, hogy miként bánik az idősekkel és az elesettekkel” – mondta a honatya.
A társadalmak fejlődését számos mérőszám mutatja: mennyi új épület épül, tartós fogyasztási cikkek vásárlása vagy éppen a gazdasági mutatók emelkedése. Ezek mind kézzelfogható jelei a gyarapodásnak. Mégis, a 20. században egy új, mélyebb szempont került előtérbe: mennyire képes egy közösség gondoskodni időseiről és elesettjeiről.
Mint elmondta, ha visszatekintünk a korábbi évszázadokra, teljesen más társadalmi modell rajzolódik ki. A családok több generáción át egy fedél alatt éltek, és a gondoskodás természetes módon a háztartáson belül zajlott. A 20. század felgyorsította az élet ritmusát, a 21. század pedig még inkább rohanásba taszította a világot. A korábban évszázadokon át működő családmodellek felbomlottak. A generációk különváltak, a kötelékek meglazultak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az emberek élettartama jelentősen megnőtt, ami az orvostudomány és az életkörülmények fejlődésének köszönhető.
Ez a kettősség – a hosszabb életévek és a szétszakadó családi kötelékek – új kihívás elé állította a társadalmakat. Az idősödő népesség számára gondoskodó intézményi hálózatokra lett szükség. Ezek a szolgáltatások mára nem pusztán szociális feladatot látnak el, hanem a modern társadalom érettségének fokmérői is. Egy ország fejlettségét tehát nem csupán a gazdasági mutatók jelzik. Legalább ilyen fontos az is, milyen körülményeket teremt az időseknek, mennyire biztosítja számukra a méltóságteljes, biztonságos és közösségben megélt éveket – hangsúlyozta beszédében a képviselő.
Gmoser István, Kiskőrös alpolgármestere is csatlakozott köszöntőbeszédében ezen gondolatokhoz és kiemelte a beruházás jelentőségét a településen.
Több évtizedes szolgálat az idősekért
A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon 1998-ban nyitotta meg kapuit. Az intézményt dr. Harmati Béla, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke szentelte fel április 4-én, az első lakók pedig júniusban költöztek be. Azóta több ütemben bővült: 2000-ben két új épületrésszel, 2009-ben nappali foglalkoztatóval, 2012-ben pedig főzőkonyhával gazdagodott.
Jelenleg az intézmény 40 fő számára biztosít bentlakásos ellátást, 21 férőhelyes nappali ellátást működtet, 91 ember számára nyújt szociális étkeztetést, valamint 9 személynek házi segítségnyújtást. Az otthon működését 37 elhivatott dolgozó biztosítja – idézte fel a szeretetotthon múltját és jelenét Turancsik-Schróth Ágota, az intézmény jelenlegi vezetője.
Ünnepélyes alapkőletétel és időkapszula-elhelyezés
Az ünnepség részeként időkapszulát helyeztek el, amely az utókor számára értékes üzenetet őriz. A kapszulába az intézményt bemutató dokumentumot, Kondor Péter püspök köszöntése, alapító okirat, alaprajzok, dolgozói és ellátotti névsor, kőműves kalapács, a rendezvény meghívója, fényképek, heti étlap, igevers és jelenleg forgalomban lévő fizetőeszközből helyeztek el néhányat a szeretetotthon dolgozói. Külön figyelmet érdemel, hogy a szeptember 13-i Petőfi Népe újság is bekerült a kapszulába, amely a jövő nemzedékének mutatja majd meg a korabeli közélet mindennapjait.
A hivatalos alapkőletétel keretében időkapszulát helyezett el Font Sándor országgyűlési képviselő, Gmoser István alpolgármester, Arató János Lóránd evangélikus igazgató-lelkész, Turancsik-Schróth Ágota intézményvezető az utókor számára.
A rendezvény végén Pfeifer Ottó, a kiskőrösi evangélikus gyülekezet parókus lelkésze Isten áldását közvetítette, majd a jelenlévők közösen elénekelték az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű ének első két versszakát.
Jövőbe mutató fejlesztés
A mostani beruházás nem pusztán infrastrukturális bővítés. A cél, hogy az idősek méltó környezetben, korszerű szolgáltatásokkal támogatva tölthessék mindennapjaikat, mely nemcsak a város, hanem a térség idősellátásának meghatározó intézménye is egyben.
