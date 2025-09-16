150 milliós támogatásból bővül a kiskőrösi Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon – fotók

Ünnepi alkalomra gyűlt össze szeptember 13-án a kiskőrösi evangélikus gyülekezet és a város közössége, hiszen a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon új épületrészének átadását ünnepelték.

A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon pályázati keretből bővíti szolgáltatásait. A képen (balról-jobbra): Turancsik- Schrót Ágotát, az intézmény vezetője, Arató János Lóránd igazgató-lelkész Font Sándor országgyűlési képviselő, és Gmoser István alpolgármester

Fotó: Farkas Bea

Az eseményen Arató János Lóránd igazgató-lelkész tisztelettel és szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket: Font Sándor országgyűlési képviselőt, Gmoser István alpolgármestert, valamint Turancsik- Schrót Ágotát, az intézmény vezetőjét és munkatársait.

A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon újabb nagyszabású fejlesztése

Arató János Lóránd igazgató-lelkész kiemelte, hogy a szeretetotthon új épülete Isten kegyelméből és az emberi összefogás gyümölcseként valósul meg. Az új szárny a nappali ellátás központjaként működik majd, ahol az idősek és a rászorulók méltó körülmények között részesülhetnek gondoskodásban.

A beruházás hosszú időre meghatározza az idősgondozás és a demens ellátás jövőjét. A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon bővítése és korszerűsítése nemcsak az intézmény történetében mérföldkő, hanem a város közössége számára is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése felhívásán „A szociális infrastruktúra fejlesztése a Jó Pásztor Szeretetotthonban” címmel nyert vissza nem térítendő európai uniós forrásból támogatást a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség. Az elnyert támogatást az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás szolgáltatásának fejlesztésére fordítja a pályázó egyházközség.

A 150 millió forintos vissza nem térítendő pályázati támogatást Kiskőrös önkormányzata 14 135 385 forint keretösszeggel egészítette ki. A projekt befejezését 2026. március 31-re tervezik.

A Rákóczi Ferenc utca 165. szám alatti telephelyen egy új, 200 négyzetméteres nappali ellátást szolgáló épület valósul meg. A fejlesztés részeként épül egy 172 négyzetméteres nappali foglalkoztató, egy 43 négyzetméteres fedett terasszal, valamint egy 366 négyzetméteres demenskert, amely biztonságos, akadálymentes környezetet nyújt majd, továbbá a pályázat technológiai újításokat is tartalmaz.