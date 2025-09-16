szeptember 16., kedd

Edit névnap

Beruházás

3 órája

150 milliós támogatásból bővül a kiskőrösi Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon – fotók

Címkék#beruházás#Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon#Font Sándor

Alapkőletétel és ünnepélyes időkapszula-elhelyezés a térség meghatározó idősellátó intézményében. A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon 150 millió forintos támogatásból bővül.

Farkas Bea

Ünnepi alkalomra gyűlt össze szeptember 13-án a kiskőrösi evangélikus gyülekezet és a város közössége, hiszen a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon új épületrészének átadását ünnepelték.

A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon alapkőletétele Kiskőrösön, ahol egy időkapszulát is elhelyeztek
A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon pályázati keretből bővíti szolgáltatásait. A képen (balról-jobbra): Turancsik- Schrót Ágotát, az intézmény vezetője, Arató János Lóránd igazgató-lelkész Font Sándor országgyűlési képviselő, és Gmoser István alpolgármester
Fotó: Farkas Bea

Az eseményen Arató János Lóránd igazgató-lelkész tisztelettel és szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket: Font Sándor országgyűlési képviselőt, Gmoser István alpolgármestert, valamint Turancsik- Schrót Ágotát, az intézmény vezetőjét és munkatársait.

A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon újabb nagyszabású fejlesztése

Arató János Lóránd igazgató-lelkész kiemelte, hogy a szeretetotthon új épülete Isten kegyelméből és az emberi összefogás gyümölcseként valósul meg. Az új szárny a nappali ellátás központjaként működik majd, ahol az idősek és a rászorulók méltó körülmények között részesülhetnek gondoskodásban. 

A beruházás hosszú időre meghatározza az idősgondozás és a demens ellátás jövőjét. A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon bővítése és korszerűsítése nemcsak az intézmény történetében mérföldkő, hanem a város közössége számára is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése felhívásán „A szociális infrastruktúra fejlesztése a Jó Pásztor Szeretetotthonban” címmel nyert vissza nem térítendő európai uniós forrásból támogatást a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség. Az elnyert támogatást az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás szolgáltatásának fejlesztésére fordítja a pályázó egyházközség.

A 150 millió forintos vissza nem térítendő pályázati támogatást Kiskőrös önkormányzata 14 135 385 forint keretösszeggel egészítette ki. A projekt befejezését 2026. március 31-re tervezik.

A Rákóczi Ferenc utca 165. szám alatti telephelyen egy új, 200 négyzetméteres nappali ellátást szolgáló épület valósul meg. A fejlesztés részeként épül egy 172 négyzetméteres nappali foglalkoztató, egy 43 négyzetméteres fedett terasszal, valamint egy 366 négyzetméteres demenskert, amely biztonságos, akadálymentes környezetet nyújt majd, továbbá a pályázat technológiai újításokat is tartalmaz.

A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon alapkőletétele Kiskőrösön

Fotók: Farkas Bea

„Egy társadalom értékét, fejlettségét az is mutatja, hogyan bánik az idősekkel”

Az ünnepi beszédek közül kiemelkedett Font Sándor gondolata: „Egy társadalom igazi erejét, értékét és fejlettségét az is mutatja, hogy miként bánik az idősekkel és az elesettekkel” – mondta a honatya.

A társadalmak fejlődését számos mérőszám mutatja: mennyi új épület épül, tartós fogyasztási cikkek vásárlása vagy éppen a gazdasági mutatók emelkedése. Ezek mind kézzelfogható jelei a gyarapodásnak. Mégis, a 20. században egy új, mélyebb szempont került előtérbe: mennyire képes egy közösség gondoskodni időseiről és elesettjeiről.

Mint elmondta, ha visszatekintünk a korábbi évszázadokra, teljesen más társadalmi modell rajzolódik ki. A családok több generáción át egy fedél alatt éltek, és a gondoskodás természetes módon a háztartáson belül zajlott. A 20. század felgyorsította az élet ritmusát, a 21. század pedig még inkább rohanásba taszította a világot. A korábban évszázadokon át működő családmodellek felbomlottak. A generációk különváltak, a kötelékek meglazultak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az emberek élettartama jelentősen megnőtt, ami az orvostudomány és az életkörülmények fejlődésének köszönhető.

Ez a kettősség – a hosszabb életévek és a szétszakadó családi kötelékek – új kihívás elé állította a társadalmakat. Az idősödő népesség számára gondoskodó intézményi hálózatokra lett szükség. Ezek a szolgáltatások mára nem pusztán szociális feladatot látnak el, hanem a modern társadalom érettségének fokmérői is. Egy ország fejlettségét tehát nem csupán a gazdasági mutatók jelzik. Legalább ilyen fontos az is, milyen körülményeket teremt az időseknek, mennyire biztosítja számukra a méltóságteljes, biztonságos és közösségben megélt éveket – hangsúlyozta beszédében a képviselő.

Gmoser István, Kiskőrös alpolgármestere is csatlakozott köszöntőbeszédében ezen gondolatokhoz és kiemelte a beruházás jelentőségét a településen.

Több évtizedes szolgálat az idősekért

A Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon 1998-ban nyitotta meg kapuit. Az intézményt dr. Harmati Béla, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke szentelte fel április 4-én, az első lakók pedig júniusban költöztek be. Azóta több ütemben bővült: 2000-ben két új épületrésszel, 2009-ben nappali foglalkoztatóval, 2012-ben pedig főzőkonyhával gazdagodott.

Jelenleg az intézmény 40 fő számára biztosít bentlakásos ellátást, 21 férőhelyes nappali ellátást működtet, 91 ember számára nyújt szociális étkeztetést, valamint 9 személynek házi segítségnyújtást. Az otthon működését 37 elhivatott dolgozó biztosítja – idézte fel a szeretetotthon múltját és jelenét Turancsik-Schróth Ágota, az intézmény jelenlegi vezetője. 

Ünnepélyes alapkőletétel és időkapszula-elhelyezés

Az ünnepség részeként időkapszulát helyeztek el, amely az utókor számára értékes üzenetet őriz. A kapszulába az intézményt bemutató dokumentumot, Kondor Péter püspök köszöntése, alapító okirat, alaprajzok, dolgozói és ellátotti névsor, kőműves kalapács, a rendezvény meghívója, fényképek, heti étlap, igevers és jelenleg forgalomban lévő fizetőeszközből helyeztek el néhányat a szeretetotthon dolgozói. Külön figyelmet érdemel, hogy a szeptember 13-i Petőfi Népe újság is bekerült a kapszulába, amely a jövő nemzedékének mutatja majd meg a korabeli közélet mindennapjait.

A hivatalos alapkőletétel keretében időkapszulát helyezett el Font Sándor országgyűlési képviselő, Gmoser István alpolgármester, Arató János Lóránd evangélikus igazgató-lelkész, Turancsik-Schróth Ágota intézményvezető az utókor számára.

A rendezvény végén Pfeifer Ottó, a kiskőrösi evangélikus gyülekezet parókus lelkésze Isten áldását közvetítette, majd a jelenlévők közösen elénekelték az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű ének első két versszakát.

Jövőbe mutató fejlesztés

A mostani beruházás nem pusztán infrastrukturális bővítés. A cél, hogy az idősek méltó környezetben, korszerű szolgáltatásokkal támogatva tölthessék mindennapjaikat, mely nemcsak a város, hanem a térség idősellátásának meghatározó intézménye is egyben.

 

 

