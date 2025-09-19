Minden harmadik játszótér problémás, rengeteg szabálytalanságra derült fény

Közel kétezer játszótéri eszköz biztonságát vizsgálta meg idén a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok 281 játszótéren összesen 1.907 eszközt ellenőriztek. A hatóság 5,75 millió forint összegű bírságot szabott ki, miután a játszóterek 37 százalékánál, az eszközök 23 százalékánál találtak jogszabálysértést, ez az arány nagyjából megegyezik a tavalyi eredményekkel.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A „szürke zónás”játszótereket is ellenőrizték

A vizsgálatok nemcsak a közterületi és intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) játszótereket érintik, hanem a „szürke zónába” tartozó helyszíneket is, mint például szállodák, éttermek játszóházai vagy társasházak udvarai.

Mint írják, a jogszabályok szerint az üzemeltetők felelőssége, hogy a játszótéri eszközök – hinták, csúszdák, mászókák – biztonságosak legyenek. Az új eszközöket használatbavétel előtt, a már működőket pedig háromévente ellenőriztetni kell kijelölt szervezettel.

Hibák vagy balesetveszély esetén az eszközöket javítani, bontani kell, és azok használatát azonnal meg kell akadályozni.

Minden lényeges eseményt (például telepítés, javítás) nyilvántartásban kell rögzíteni, amelyet legalább tíz évig kell megőrizni.

A hatóság mellett a szülők is sokat tehetnek a biztonságért

A hatóság a tavasztól őszig tartó időszakban végzi az ellenőrzéseket, és szükség esetén elrendeli a hibás játszótéri eszközök ideiglenes lezárását is. A vizsgálatok az év második felében is folytatódnak, különösen az óvodák és iskolák szünet utáni újranyitására koncentrálva.

A biztonság azonban nem csak hatósági feladat: a szülők is sokat tehetnek. Érdemes ellenőrizni a játszótér bejáratánál található adattáblát, valamint megfigyelni, hogy a játékok nem sérültek-e, nincsenek-e rajtuk hegyes, szúrós részek. Sérült gumiburkolat esetén is fontos jelezni a problémát az üzemeltető felé.