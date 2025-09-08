1 órája
Újra reflektorfényben a Jászkun összefogás története – emlékművet avattak és filmet forgatnak – fotók, videó
A Jászkun redemptio 280. évfordulójának emlékére avattak emlékművet az elmúlt hétvégén Kiskunmajsán, a katolikus templom mellett. Az avató ünnepségen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke bejelentette, hogy a Jászkun redemptio történetét feldolgozó nagy játékfilm terve készül, és már megkezdték a film helyszíneinek a kiválasztását is.
A Jászkun redemptio megvalósulása a 18. századi Magyarország legnagyobb népi összefogásának eredménye volt. Az 1745-ben engedélyezett jászkun önmegváltás során a Jászkun kerület 25 települése visszavásárolta középkori gyökerekből eredő autonómiáját, a kerület földjét, lakosságának személyes szabadságát. Mindez lehetővé tette különállásukat az ország más törvényhatóságaitól. 1745. május 6-án írta alá Mária Terézia a redemptiot engedélyező oklevelet, amely kilenc pontban megfogalmazott paragrafusai alkották a jászkun alkotmányosság alaptörvényét. A kiváltságok mindenkire vonatkoztak, aki a kerületekben élt. Közös nevükön ők voltak a jászkunok, a megnevezés etnikai összeolvadására, hanem a Jász, Nagykun és Kiskun kerület, azaz a Jászkun kerület lakosságának jogi közösségére utalt.
A Jászkun redemptio mélyebben élhet a helyiek emlékezetében
Kiskunmajsán 280 évvel ezelőtt, 1745-ben mintegy 150 családfő vásárolta vissza egykori autonómiáját. Ez a történelmi cselekedet összekovácsolta a település egykori közösségét.
Erre a történelmi eseményre emlékeztek a település születésnapján és állítottak emlékművet a Jászkun redemptio 280. évfordulóján. Pap Eliza, az Új Redemptio Kiskunmajsáért Egyesület elnöke, történész-muzeológus arra emlékeztetett az avató ünnepségen, hogy a múlt ezen fejezetének mind idáig nem volt emlékhelye a városban.
Így érhető módon a helyi közösség emlékezetében sem élhet olyan erősen, mint ahogy jelentősége azt megérdemelné.
– Most azonban ez az emlékmű méltó helyet teremt a közös tiszteletadásnak, s egyben arra is hivatott, hogy a helyi közösség emlékezetében mélyebben gyökeret eresszen – tette hozzá a történész, aki elmondta azt is, hogy az emlékművet az Új Redemptio Kiskunmajsáért Egyesület a majsai önkormányzattal összefogva tudta megvalósítani. Köszönetet mondott Lantos Györgyi szobrásznak, aki megálmodta az emlékművet és dr. Oláh Zoltán Mihály főépítésznek, valamint a Városgazdálkodási Intézmények a helyszín kivitelezésért.
Összeér a múlt és a jelen
Patkós Zsolt polgármester úgy fogalmazott ünnepi köszöntőjében, hogy a redemptio 280. évfordulója kiváló alkalom arra, hogy ismét egyesítsék azokat a szándékokat, amely építette együtt Kiskunmajsát.
– A redemptio sem szól másról, csak arról, hogy önfeláldozó emberek a sajátjukból adva lehetőséget biztosítottak egy közösségnek arra, hogy jövője legyen.
Kiskunmajsa ezzel a jövővel élt. Minden vezetője, minden szereplője, akik lehetőséget kaptak az elmúlt időszakban a 280 esztendő alatt, hogy építsék, fejlesszék, erkölcsi és tudásbeli kötelezettségük legjavával élve. Nekünk, hálás utókornak, nincs más dolgunk, csak őket követni – hangoztatta a városvezető.
Emlékművet avattak KiskunmajsánFotók: Pozsgai Ákos
Újra a figyelem középpontjába
Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum nyugalmazott igazgatója arra emlékeztetett, hogy a redemptio elindított egy rendkívül jelentős társadalmi és gazdasági fejlődést a Jászkun kerületben.
– A Jászkunságot komoly paraszti polgári fejlődés, a kettőnek egy sajátos ötvözete jellemezte. Ez erősen hatott a társadalomra, a gazdaságra, és egy óriási fejlődésnek adott zöld utat. Óriási jelentősége volt a redemptionak és mindez érezhető volt 1876-ig, a Jászkun hármas kerület megszüntetéséig – fejtette ki a professzor, aki szerint ezt követően háttérbe szorult a redemptio jelentősége.
A huszadik század második felében, egész pontosan 1995-ben, azonban a jász-kunsági települések összefogtak és egész éves rendezvénysorozattal ünnepelték meg a jászkun redemptio 250 éves évfordulóját, szerinte innen mérhető, hogy a figyelem újból a történelmi múltunk és a hagyományok felé fordult.
Emlékeztetett arra is, hogy különös jelentőséget kapott a redemptió nemcsak a jászok és a kunok életében, amikor 2014. február 14-én a magyar országgyűlés egyhangúan a redemptió aláírásának napját, május 6-át országosan elismert történelmi emléknappá nyilvánította.
Filmet készítenek a redemptióról
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője az avató ünnepségen bejelentette, hogy elkészült egy filmtervezet a Jászkunság legnagyobb történelmi eseményét bemutató, történelmi dokumentum nagyjátékfilm megvalósításához. A film bemutatja majd a kor jeles képviselőit, az akkori diplomáciai küzdelmek mindennapjait. A redemptioról szóló nagyfilm úton van a megvalósításhoz, ami azt jelenti, hogy a film költségvetése készül és már a helyszínek kiválasztása is elkezdődött.
Az emlékművet Lantos Györgyi Lezsák Sándor, Pap Eliza és Hortiné dr. Bathó Edit leplezték le közösen, majd Vincze Attila plébános megáldotta. Az emléktáblát Lezsák Sándor, Hortiné dr. Bathó Edit, Lantos Györgyi és pap Eliza leplezték le közösen.
Színdarabot adott elő a Jászsági Hagyományőrző Egylet KiskunmajsánFotók: Pozsgai Ákos
Az avató ünnepségen a Jászsági Hagyományőrző Egylet műsorát tekintették meg a résztvevők. A Jászsági Hagyományőrző Egylet 2008 májusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaival megismertesse a Jászság történelmét, régi szokásait, hagyományait. Az Egylet a Jász Múzeumban működik, fenntartója a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány. A csoport művészeti vezetője Hortiné dr. Bathó Edit. A Konecsni György Művelődési Központ színháztermében „Közös akarattal” című történelmi színjátékot mutatta be a Jászsági Hagyományőrző Egylet.
