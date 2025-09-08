Újra reflektorfényben a Jászkun összefogás története – emlékművet avattak és filmet forgatnak – fotók, videó

A Jászkun redemptio megvalósulása a 18. századi Magyarország legnagyobb népi összefogásának eredménye volt. Az 1745-ben engedélyezett jászkun önmegváltás során a Jászkun kerület 25 települése visszavásárolta középkori gyökerekből eredő autonómiáját, a kerület földjét, lakosságának személyes szabadságát. Mindez lehetővé tette különállásukat az ország más törvényhatóságaitól. 1745. május 6-án írta alá Mária Terézia a redemptiot engedélyező oklevelet, amely kilenc pontban megfogalmazott paragrafusai alkották a jászkun alkotmányosság alaptörvényét. A kiváltságok mindenkire vonatkoztak, aki a kerületekben élt. Közös nevükön ők voltak a jászkunok, a megnevezés etnikai összeolvadására, hanem a Jász, Nagykun és Kiskun kerület, azaz a Jászkun kerület lakosságának jogi közösségére utalt.

A jászkun redemptio évfordulóján avattak emlékművet Kiskunmajsán

Fotó: Pozsgai Ákos

A Jászkun redemptio mélyebben élhet a helyiek emlékezetében

Kiskunmajsán 280 évvel ezelőtt, 1745-ben mintegy 150 családfő vásárolta vissza egykori autonómiáját. Ez a történelmi cselekedet összekovácsolta a település egykori közösségét.

Erre a történelmi eseményre emlékeztek a település születésnapján és állítottak emlékművet a Jászkun redemptio 280. évfordulóján. Pap Eliza, az Új Redemptio Kiskunmajsáért Egyesület elnöke, történész-muzeológus arra emlékeztetett az avató ünnepségen, hogy a múlt ezen fejezetének mind idáig nem volt emlékhelye a városban.

Így érhető módon a helyi közösség emlékezetében sem élhet olyan erősen, mint ahogy jelentősége azt megérdemelné.

– Most azonban ez az emlékmű méltó helyet teremt a közös tiszteletadásnak, s egyben arra is hivatott, hogy a helyi közösség emlékezetében mélyebben gyökeret eresszen – tette hozzá a történész, aki elmondta azt is, hogy az emlékművet az Új Redemptio Kiskunmajsáért Egyesület a majsai önkormányzattal összefogva tudta megvalósítani. Köszönetet mondott Lantos Györgyi szobrásznak, aki megálmodta az emlékművet és dr. Oláh Zoltán Mihály főépítésznek, valamint a Városgazdálkodási Intézmények a helyszín kivitelezésért.

Összeér a múlt és a jelen

Patkós Zsolt polgármester úgy fogalmazott ünnepi köszöntőjében, hogy a redemptio 280. évfordulója kiváló alkalom arra, hogy ismét egyesítsék azokat a szándékokat, amely építette együtt Kiskunmajsát.

– A redemptio sem szól másról, csak arról, hogy önfeláldozó emberek a sajátjukból adva lehetőséget biztosítottak egy közösségnek arra, hogy jövője legyen.

Kiskunmajsa ezzel a jövővel élt. Minden vezetője, minden szereplője, akik lehetőséget kaptak az elmúlt időszakban a 280 esztendő alatt, hogy építsék, fejlesszék, erkölcsi és tudásbeli kötelezettségük legjavával élve. Nekünk, hálás utókornak, nincs más dolgunk, csak őket követni – hangoztatta a városvezető.