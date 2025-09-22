Kapu Tibor exkluzív interjúban mesélt űrutazásáról, halálhírét keltették egy izsáki fiúnak

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy egy izsáki fiú halálhíre terjedt az interneten, megírtuk, hogy újabb rollerbaleset követelt halálos áldozatot, illetve exkluzív interjút is készítettünk Kapu Tiborral.

Egy 17 éves izsáki fiú halálhíre terjedt az interneten, megszólalt a rendőrség

A Homokhátság kiszállhat a kukoricatermesztésből, a repce mellett tehetik le voksukat a gazdák

Az első jelentősebb kora őszi esőzés felgyorsította a szántóföldi munkákat. A Homokhátság gazdák egyre inkább azon vannak, hogy kiiktassák a kukoricát a vetésszerkezetből.

Egy 17 éves izsáki fiú halálhíre keltett pánikot a közösségi médiában

Különös történet keltett riadalmat a térségben. Egy izsáki fiú halálhíréről szóló bejegyzés gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ám a rendőrség válasza mindent megváltoztatott.

A pilóták nyugodtan beszélgettek, mielőtt földbe csapódott a gép – 29 ember vesztette életét

A légi katasztrófák oka gyakran összetett. A tragikus pillanatokat általában káosz és halálfélelem előzi meg, de olyan repülőbaleset is történt, amely teljesen váratlanul, pánik nélkül szedett emberáldozatokat. Ez utóbbi fordult elő Romániában, ahol magyarok is meghaltak.

Rosszabbul nem is sülhetett volna el a kecskeméti férfi randevúja

Egyetlen találkozó miatt szinte mindenét elvesztette a férfi.

Újabb rollerbaleset követelt halálos áldozatot, elhunyt egy 10 éves kisfiú

Borzalmas tragédia. Egy 10 éves kisfiú halálát okozta a súlyos rollerbaleset.

Az édesszájú rabló 50 tábla csokit próbált elcsenni

Úgy tűnik, egy 23 éves kiskunhalasi férfi szeptember 19-én nagyon édesszájú hangulatban ébredt. Olyannyira, hogy nem egy-két tábla csokira fájt a foga, hanem rögtön ötvenre.

Durva, mit tesz a gyerekekkel a reggeli péksüti – dietetikus figyelmeztet minden szülőt

Sok szülőnek ismerős a rohanás, amikor a legegyszerűbb reggelinek egy kakaós csiga vagy egy croissant tűnik. Tibay Rózsa kecskeméti dietetikus szerint azonban a péksüti csak látszólag jó választás, hosszú távon komoly problémákat is okozhat a fejlődő szervezetnek.

Exkluzív interjú: Kapu Tiborék űrutazása az utolsó pillanatban majdnem meghiúsult

Kecskeméten népszerűsítették a HUNOR Programot és az űrutazást. Magyarország második asztronautája, Kapu Tibor, illetve a kecskeméti származású Cserényi Gyula, Kapu Tibor tartalékos kutatóűrhajósa a Neumann János Egyetemen tartott közönségtalálkozót hétfő délután. Itt volt alkalmunk interjút készíteni Kapu Tiborral.