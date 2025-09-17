szeptember 17., szerda

Mai évfordulók
1 órája

Ezek a legnépszerűbb kecskeméti iskolák a szülők körében

Megkezdődött az új tanév, mely új iskolavezetőket is hozott a Kecskeméti Tankerületi Központon belül. Az iskolakezdés részleteiről Pálfi Tamás igazgató számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában, aki azt is megosztotta, melyek jelenleg a legnépszerűbb iskolák.

Sebestyén Hajnalka

Pálfi Tamás az iskolakezdés kapcsán először elmondta: a Kecskeméti Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban jól és zökkenőmentesen indult el a tanév. 

Fotó: Rádió 1 Gong

A kis gólyák száma minimálisan nőtt

A 2025/26-os tanévben 1941 első osztályos kezdte meg tanulmányait. Ez a tavalyi évhez viszonyítva egy nagyon pici emelkedést mutat, valamivel több első osztályos ült iskolapadba. Kecskemét tekintetében ez 887 főt jelen ebben a tanévben, míg tavalyi 884 kis elsős kezdte meg az első osztályt.

Népszerű kecskeméti sulik

Pálfi Tamás elmondta a Kecskeméti Tankerületi Központ intézményei közül a jelentkezések alapján jelenleg a következő kecskeméti iskolák a legnépszerűbbek: 

  • Zrínyi Ilona Általános Iskola, 
  • Corvin Mátyás Általános Iskola, 
  • Széchenyivárosi Arany Általános Iskola, 
  • Vásárhelyi Pál Általános Iskola, 
  • Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola, 
  • Magyar Ilona Általános Iskola, 
  • valamint a Kodály iskola. 

Az elsős tanítónéni is sokaknál döntő tényező

A népszerűségük oka egyrészt, hogy nagy intézmények, vagy a specifikusságuk. A szülőket nagyban befolyásolja, hogy milyen képzési kínálattal bír egy iskola. Például idegen nyelvre vagy sportra fókuszálnak. Ezek erősségei például a Rákóczi iskolának. De ha például matematikán és a természettudományokon van a hangsúly, akkor arról a Zrínyi Ilona Általános Iskola híres. Ezek mellett sokat nyom latban az elsős tanító néni, aki a varázsával el tudja csábítani magát a szülőt és a kisgyereket.

Népszerű nagy iskolák kisebb településeken

A tankerülethez nemcsak kecskeméti intézmények tartoznak. A Lajosmizsei Általános Iskola egy igen nagy iskola, ott általában négy, illetve öt osztállyal indul első osztály, a vonzáskörzetét tekintve nagy befogadóképességű iskola. Ami még talán nagyobb iskolának számít, az a kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, ami szintén lefedi a környéket és a térséget, ami a beiskolázási körzete. Nagy népszerűségnek örvend és nagyobb iskola, fejlődésben lévő kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola is.

Iskolakezdés előtt megtörtént a tankönyvosztás

Ebben a tanévben is minden osztály számára ingyenesen biztosít a magyar állam tankönyveket. Az iskolakezdés előtt minden iskola rendben megkapta a tankönyveket. Idén nagy volumenű változás nincsen, olyan tekintetben, mint tavaly, amikor bevezették a mobiltelefon korlátozást, mely idén is folytatódik. 

Régi-új és új igazgatók az iskoláknál 

Változás történt néhány iskola élén. Ezekről is szólt Pálfi Tamás. 

Minden évben intézményvezetői pályázatokat írnak ki, ez érintette Kecskemétet és a többi települést is, ahol a Kecskeméti Tankerületi Központ a fenntartó. Kecskemét tekintetében négy intézményben van régi-új vagy új vezető. Ezek a következők: a Kecskeméti EGYMI-t újabb 5 évre Homoki Márta irányítja. 

A kecskeméti Németh László Általános Iskolát és Gimnáziumot újabb öt évre Kovács Andrea vezeti főigazgatóként. 

Egy tagintézmény esetében a Kadafalvi Általános Iskolában Magyar Ildikó kapott 5 éves megbízást, és a Béke Általános Iskolát pedig egy évig Horváthné Jagodics Henriett irányítja.

 

