Ezek a legnépszerűbb kecskeméti iskolák a szülők körében
Megkezdődött az új tanév, mely új iskolavezetőket is hozott a Kecskeméti Tankerületi Központon belül. Az iskolakezdés részleteiről Pálfi Tamás igazgató számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában, aki azt is megosztotta, melyek jelenleg a legnépszerűbb iskolák.
Pálfi Tamás az iskolakezdés kapcsán először elmondta: a Kecskeméti Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban jól és zökkenőmentesen indult el a tanév.
A kis gólyák száma minimálisan nőtt
A 2025/26-os tanévben 1941 első osztályos kezdte meg tanulmányait. Ez a tavalyi évhez viszonyítva egy nagyon pici emelkedést mutat, valamivel több első osztályos ült iskolapadba. Kecskemét tekintetében ez 887 főt jelen ebben a tanévben, míg tavalyi 884 kis elsős kezdte meg az első osztályt.
Népszerű kecskeméti sulik
Pálfi Tamás elmondta a Kecskeméti Tankerületi Központ intézményei közül a jelentkezések alapján jelenleg a következő kecskeméti iskolák a legnépszerűbbek:
- Zrínyi Ilona Általános Iskola,
- Corvin Mátyás Általános Iskola,
- Széchenyivárosi Arany Általános Iskola,
- Vásárhelyi Pál Általános Iskola,
- Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola,
- Magyar Ilona Általános Iskola,
- valamint a Kodály iskola.
Az elsős tanítónéni is sokaknál döntő tényező
A népszerűségük oka egyrészt, hogy nagy intézmények, vagy a specifikusságuk. A szülőket nagyban befolyásolja, hogy milyen képzési kínálattal bír egy iskola. Például idegen nyelvre vagy sportra fókuszálnak. Ezek erősségei például a Rákóczi iskolának. De ha például matematikán és a természettudományokon van a hangsúly, akkor arról a Zrínyi Ilona Általános Iskola híres. Ezek mellett sokat nyom latban az elsős tanító néni, aki a varázsával el tudja csábítani magát a szülőt és a kisgyereket.
Népszerű nagy iskolák kisebb településeken
A tankerülethez nemcsak kecskeméti intézmények tartoznak. A Lajosmizsei Általános Iskola egy igen nagy iskola, ott általában négy, illetve öt osztállyal indul első osztály, a vonzáskörzetét tekintve nagy befogadóképességű iskola. Ami még talán nagyobb iskolának számít, az a kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, ami szintén lefedi a környéket és a térséget, ami a beiskolázási körzete. Nagy népszerűségnek örvend és nagyobb iskola, fejlődésben lévő kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola is.
Iskolakezdés előtt megtörtént a tankönyvosztás
Ebben a tanévben is minden osztály számára ingyenesen biztosít a magyar állam tankönyveket. Az iskolakezdés előtt minden iskola rendben megkapta a tankönyveket. Idén nagy volumenű változás nincsen, olyan tekintetben, mint tavaly, amikor bevezették a mobiltelefon korlátozást, mely idén is folytatódik.
Régi-új és új igazgatók az iskoláknál
Változás történt néhány iskola élén. Ezekről is szólt Pálfi Tamás.
Minden évben intézményvezetői pályázatokat írnak ki, ez érintette Kecskemétet és a többi települést is, ahol a Kecskeméti Tankerületi Központ a fenntartó. Kecskemét tekintetében négy intézményben van régi-új vagy új vezető. Ezek a következők: a Kecskeméti EGYMI-t újabb 5 évre Homoki Márta irányítja.
A kecskeméti Németh László Általános Iskolát és Gimnáziumot újabb öt évre Kovács Andrea vezeti főigazgatóként.
Egy tagintézmény esetében a Kadafalvi Általános Iskolában Magyar Ildikó kapott 5 éves megbízást, és a Béke Általános Iskolát pedig egy évig Horváthné Jagodics Henriett irányítja.
