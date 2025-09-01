16 perce
A tető a helyén, jön a Szakma City – izgalmasan indul az új tanév Kecskeméten
Kecskeméten szeptemberben nagy eseménynek ígérkezik a Szakma City. Többek között erről, és az iskolakezdés főbb tudnivalóiról mesélt Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
A Kecskeméti Szakképzési Centrumhoz kilenc intézmény tartozik, a legtöbb Kecskeméten, valamint egy-egy Tiszakécskén és Kunszentmiklóson. Az iskolakezdési tudnivalókat egyben összegezte a főigazgató, kitérve a nyári viharkárokra, megsérült tetőszerkezetekre.
Iskolakezdés közel ezer gólyával
A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben az új tanévben közel ezer kilencedikes tanuló kezdi meg tanulmányait. Ez a szám körülbelül megegyezik az előző három év átlagával.
Ignácz Bence elmondta: a szakmaszerkezetet néhány évvel ezelőtt racionalizálták, ami azt jelenti, hogy kevesebb szakmát lehet tanulni, mint 2020 előtt, de ezek sokféle szakmai iránnyal párosulnak. Ennek nagy előnye, hogy nem kell azonnal eldönteni, hogy valakiből villanyszerelő vagy dekoratőr lesz, hanem csak egy ágazatot kell választani. Ez azért könnyebbség a most kilencediket kezdő diákoknak, mert van egy, vagy a technikumok esetében két évük arra, hogy megismerjék az adott ágazathoz, kereskedelemhez, kreatív ágazathoz, közlekedéshez vagy szociális ágazathoz az alapfogásokat, és utána döntsenek a szakosodásról.
A tanárok is mindenben segítik a szakmaválasztást.
Elhárították a károkat
Kezdődik a tanév, de már minden rendben van. Nyáron a szélsőséges időjárás következtében a Kecskeméti Szakképzési Centrum két intézménye a Kada Elek és a Kandó Kálmán tetőszerkezete megrongálódott. A vihar a Kadáról leszedte a tetőt, a Kandó Kálmán Technikum lapos tetejét megbontotta a szél. A viharkárok helyrehozatala azonban már megtörtént. Így az iskolakezdés zökkenőmentes lesz.
Rövidebb a tanév, de csak látszólag
A tanév rendje kapcsán Ignácz Bence megjegyezte: a tavalyi évtől kezdve már elváltak egy kicsit a köznevelési tanév rendjétől. Maga a kezdés szeptember elseje ugyanaz, viszont a tanév egy héttel rövidebbnek tűnik náluk. Azért csak tűnik, mert bár június 14-e környékén lesz vége, de aki a szakképzésben, középiskolai képzésben tanul, annak nyáron egy egybefüggő gyakorlatot is kell teljesíteni. Nagy változások nem lesznek sehol, úgy mint tavaly például a mobiltelefonok elvételével.
A Szakma City óriási lehetőség a pályaválasztás előtt állóknak
A Kecskeméti Szakképzési Centrum nagy eseménye lesz szeptemberben a Szakma City elnevezésű program. Ennek kapcsán Ignácz Bence főigazgató a részletekre is kitért.
A tapasztalatok szerint sokszor nagyon nehezen tudnak tájékozódni a fiatalok a szakmák világában, pedig egy szakma aranyat ér. A főigazgató úgy véli: a náluk végzett diákoknak nem kell munkát keresniük, általában a cégek két kézzel kapkodnak utánuk, köszönhetően a minőségi képzésnek.
A pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak szeretnének segíteni a Szakma City rendezvénnyel, ahol könnyedebb, oldottabb formában is mutatják be a képzéseiket. Az idén 10 éves Szakképzési Centrum szeptember 26-án és 27-én Kecskeméten, a Rudolf-kertben, az új rendezvénytérben tartja meg a Szakma City-t.
A szakmákról nemcsak beszélnek, ki is lehet próbálni. Testközelből lehet különböző projekteket elvégezni, akár a honvédelem, oktatás, sport, épületgépészet, elektronika vagy a szépészet ágazatban. A cél, hogy pályaválasztás előtt az általános iskolások tisztában legyenek azzal, mi mit is jelent. Például: mit végez egy gépjármű mechatronikai technikus, vagy mit jelent a PLC programozás.
A Szakma City azonban nemcsak az általános iskolásokat és szüleiket szólítja meg, hiszen ez a szakma nyitogató program jó lehetőség a felnőtteknek is, akik karrierváltásban gondolkodnak, és érdeklődnek a rugalmas felnőttképzések iránt.
