A tető a helyén, jön a Szakma City – izgalmasan indul az új tanév Kecskeméten

A Kecskeméti Szakképzési Centrumhoz kilenc intézmény tartozik, a legtöbb Kecskeméten, valamint egy-egy Tiszakécskén és Kunszentmiklóson. Az iskolakezdési tudnivalókat egyben összegezte a főigazgató, kitérve a nyári viharkárokra, megsérült tetőszerkezetekre.

Nagy eseményének ígérkezik a Szakma City, nem sokkal az iskolakezdés után

Fotó: Szalay Tamás

Iskolakezdés közel ezer gólyával

A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben az új tanévben közel ezer kilencedikes tanuló kezdi meg tanulmányait. Ez a szám körülbelül megegyezik az előző három év átlagával.

Ignácz Bence elmondta: a szakmaszerkezetet néhány évvel ezelőtt racionalizálták, ami azt jelenti, hogy kevesebb szakmát lehet tanulni, mint 2020 előtt, de ezek sokféle szakmai iránnyal párosulnak. Ennek nagy előnye, hogy nem kell azonnal eldönteni, hogy valakiből villanyszerelő vagy dekoratőr lesz, hanem csak egy ágazatot kell választani. Ez azért könnyebbség a most kilencediket kezdő diákoknak, mert van egy, vagy a technikumok esetében két évük arra, hogy megismerjék az adott ágazathoz, kereskedelemhez, kreatív ágazathoz, közlekedéshez vagy szociális ágazathoz az alapfogásokat, és utána döntsenek a szakosodásról.

A tanárok is mindenben segítik a szakmaválasztást.

Elhárították a károkat

Kezdődik a tanév, de már minden rendben van. Nyáron a szélsőséges időjárás következtében a Kecskeméti Szakképzési Centrum két intézménye a Kada Elek és a Kandó Kálmán tetőszerkezete megrongálódott. A vihar a Kadáról leszedte a tetőt, a Kandó Kálmán Technikum lapos tetejét megbontotta a szél. A viharkárok helyrehozatala azonban már megtörtént. Így az iskolakezdés zökkenőmentes lesz.

Rövidebb a tanév, de csak látszólag

A tanév rendje kapcsán Ignácz Bence megjegyezte: a tavalyi évtől kezdve már elváltak egy kicsit a köznevelési tanév rendjétől. Maga a kezdés szeptember elseje ugyanaz, viszont a tanév egy héttel rövidebbnek tűnik náluk. Azért csak tűnik, mert bár június 14-e környékén lesz vége, de aki a szakképzésben, középiskolai képzésben tanul, annak nyáron egy egybefüggő gyakorlatot is kell teljesíteni. Nagy változások nem lesznek sehol, úgy mint tavaly például a mobiltelefonok elvételével.