Így kerülhetők el a balesetek az iskolák környékén a szakember szerint

Mire is figyeljenek az autósok? Hogyan védhetők ki a tragédiák? Az iskolakezdés jegyében többek között ezekről is szólt Füredi András, a kecskeméti Füredi Autósiskola vezetője, közlekedési szakember a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Az iskolakezdéssel megnőtt a forgalom, jobban kell figyelni a gyerekekre

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Az iskolakezdés után újra csúcsforgalomban autózhatunk

Beköszöntött az új tanév, a reggeli és délutáni csúcsidőben megnőtt a közlekedők száma, több autó, több gyalogos jelenik meg a közlekedésben, a diákokra, kerékpárosokra, rolleresekre különösen oda kell figyelni.

– Nekem is ilyenkor az az érzésem, hogy véget ért a szabadságunk, az autós szabadságunk, hiszen sokkal többen mozognak most már a városban. Hosszabb idő alatt érhetjük el úti céljainkat, kevesebb a parkolóhely. Így célszerű előbb elindulni a gyerekekkel az iskolába, mert ha elkésik, az általában a felnőttek hibája. Késve indulnak el, figyelmetlenek a csúcsforgalomban, ehhez jön hozzá, hogy a nyári szünetből érkező diákok is kissé szétszórtabbak lehetnek, és máris megtörténhet a baj. Így érdemes 5–10 perccel előbb elindulni – jegyezte meg Füredi András.

Csak egy kis fejmozdítás a baleset elkerülése érdekében

Az iskolák környékén gyakrabban történhet baj.

– Az autósoknak nagyon figyelniük kell az iskoláknál. Ne rohanjanak, ne menjenek nagy sebességgel, mert bármikor előfordulhat az, hogy a gyerekek eléjük lépnek. Az már érezhető, hogy a gyalogátkelőhelyeknél javul a helyzet, hamarabb megállnak a járművezetők – tette hozzá Füredi András, majd egy fontos részletre hívta fel a figyelmet.

– Az autó A oszlopa nagyon sokszor – kanyarodásnál – pont eltakarhatja a kerékpárost, gyalogost a gyalogátkelőhelynél. Kanyarodásnál mindig mozdítsuk meg a fejünket, ezzel el tudjuk kerülni, hogy az oszlop kitakarja a gyalogost vagy kerékpárost.

A tükör nem ad 100 százalékos biztonságot

Az A oszlop mellett a holttér is egy fontos, így mindig vegyük figyelembe. Saját gyakorlati tapasztalatát is megosztotta a közlekedési szakember.

– Sávváltás esetén nagyon fontos a holttér. Én valamikor, amikor még oktattam, külön módszerrel érzékeltettem, hogy igenis létezik és nem is kicsi a holttér. Én beültem az autóba, és arra kértem a tanulóvezetőt, álljon meg jó egy méterre az autó oldalától. A perifériás látómezőmben benne volt. Utána fokozatosan hátrált, és amikor már nem láttam a tükörben, rajzoltattam vele a földre egy csíkot. Utána újra hátrált, én néztem a tükröket, és amikor újra láttam, jöhetett az újabb csík a földre. Ez a két csík közötti szakasz a holttér, amikor valóban nem látszik a másik. Ezt csak akkor tudjuk kiküszöbölni, ha oldalra is nézünk, nemcsak a tükörre hagyatkozunk. A mai modern, holtteret kiküszöbölő tükrök sem adnak 100 százalékos biztonságot – mondta Füredi András.