szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

2 órája

Így kerülhetők el a balesetek az iskolák környékén a szakember szerint

Címkék#Füredi Autósiskola#baon podcast#gyerek#Füredi András#közlekedés

Új időszámítás kezdődött az utakon, a belvárosi utcákban. Az iskolakezdéssel csúcsidőben Kecskeméten is látványosan megemelkedett a forgalom. Gyerekek futnak a buszok után, rohannak át az úton, nem beszélve a rollerező fiatalokról. A nyári kánaán után az autósoknak újra fokozottabb figyelemmel kell vezetniük.

Sebestyén Hajnalka

Mire is figyeljenek az autósok? Hogyan védhetők ki a tragédiák? Az iskolakezdés jegyében többek között ezekről is szólt Füredi András, a kecskeméti Füredi Autósiskola vezetője, közlekedési szakember a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

az iskolakezdés első napján a gyerekek átkelnek a zebrán
Az iskolakezdéssel megnőtt a forgalom, jobban kell figyelni a gyerekekre
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Az iskolakezdés után újra csúcsforgalomban autózhatunk

Beköszöntött az új tanév, a reggeli és délutáni csúcsidőben megnőtt a közlekedők száma, több autó, több gyalogos jelenik meg a közlekedésben, a diákokra, kerékpárosokra, rolleresekre különösen oda kell figyelni.

– Nekem is ilyenkor az az érzésem, hogy véget ért a szabadságunk, az autós szabadságunk, hiszen sokkal többen mozognak most már a városban. Hosszabb idő alatt érhetjük el úti céljainkat, kevesebb a parkolóhely. Így célszerű előbb elindulni a gyerekekkel az iskolába, mert ha elkésik, az általában a felnőttek hibája. Késve indulnak el, figyelmetlenek a csúcsforgalomban, ehhez jön hozzá, hogy a nyári szünetből érkező diákok is kissé szétszórtabbak lehetnek, és máris megtörténhet a baj. Így érdemes 5–10 perccel előbb elindulni – jegyezte meg Füredi András.

Csak egy kis fejmozdítás a baleset elkerülése érdekében

Az iskolák környékén gyakrabban történhet baj.

– Az autósoknak nagyon figyelniük kell az iskoláknál. Ne rohanjanak, ne menjenek nagy sebességgel, mert bármikor előfordulhat az, hogy a gyerekek eléjük lépnek. Az már érezhető, hogy a gyalogátkelőhelyeknél javul a helyzet, hamarabb megállnak a járművezetők – tette hozzá Füredi András, majd egy fontos részletre hívta fel a figyelmet.

– Az autó A oszlopa nagyon sokszor – kanyarodásnál – pont eltakarhatja a kerékpárost, gyalogost a gyalogátkelőhelynél. Kanyarodásnál mindig mozdítsuk meg a fejünket, ezzel el tudjuk kerülni, hogy az oszlop kitakarja a gyalogost vagy kerékpárost.

A tükör nem ad 100 százalékos biztonságot

Az A oszlop mellett a holttér is egy fontos, így mindig vegyük figyelembe. Saját gyakorlati tapasztalatát is megosztotta a közlekedési szakember.

– Sávváltás esetén nagyon fontos a holttér. Én valamikor, amikor még oktattam, külön módszerrel érzékeltettem, hogy igenis létezik és nem is kicsi a holttér. Én beültem az autóba, és arra kértem a tanulóvezetőt, álljon meg jó egy méterre az autó oldalától. A perifériás látómezőmben benne volt. Utána fokozatosan hátrált, és amikor már nem láttam a tükörben, rajzoltattam vele a földre egy csíkot. Utána újra hátrált, én néztem a tükröket, és amikor újra láttam, jöhetett az újabb csík a földre. Ez a két csík közötti szakasz a holttér, amikor valóban nem látszik a másik. Ezt csak akkor tudjuk kiküszöbölni, ha oldalra is nézünk, nemcsak a tükörre hagyatkozunk. A mai modern, holtteret kiküszöbölő tükrök sem adnak 100 százalékos biztonságot – mondta Füredi András.

Mindenki figyeljen a másikra

Az iskolák környékén ezekben a napokban, hetekben rendőrök, városrendészek, polgárőrök segítik a biztonságos átkelést.

– Nagyon jó, hogy ott vannak, az autósok valóban jobban odafigyelnek. De az lenne a legjobb, ha később is ugyanúgy figyelemmel, körültekintően vezetnének, hogy ne történjen semmi baj. Iskolakezdéssel több a kerékpározó és rollerező diák is. Hivatkozhatunk a szabályokra, hiányzó szabályokra, a lényeg az, hogy senkinek sem jó, ha baleset történik. Azt tudom tanácsolni az autósoknak, nagyon figyelmesek legyenek a zebráknál, mert a rollerező gyerek kevésbé figyel. Ráadásul megnőtt az elektromos autók száma, melyek sokkal halkabbak. A fiataloknak meg azt ajánlom mindig a balesetmegelőző előadásokon, vegyék fel a szemkontaktust az autóssal, csak utána lépjenek le, menjenek rá az útra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu