Így segíthet a szülő, hogy elsős gyermeke jól élje meg az iskolás létet

Az óvodából az iskolás létbe való átszokás az egyik legmarkánsabb változás a gyermekek életében. Új környezet, sok újdonság. Az iskolakezdés nehézségeiről és a szülőknek szóló praktikus tanácsokról Bánsági Elza tanácsadó, szakpszichológus szólt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Az iskolakezdés az elsősöknek különösen nehéz lehet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Komoly mérföldkő az iskolakezdés

Az iskolakezdéskor nagyon sok mindenre kell odafigyelnie a szülőknek. Mindig komoly mérföldkő egy kisgyermeknek, amikor az óvodából iskolába megy. Testileg és lelkileg egyaránt érinti őket, valamint a kognitív megismerő funkcióikat is.

Bánsági Elza elmondta: egy gyermeknek nagyon sok testi változást hoz az iskolás lét.

Nem akkor kel, nem akkor fekszik, amikor szokott. Napközben nem tud pihenni, nem akkor eszik, nem akkor iszik, nem akkor megy mosdóba, amikor az a legoptimálisabb lenne neki.

A mozgás vagy az asztali tevékenység az az óvodában még egy szabadon választható program, az iskolában viszont megmondják, hogy most 45 percig ülnöd kell, aztán azt mondják, hogy most szaladgálhatsz, de csak 10 percet, mert aztán becsöngetnek.

Mindezekre való átállás nem működik egyik napról a másikra. A szakértő úgy véli: az első osztály az iskolás gyerek szerepébe való belenövésről szól.

Az iskola szemlélete passzoljon a családhoz

A szülő is sokat tehet azért, hogy gyermekének minél könnyebben menjen az átállás. Az egyik legfontosabb a stabilitás, azaz a gyerek egy stabil, biztonságos én állapotban tudja megkezdeni az iskolát. Az ő stabilitása pedig a szülő stabilitásából indul ki.

A stabilitást nagyban erősíti, ha jó iskolát választ a család. Olyat, amely mind szemléletmódjában, protokolljában, módszertanában illeszkedik a gyermekhez, a családhoz. Akkor jó a választás, ha iskolakezdés előtt a szülő nyugodt, hogy ez lesz a jó suli. Így nem fél, nem szorong se ő, se a gyermek. Természetesen ettől még lehet a szülőben sokféle érzés, féltés, meghatódottság, izgatottság, de alapvetően egy biztos hátteret tud nyújtani.

A családi rituálék maradjanak

Az iskola már megkezdődött, de a szülőnek sok még a dolga. Bánsági Elza azt tanácsolja, mivel rengeteg minden változik a kisgyermek körül, éppen ezért maradjon meg minden olyan családi rituálé, szokás, amihez nem okvetlenül muszáj hozzányúlni. Például

a közös családi vacsora,

az elaltatás koreográfiája,

a hétvégi családi programok,

vagy egy elköszönési rituálé,

melyek mind-mind a stabilitást erősítik.