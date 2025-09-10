2 órája
Így segíthet a szülő, hogy elsős gyermeke jól élje meg az iskolás létet
Elsős lett a kisgyermek. Az iskolakezdés fizikailag, lelkileg egyaránt nagy változás számukra. Éppen ezért fontos, hogy a szülő stabil háttérként biztosítsa a váltást.
Az óvodából az iskolás létbe való átszokás az egyik legmarkánsabb változás a gyermekek életében. Új környezet, sok újdonság. Az iskolakezdés nehézségeiről és a szülőknek szóló praktikus tanácsokról Bánsági Elza tanácsadó, szakpszichológus szólt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Komoly mérföldkő az iskolakezdés
Az iskolakezdéskor nagyon sok mindenre kell odafigyelnie a szülőknek. Mindig komoly mérföldkő egy kisgyermeknek, amikor az óvodából iskolába megy. Testileg és lelkileg egyaránt érinti őket, valamint a kognitív megismerő funkcióikat is.
Bánsági Elza elmondta: egy gyermeknek nagyon sok testi változást hoz az iskolás lét.
Nem akkor kel, nem akkor fekszik, amikor szokott. Napközben nem tud pihenni, nem akkor eszik, nem akkor iszik, nem akkor megy mosdóba, amikor az a legoptimálisabb lenne neki.
A mozgás vagy az asztali tevékenység az az óvodában még egy szabadon választható program, az iskolában viszont megmondják, hogy most 45 percig ülnöd kell, aztán azt mondják, hogy most szaladgálhatsz, de csak 10 percet, mert aztán becsöngetnek.
Mindezekre való átállás nem működik egyik napról a másikra. A szakértő úgy véli: az első osztály az iskolás gyerek szerepébe való belenövésről szól.
Az iskola szemlélete passzoljon a családhoz
A szülő is sokat tehet azért, hogy gyermekének minél könnyebben menjen az átállás. Az egyik legfontosabb a stabilitás, azaz a gyerek egy stabil, biztonságos én állapotban tudja megkezdeni az iskolát. Az ő stabilitása pedig a szülő stabilitásából indul ki.
A stabilitást nagyban erősíti, ha jó iskolát választ a család. Olyat, amely mind szemléletmódjában, protokolljában, módszertanában illeszkedik a gyermekhez, a családhoz. Akkor jó a választás, ha iskolakezdés előtt a szülő nyugodt, hogy ez lesz a jó suli. Így nem fél, nem szorong se ő, se a gyermek. Természetesen ettől még lehet a szülőben sokféle érzés, féltés, meghatódottság, izgatottság, de alapvetően egy biztos hátteret tud nyújtani.
A családi rituálék maradjanak
Az iskola már megkezdődött, de a szülőnek sok még a dolga. Bánsági Elza azt tanácsolja, mivel rengeteg minden változik a kisgyermek körül, éppen ezért maradjon meg minden olyan családi rituálé, szokás, amihez nem okvetlenül muszáj hozzányúlni. Például
- a közös családi vacsora,
- az elaltatás koreográfiája,
- a hétvégi családi programok,
- vagy egy elköszönési rituálé,
melyek mind-mind a stabilitást erősítik.
Fontos a pozitív visszajelzés
Az első osztályban nem érdemes a teljesítményre fókuszálni. Nem kell azon aggódni, hogy Pistike fog-e karácsonyra olvasni, vagy csak majd júniusra. A folyamatra, az útra kell összpontosítani, és arra, hogy ezen az úton a gyermek tudjon kísérletezni, egy kreatív folyamatként élje meg.
A gyermeknek ezekre a próbálkozásaira, kísérletezéseire érdemes egy pozitív visszajelzést, egy megerősítést adni szülőként.
Például: mondja el neki, nagyon örül, hogy ma már önállóan be tudott menni a terembe, vagy milyen szuper, hogy ma már meg merte szólítani a tanító nénit, vagy mennyire pozitív, hogy megette az ebédet.
A tanulás örömteli legyen
A szülőnek abban is van szerepe az iskolakezdés során, hogy a tanulás az egy örömteli kreatív folyamattá váljon. Sajnos szülőktől és iskolás gyermekektől is sokszor hallható: a tanulás az kényszer, a tanulás az szorongás, és hogy ez végigkíséri őket. A szülőnek egy olyan alapvető attitűdöt, hozzáállást kell tanúsítania, hogy a gyermek kreatív örömteli projektként tudja ezt megélni. A szülő sok mindentől megkímélheti gyermekét, ha nem a teljesítményt, nem megfelelési kényszert közvetíti feléje.
Bizonytalanság, stressz
A gyermek az iskolakezdéssel lelkileg is érintett. Ez lelki értelemben egy krízis számára. Nem bajt jelent, hiszen felkészült rá, de azért az eddigi megküzdési mechanizmusok ebben az új helyzetben nem fognak működni, új stratégiákat kell találni, és ez bizony bizonytalansággal, stresszel jár. Ennek megfelelően igénybe veszi a pszichés megküzdőképességet.
Mindezek mellett kognitív változást is hoz az iskolakezdés. A megismerő és gondolkozási funkciókat nagyon máshogyan kell működtetni egy iskolai közegben. A gyermeknek máshogyan kell fókuszálni a figyelmét, meg kell tanulnia tudatosan használni az emlékezetét, illetve egy iskolai közeg sokkal nagyobb, sokkal erősebb érzelmi és viselkedési kontrollt vár el tőle.
