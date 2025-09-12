Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra

Akut T-sejtes leukémiával küzd Kocsi Krisztina, az Akasztóról származó, ma Budapesten élő fiatal nő. Gyógyulásához folyamatos vérkészítményekre van szüksége. Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti, köztük Kocsi Krisztináét is. Irányított véradással segítenének a fiatal nőnek.

Kocsi Krisztina életét megváltoztatta a súlyos diagnózis

Fotó: Beküldött fotó

A mindössze harmincéves fiatal nő néhány hónapja még úgy élte mindennapjait, mint bárki más. Azóta emberfeletti erővel, kitartással küzd a halálos kórral. Hogy miként tudta meg élete egyik legszebb időszakában a diagnózist, és mi történt vele azóta, arról részletesen mesélt hírportálunknak.

Kocsi Krisztina élete legnagyobb küzdelmében irányított véradással segíthetünk

Fotó: Beküldött fotó

– Amikor először orvoshoz ment, gondolta volna, hogy élete legnagyobb küzdelme előtt áll?

– Amikor először orvoshoz mentem, még azt gondoltam, hogy életem legszebb időszaka előtt állok. Tavaly nyáron endometriózissal műtöttek. Idén tavasszal félve vágtam bele a babaprojektbe, éppen ezért egy csoda volt, hogy milyen könnyedén érkezett hozzánk a pici. Teljesen el voltam varázsolva, áldásként éltem meg a terhességet. Azért mentem orvoshoz, illetve mentünk a párommal, mert a kisbabám miatt aggódtam.

Nagyon gyenge voltam, vonszolni alig tudtam magam, de akkor is csak az érdekelt, hogy ő jól van-e.

Aztán amikor látott az orvosom, azonnal beutalt a Dél-Pestibe, de én még akkor sem gondoltam semmi rosszra, erre pláne nem. Aztán délután érkezett a sokkoló telefonhívás: azonnal induljak, vár az előkészített kórházi szoba.

Pozitívan gondolt a mérgekre

– Az első kezelési napokban milyen érzés volt feküdni a gépekhez kötve?

– Nem foglalkoztam a leukémiával. Eldöntöttem, hogy ez nem olyan súlyos betegség. Nyugtáztam magamban, hogy most egy kis időre el kell vonulnom pihenni, feltöltődni, újra fog épülni a szervezetem, kicserélnek kívül-belül. Újjá fogok születni. Éppen ezért, amikor a kezeléseket kaptam, pozitívan gondoltam azokra a mérgekre, amiket a szervezetembe juttattak.

Elképzeltem, ahogy átírják, feltöltik a szervezetem, és elpusztítják a rossz sejteket.

Nagyon furcsa, de minden kemo után sziporkáztam, mintha energiaitalt töltöttek volna az infúzióba. Annyira azt mantráztam, hogy ettől nekem jó lesz, és ez értem van, ez visz előre, hogy adrenalinként hatott rám. Tudtam, tisztában voltam, és vagyok is vele, hogy sajnos bármikor rosszra fordulhatnak a dolgok. Az orvos közölte, hogy nem csak a betegség, de bármikor egy fertőzés vagy egy szervi probléma miatt elmehetek… Ennek tudatában vagyok, de annak is, hogy ha nem jövünk be időben, ha nem aggódom a baba miatt, akkor most nem biztos, hogy újra véradást szervezünk.