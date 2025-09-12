3 órája
Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra
Várandósága kezdeti szakaszán akut T-sejtes leukémiát diagnosztizáltak a fiatal nőnél. Kocsi Krisztina élete legnagyobb küzdelmében irányított véradással segíthetünk.
Akut T-sejtes leukémiával küzd Kocsi Krisztina, az Akasztóról származó, ma Budapesten élő fiatal nő. Gyógyulásához folyamatos vérkészítményekre van szüksége. Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti, köztük Kocsi Krisztináét is. Irányított véradással segítenének a fiatal nőnek.
Kocsi Krisztina életét súlyos diagnózis változtatta meg
A mindössze harmincéves fiatal nő néhány hónapja még úgy élte mindennapjait, mint bárki más. Azóta emberfeletti erővel, kitartással küzd a halálos kórral. Hogy miként tudta meg élete egyik legszebb időszakában a diagnózist, és mi történt vele azóta, arról részletesen mesélt hírportálunknak.
– Amikor először orvoshoz ment, gondolta volna, hogy élete legnagyobb küzdelme előtt áll?
– Amikor először orvoshoz mentem, még azt gondoltam, hogy életem legszebb időszaka előtt állok. Tavaly nyáron endometriózissal műtöttek. Idén tavasszal félve vágtam bele a babaprojektbe, éppen ezért egy csoda volt, hogy milyen könnyedén érkezett hozzánk a pici. Teljesen el voltam varázsolva, áldásként éltem meg a terhességet. Azért mentem orvoshoz, illetve mentünk a párommal, mert a kisbabám miatt aggódtam.
Nagyon gyenge voltam, vonszolni alig tudtam magam, de akkor is csak az érdekelt, hogy ő jól van-e.
Aztán amikor látott az orvosom, azonnal beutalt a Dél-Pestibe, de én még akkor sem gondoltam semmi rosszra, erre pláne nem. Aztán délután érkezett a sokkoló telefonhívás: azonnal induljak, vár az előkészített kórházi szoba.
Pozitívan gondolt a mérgekre
– Az első kezelési napokban milyen érzés volt feküdni a gépekhez kötve?
– Nem foglalkoztam a leukémiával. Eldöntöttem, hogy ez nem olyan súlyos betegség. Nyugtáztam magamban, hogy most egy kis időre el kell vonulnom pihenni, feltöltődni, újra fog épülni a szervezetem, kicserélnek kívül-belül. Újjá fogok születni. Éppen ezért, amikor a kezeléseket kaptam, pozitívan gondoltam azokra a mérgekre, amiket a szervezetembe juttattak.
Elképzeltem, ahogy átírják, feltöltik a szervezetem, és elpusztítják a rossz sejteket.
Nagyon furcsa, de minden kemo után sziporkáztam, mintha energiaitalt töltöttek volna az infúzióba. Annyira azt mantráztam, hogy ettől nekem jó lesz, és ez értem van, ez visz előre, hogy adrenalinként hatott rám. Tudtam, tisztában voltam, és vagyok is vele, hogy sajnos bármikor rosszra fordulhatnak a dolgok. Az orvos közölte, hogy nem csak a betegség, de bármikor egy fertőzés vagy egy szervi probléma miatt elmehetek… Ennek tudatában vagyok, de annak is, hogy ha nem jövünk be időben, ha nem aggódom a baba miatt, akkor most nem biztos, hogy újra véradást szervezünk.
Újabb sokk a betegség után
– A legnehezebb döntés, hogy el kellett engednie a kisbabáját. Hogyan tudta ezt feldolgozni azóta?
– Őszintén? Szerintem azóta sem dolgoztam fel. Nagyon sokat gondolok rá, de szeretettel és hálával. Ha ő nincs, nagy valószínűséggel én sem. Neki köszönhetem, hogy elmentem orvoshoz, hogy nagy volt az étvágyam, hogy elterelte a betegségről a figyelmem. A műtét után írtam róla, és készítettem egy videót. Nehezebb napjaimon akár tízszer is megnézem egymás után, dúdolom a dalt, amit hozzá választottam, és ilyenkor szeretet ölel át, megnyugszom, hogy helyes döntést hoztunk.
A napokban közölte a kezelőorvosom, hogy az őssejt-transzplantáció után nagy eséllyel meddőség vár rám. Ez volt a második törés az életemben, így két hónap alatt.
Éppen ezért számomra a bent töltött idő nem is a betegségről szól. Ennek ellenére is hiszem és bízom benne, hogy évek múlva anya lehetek.
Irányított véradással segítenek
– Akasztón nevelkedett. A település és környéke egy emberként fogott össze és szerveztek véradásokat. Nem mindennapi az-az összefogás, ami megvalósult, ez bizonyára a személyének köszönhető, nem „csak” egy karitatív cselekedet részükről. Sokak életében nyomot hagyott, mély benyomást kelthetett. Mit jelentett Önnek, hogy a szülőfaluja és a környék ennyire összefogott Önért?
– Nagyon megérint és iszonyatosan jól esik a lelkemnek, feltölt. Nem számítottam rá. Nagyon hálás vagyok értük, és folyton az jár a fejemben, hogyan tudom ezt mind meghálálni. Sokaktól kapok üzenetet, amiben leírnak egy-egy közös emléket, vagy azt, hogy milyen hatással voltam az életükre.
Ami számomra teljesen megdöbbentő, hogy országszerte, sőt azon kívül is történik ez az egész. Naponta kapok üzenetet, hogy elmentek vért adni.
Szerintem az ember élete során van, hogy megáll egy pillanatra, és elgondolkozik azon, vajon jó ember-e? Jó az az út, amin jár? Én sem vagyok szent természetesen, de azt hiszem, jó úton jártam, gyógyulásom után pedig még annál is jobb úton járok majd!
Új napi rutinnal él a család
– Hogyan telnek a mindennapjai, milyen kezeléseket kap jelenleg, mi vár Önre a következő hetekben?
– Sosem tudjuk előre. Csak hogy szemléltessem: a napokban szó esett arról, hogy amennyiben helyére kerül a fehérvérsejtszám a szervezetemben, elvégezzük a szegycsont-biopsziát, amiből megtudjuk, hogy hány százalékban tartalmaz még rossz sejteket. (Amikor bejöttem, ez 74 százalék volt, az első kemo után 8,5 százalék, most 0 százalék a cél.) Ennek ellenére tegnap délelőtt gerinccsapolást és gyógyszeres kezelést végeztek, amire egyáltalán nem számítottam. Amennyiben a biopszia eredménye 0 százalék lesz, biztosan kapok még 1-2 kemoterápiás kezelést. Ezeket egészen az őssejt-transzplantációig kapom, nehogy kiújuljanak a rossz sejtek, esetleg rejtett sejtek maradjanak.
De ezek csak tervek…
Kocsi Krisztina arról is beszélt, hogy eddigi tapasztalatai alapján ez is változni fog.
– A mindennapjaimat igyekszem megélni, nem pedig túlélni. A családommal kialakítottunk egy rendszert. A reggeleket édesapámmal töltöm, sokat beszélgetünk ekkor. Az ebédet – ami mindig nehéz kérdés, hogy éppen mit tudnék megenni – édesanyám készíti és hozza be nekem. A párommal pedig vacsora-, moziesteket szoktunk tartani. A húgom pedig, hűen magához, olykor beugrik egy kávéval, hogy csacsogjunk.
Amikor befeküdtem a kórházba, a párom arra kért, hogy írjak egy listát. Szerepeljen rajta, hogy milyen céljaim vannak a jövőre nézve, hova utaznék, mit ennék szívesen, mit próbálnék ki, amit eddig még nem. Mindent, amit csak tervezek a hazaérkezésem után. Ezeket a felsorolt pontokat dolgozom ki részleteiben.
Rengeteg üzenetet, telefonhívást kapok, ezekre szoktam válaszolni. Van olyan is, hogy takarítok, pakolászok a szobámban, ezalatt a kedvenc zeneszámaimat hallgatom, énekelek és táncolok.
Bármiből erőt tud meríteni
– Elképesztő erő, kitartás és élni akarás van Önben. Honnan táplálkozik, hogyan tud felállni egy-egy mélypontból?
– Elsősorban belőle! Egyszerűen nem lehet hiábavaló, hogy őt el kellett engednem! A családom erején felül teljesítve, teljes vállszélességgel áll mellettem. Nélkülük biztosan nem menne! Sokszor idegesítő a prédikáció, mert pontosan tudom, mit kell tennem. De mindig mindent átbeszélünk, és reálisan állunk az éppen közölt tényekhez. Rengeteg energiát kapok a posztjaimon keresztül, barátok, ismeretlenek keresnek meg, írnak.
Volt, hogy mélyponton voltam, és nagyon sokan kerestek, aggódtak értem. Mindig van egy olyan üzenet, ami betalál, és visszaránt. Olyankor, mintha elvágták volna: felállok, leporolom a vállam, és megyek tovább.
A kórházban többnyire fiatalos csapat vesz körül. Közvetlenek, sokat nevetünk, beszélgetünk. Igyekszem töltődni, mindig mindent átgondolok, mindenbe beleélem magam, koncentrálok, meditálok. Az élet minden apró részletéből kiragadok valamit. De, ami a legfontosabb: én nem vagyok beteg, nem is érzem annak magam. Azért vagyok itt, hogy átgondoljam az eddigi életemet, és tudom, hogy innen kilépve egy még jobb vár majd rám. Azért vagyok itt, hogy gyógyultan végre éljem, élvezzem az életemet, ne csak lebegjek benne.
Vér nélkül nincs gyógyulás
Krisztina mindent megtesz a gyógyulásáért, egy dologban azonban számít ránk: Menjünk, adjunk vért! Ez az, amit érte és sorstársaiért tehetünk.
A leukémiás betegek szervezete a kezelések miatt nem képes megfelelően pótolni a vérsejteket. Krisztinek ezért folyamatosan vérkészítményekre van szüksége, hogy a kemoterápia mellett is stabil maradhasson az állapota.
Az orvosai egyértelműen elmondták: vér nélkül nincs esély a gyógyulásra.
És itt jön képbe a közösség ereje. Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti! Épp ezért Kocsi Krisztina gyógyulása is azon múlik, mennyien mennek el vért adni. Most ismét nagy szüksége van erre a segítségre.
Hogyan tud segíteni?
- Általános véradás – bárki adhat vért, aki egészséges, 18–65 év közötti és legalább 50 kg. A vércsoport nem számít, mert a központi rendszer oda juttatja, ahol a legnagyobb szükség van rá.
- Irányított véradás – konkrét beteg részére ajánlhatjuk fel a vért. Kocsi Krisztina esetében az alábbi adatokra van szükség:
Irányított véradás adatai:
Név: Kocsi Krisztina
TAJ szám: 095 763 549
Kezelőintézmény: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
A véradás után kapott igazolást érdemes eljuttatni a családhoz, hogy biztosan hozzá kerüljön a segítség.
Mire figyeljen véradás előtt?
- Előtte egyél bőségesen, és igyál sok folyadékot.
- Vidd magaddal a személyi igazolványt, TAJ- és lakcímkártyát.
- Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.
