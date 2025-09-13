3 órája
Igazi igáslovakat tudunk venni egy új IPhone árából, ezek az autók megérik az árukat
Ősszel érkezik az Apple nagy dobása. Ahogy a korábbi szériák esetében, úgy az új iPhone 17 készüléknél is mélyen a zsebébe kell nyúlnia újdonsült tulajdonosának. Megnéztük, mennyiért juthatunk hozzá, és milyen autót lehetne venni az árából.
A csapadékos őszi időjárás egyre több embert vesz rá arra, hogy elővegyék az autót, ezért aktuális téma, hogy miként alakul a használtautó-piac. Ezzel együtt hamarosan érkezik az új iPhone 17 is, aminek jellemzően mindig nagyon borsos az ára. Úgy döntöttünk, megnézzük mennyibe kerül majd az új széria, és összevetjük a használtautókkal, hogy megtudjuk, milyen járgány jönne ki az Apple újdonságának árából.
Milyen autókat vesznek a magyarok?
A magyar autósok többsége ma is a használtpiacon nézelődik, hiszen egy új jármű ára az elmúlt években sokak számára elérhetetlenné vált. Van, aki környezettudatosságból, van, aki pénzügyi okokból dönt így, mások egyszerűen megszokásból választanak használt autót a mindennapi közlekedéshez.
A legtöbben a használtautó.hu kínálatát böngészik. A keresésnél az ár mellett a karbantartás és a szerviztörténet a kulcskérdés: egy magyarországi, dokumentált múltú autó mindig nagyobb biztonságot ad. A szakértők szerint a vásárlók többsége kétmillió forint alatt keres, de az 5–6 millió forintos kategóriában is akad érdeklődés.
Az autó a legtöbb családnál az ingatlan után a második legnagyobb beruházás, így a gazdasági helyzet erősen befolyásolja a piacot. Tavaly sokan halasztották a cserét, idén azonban élénkülés tapasztalható. Persze a használt kocsi mindig lutri: szerencsével igazi kincset foghatunk ki, de bele is szaladhatunk egy problémás példányba – írtuk meg korábban.
Mire érdemes figyelni?
A legnagyobb félelem a rejtett hibákban rejlik. Egy laikus vásárló könnyen elnézhet olyan jeleket, amelyek műszaki problémára utalnak. Érdemes szakembert is magunkkal vinni, és figyelni az apró részletekre: a fényezés eltérései, a szokatlan zajok vagy a kopott belső mind intő jel lehet. A másodkézből származó autó vásárlásának aranyszabályait szerencsére több szakportál is részletesen összegyűjtötte, ezek betartása sok kellemetlenségtől óvhat meg. Ezekről itt írnak részletesen.
Vannak igazán problémás típusok
Nem minden autó egyformán megbízható. A német közlekedési hatóság statisztikái alapján jól látható, mely típusok hajlamosak a gyakori meghibásodásra. Az eredmény meglepő: nem csak régi, hanem egészen fiatal modellek is szerepelnek a listán. Ez is mutatja, hogy az alapos tájékozódás és a szerviztörténet ellenőrzése elengedhetetlen, mielőtt szerződést írunk alá.
Meddig tart a szavatosság használtautó felvásárlás után?
Jogilag az adásvétel dátumától számítva egy évig szavatosság illeti meg a vevőt. Az első hat hónapban az eladó feladata bizonyítani, hogy a hiba nem állt fenn a vásárláskor, a másodikban viszont már a vevőnek kell igazolnia ennek ellenkezőjét. Bár jól hangzik, a jogérvényesítés a gyakorlatban sokszor nehézkes, ezért is fontos, hogy megbízható autót válasszunk, ne csak kedvező árat.
Mennyibe kerül az új iPhone 17?
Az Apple hivatalos oldala szerint egy új iPhone 17 ára 399.990 forintnál kezdődik. Az arukereso.hu oldalán találtunk Apple iPhone 16 Pro Max 1TB készüléket is, ami alsó hangon 719.990 forintba kerül. Ezek alapján 399.990 és 719.990 forint között kerestünk használt autókat. A kutatáshoz a legnagyobb szakportálra látogattunk el, a hasznaltauto.hu oldalon térképeztük fel, mit is vehetünk most egy új iPhone 17 árából.
Jöjjön a lényeg: milyen autót lehetne venni egy iPhone árából?
A megadott árkategóriában 3776 autót találtunk, de csak a fényképpel ellátott hirdetéseket vizsgáltuk.
- A legolcsóbb egy sötétkék színű Suzuki Swift 1.0 GL Silver IV. volt. Ez az autó már bizonyított, közel 165 ezer kilométer van benne és továbbra is kitűnő állapotban van. A 2002-es évjáratú jármű érvényes magyar okmányokkal és műszakival is rendelkezik és pontosan 400 ezer forintért árulják.
- A második legolcsóbb autó egy Ford Focus 1.8Di Ambiente. Az ezüst színű, dízeles, 2000-es évjáratú kombi egy elnyűhetetlen darab. Majdnem 300 ezer kilométer van benne, de ez egyáltalán nem tükröződik a külsején. Ára 450 ezer forint.
- A legdrágább autó egy Opel Astra H 1.6 GTC Essentia. Az autó szerkezetileg, motorikusan hibátlan állapotú és rendelkezik érvényes magyar okmányokkal. A közel 238 ezer kilométert futott, 2004-es, benzines kombi ára 714 999 forint.
- Az előbbinél egy fokkal olcsóbb, 710.859 forint egy kék színű Volkswagen Polo III. Az Opelhez képest ez a járgány szinte alig ment, hiszen csak 155.793 kilométer van benne. Ez ferdehátú, benzines autó Németországból származik, de rendelkezik érvényes magyar okmányokkal. A műszaki vizsgája viszonylag friss, és egészen 2027 júliusáig érvényes.
- Egy hajszálnyival olcsóbban már BMW-t is tudunk venni, ugyanis egy szürke, BMW e46 318i 1.9 sedant 710 ezer forintért kínálnak. Ebben 369 ezer kilométer van, műszaki vizsgája 2026 tavaszán jár le.
Mikor jön az új iPhone 17?
Az Apple tájékoztatása szerint a készülékek szeptember 19-től lesznek elérhetők, de az előrendelés már elindult. Az iPhone 17 újdonságai között szerepel a teljesen új kameraelrendezés a Pro modellnél, valamint a sokat pletykált szupervékony iPhone Air, amely az iPhone 17 Plus helyett érkezik. Ez lesz minden idők legvékonyabb Apple-telefonja, amelynek ára ugyanakkor nem lett karcsú.
Hét hónapja víz nélkül él egy kecskeméti pedagógus, eljárás indult a csőtörés ügyében
Terhesen diagnosztizáltak akut leukémiát Kocsi Krisztinánál, véradók nélkül nincs esélye a gyógyulásra