Igazi igáslovakat tudunk venni egy új IPhone árából, ezek az autók megérik az árukat

A csapadékos őszi időjárás egyre több embert vesz rá arra, hogy elővegyék az autót, ezért aktuális téma, hogy miként alakul a használtautó-piac. Ezzel együtt hamarosan érkezik az új iPhone 17 is, aminek jellemzően mindig nagyon borsos az ára. Úgy döntöttünk, megnézzük mennyibe kerül majd az új széria, és összevetjük a használtautókkal, hogy megtudjuk, milyen járgány jönne ki az Apple újdonságának árából.

Akár egy autót is vehetünk az új új iPhone 17 árából. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Milyen autókat vesznek a magyarok?

A magyar autósok többsége ma is a használtpiacon nézelődik, hiszen egy új jármű ára az elmúlt években sokak számára elérhetetlenné vált. Van, aki környezettudatosságból, van, aki pénzügyi okokból dönt így, mások egyszerűen megszokásból választanak használt autót a mindennapi közlekedéshez.

A legtöbben a használtautó.hu kínálatát böngészik. A keresésnél az ár mellett a karbantartás és a szerviztörténet a kulcskérdés: egy magyarországi, dokumentált múltú autó mindig nagyobb biztonságot ad. A szakértők szerint a vásárlók többsége kétmillió forint alatt keres, de az 5–6 millió forintos kategóriában is akad érdeklődés.

Az autó a legtöbb családnál az ingatlan után a második legnagyobb beruházás, így a gazdasági helyzet erősen befolyásolja a piacot. Tavaly sokan halasztották a cserét, idén azonban élénkülés tapasztalható. Persze a használt kocsi mindig lutri: szerencsével igazi kincset foghatunk ki, de bele is szaladhatunk egy problémás példányba – írtuk meg korábban.

Mire érdemes figyelni?

A legnagyobb félelem a rejtett hibákban rejlik. Egy laikus vásárló könnyen elnézhet olyan jeleket, amelyek műszaki problémára utalnak. Érdemes szakembert is magunkkal vinni, és figyelni az apró részletekre: a fényezés eltérései, a szokatlan zajok vagy a kopott belső mind intő jel lehet. A másodkézből származó autó vásárlásának aranyszabályait szerencsére több szakportál is részletesen összegyűjtötte, ezek betartása sok kellemetlenségtől óvhat meg. Ezekről itt írnak részletesen.

Vannak igazán problémás típusok

Nem minden autó egyformán megbízható. A német közlekedési hatóság statisztikái alapján jól látható, mely típusok hajlamosak a gyakori meghibásodásra. Az eredmény meglepő: nem csak régi, hanem egészen fiatal modellek is szerepelnek a listán. Ez is mutatja, hogy az alapos tájékozódás és a szerviztörténet ellenőrzése elengedhetetlen, mielőtt szerződést írunk alá.