Ingyenes koncertekkel ünneplik Bács-Kiskunban is a Hatoslottó megújulását
Több mint 80 állomásos, ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. szeptember 4-től október közepéig. A társaság a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes koncertsorozattal. Kecskemétre szeptember 13-án érkezik a rendezvény.
A zeneszerető közönséget Kecskemét főtérre, a Kossuth tér 1. szám alá várják szeptember 13-án, szombaton 18 órakor. A Legendák című programban szerepel: Korál – Balázs Fecó emlékére, valamint Hevesi Tamás.
Kiskőrösre, a Petőfi Sándor téren szeptember 21-én 18 órakor kezdődik a koncert. Fellép: Singh Viki, Cozombolis, Varga Miklós. Októberben Kecelen, Soltvadkerten és Izsákon is lesz koncert.
A cél, hogy a zene, a koncertek élménye mindenki számára egyformán elérhető legyen.
