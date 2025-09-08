Ingyenes koncertekkel ünneplik Bács-Kiskunban is a Hatoslottó megújulását

A zeneszerető közönséget Kecskemét főtérre, a Kossuth tér 1. szám alá várják szeptember 13-án, szombaton 18 órakor. A Legendák című programban szerepel: Korál – Balázs Fecó emlékére, valamint Hevesi Tamás.

Ingyenes koncertek Bács-Kiskunban

Kiskőrösre, a Petőfi Sándor téren szeptember 21-én 18 órakor kezdődik a koncert. Fellép: Singh Viki, Cozombolis, Varga Miklós. Októberben Kecelen, Soltvadkerten és Izsákon is lesz koncert.

A cél, hogy a zene, a koncertek élménye mindenki számára egyformán elérhető legyen.