szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A zene az kell

15 perce

Ingyenes koncertekkel ünneplik Bács-Kiskunban is a Hatoslottó megújulását

Címkék#Szerencsejáték Zrt#programsoroló#koncert#koncertsorozat

Több mint 80 állomásos, ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. szeptember 4-től október közepéig. A társaság a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes koncertsorozattal. Kecskemétre szeptember 13-án érkezik a rendezvény.

Sebestyén Hajnalka

A zeneszerető közönséget Kecskemét főtérre, a Kossuth tér 1. szám alá várják szeptember 13-án, szombaton 18 órakor. A Legendák című programban szerepel: Korál – Balázs Fecó emlékére, valamint Hevesi Tamás. 

ingyenes koncert, Hatoslottó megújítása,
Ingyenes koncertek Bács-Kiskunban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiskőrösre, a Petőfi Sándor téren szeptember 21-én 18 órakor kezdődik a koncert. Fellép: Singh Viki, Cozombolis, Varga Miklós. Októberben Kecelen, Soltvadkerten és Izsákon is lesz koncert. 

A cél, hogy a zene, a koncertek élménye mindenki számára egyformán elérhető legyen. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu