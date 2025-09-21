Tíz állítás, amelyek elsőre igaznak tűnnek, de könnyű rosszul dönteni

Ebben a játékban tíz állítás közül kell eldöntened, hogy vajon igaz vagy hamis. A kérdések változatosak, van köztük általános műveltség, tudomány, történelem, így tényleg széles körben tesztelheted a tudásodat.

Ebben az igaz vagy hamis kvízben próbára teheted magad

Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Igaz vagy hamis?

A kérdések gondosan válogatottak, olyan tények, amelyek sokak számára ismerősek lehetnek, illetve olyan apró részletek, amelyek próbára teszik a figyelmet és az ismereteket. Töltsd ki most az igaz vagy hamis kvízt!

Indulhat a játék!