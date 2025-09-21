szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz, becsapós!

1 órája

Tíz állítás, amelyek elsőre igaznak tűnnek, de könnyű rosszul dönteni

Címkék#igaz#kérdés#tények#hamis

Szereted a kihívásokat és próbára tenni a tudásodat? Ebben az igaz vagy hamis kvízben kipróbálhatod, mennyire tudod megkülönböztetni a tényeket a tévhitektől.

Baon.hu

Ebben a játékban tíz állítás közül kell eldöntened, hogy vajon igaz vagy hamis. A kérdések változatosak, van köztük általános műveltség, tudomány, történelem, így tényleg széles körben tesztelheted a tudásodat.

Tedd magad próbára igaz vagy hamis kvízünkkel!
Ebben az igaz vagy hamis kvízben próbára teheted magad
Fotó: Shutterstock.com/Illusztráció

Igaz vagy hamis?

A kérdések gondosan válogatottak, olyan tények, amelyek sokak számára ismerősek lehetnek, illetve olyan apró részletek, amelyek próbára teszik a figyelmet és az ismereteket. Töltsd ki most az igaz vagy hamis kvízt!

Indulhat a játék!

1.
A derékszögű háromszög leghosszabb oldalát befogónak nevezzük.
2.
A 10 ezer forintos bankjegyen Deák Ferenc portréja látható.
3.
A legnagyobb pontszám, amit a dartsban egy dobásból el lehet érni, az 50.
4.
A négyütemű fekvőtámasz második üteme az ugrás fekvőtámaszba.
5.
A periódusos rendszerben a kén vegyjele az ’S’.
6.
A barométerrel a légnyomást tudjuk mérni.
7.
A történelem legtöbb bevételt hozó filmsorozata a Star Wars volt.
8.
A kalcium-hidroxid gyakran használt hétköznapi neve az oltott mész.
9.
Bonaparte Napóleon a waterlooi csatában vesztette életét.
10.
A "Pipacsvirágzás" (1873) Claude Monet egyik leghíresebb festménye.

Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld tudásodat korábbi játékainkkal is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu