Többet dolgoznak, többet spórolnak, de a magány is nő a fiatalok között – fotók

Bár gyakran hallani „a jövő a fiataloké” kifejezést, valójában gyakran a fiataloknak van a legkisebb rálátásuk a jövőre. A Mit szólsz hozzá? ifjúsági roadshow keretein belül azonban nem csupán a legégetőbb társadalmi kérdéseket, problémákat, feladatokat beszélhetik meg a városvezetéssel, informálódhatnak, tanulhatnak az őket is érintő témákban és a városfejlesztési stratégiához is hozzátehetik saját javaslataikat.

Sokan részt vettek a kecskeméti ifjúsági roadshown.

Fotó: Mócza Milán

Az ifjúsági roadshow a fiatalok véleményére fókuszál

Kecskemét valamennyi iskolájából – a Bolyaiból, a Szentgyörgyiből, a Gáspárból – és más városokból egyaránt érkeztek diákok a találkozóra. Az országos roadshow keretein belül ugyanis mindenki véleménye számít és mindenki véleményére szükség is van, hogy megvitassák a fiatalok társadalmi helyzetét. Az eseményen Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte az érdeklődőket. A város, a kecskeméti szervezetek és a fiatalok kapcsolatáról, együttműködéséről és az esemény jelentőségéről osztotta meg a gondolatait.

Ezt követően Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke mutatta be a programot, melyet idén második alkalommal tartottak meg. – Magyarország nemzeti ifjúsági politikája 15 év után lejárt, így új tervezetre van szükség. Ehhez pedig fontos a fiatalok véleménye, iránymutatása, hogy tudatosabb, élhetőbb jövőt építsünk számukra, számotokra is – fogalmazott. Arról is beszámolt, hogy jelenleg tart a Magyarország Ifjúsági Fővárosa, melyben Kecskemét is részt vesz, így most mindennél fontosabb a proaktivitás.

Pozitív változásokat mutat a fiatalok helyzete, de sokan magányosak

A beszédeket követően Galambos László számolt be a Századvég legfrissebb kutatásairól. A kutatások közel ötezer 15-29 éves hazai fiatal megkérdezése mellett a határon is túlnyúltak, átfogó képet kapva arról, hogyan állnak az ifjak a társadalmi folyamatokhoz. A kutatás számos témának és élethelyzetnek utána járt, például annak, hogyan viszonyulnak a fiatalok a tanuláshoz, a diákmunkához, a házassághoz, és milyennek érzik a mentális egészségüket. Az adatok legtöbbje az utóbbi 10-20 év távlatában jelentős pozitív változásról tanúskodott,

közel megnégyszereződött a dolgozó diákok száma,

meghatszorozódott a munkájukkal elégedett fiatalok száma,

kétszer annyian beszélnek idegennyelvet, mint négy éve

és egyre többen fektetnek be, takarítanak meg pénzt.

Volt azonban olyan terület is, melyben visszaesés volt tapasztalható az elmúlt évekhez képest, például a házasodni vágyók aránya és a magukat magányosnak érző fiatalok száma.