1 órája
Többet dolgoznak, többet spórolnak, de a magány is nő a fiatalok között – fotók
A fiatalok, a szakértők és a városvezetés együtt ültek le megvitatni a jövőt. Szerdán tartották a Mit szólsz hozzá? ifjúsági roadshowt Kecskeméten, az Ifjúsági Otthonban.
Bár gyakran hallani „a jövő a fiataloké” kifejezést, valójában gyakran a fiataloknak van a legkisebb rálátásuk a jövőre. A Mit szólsz hozzá? ifjúsági roadshow keretein belül azonban nem csupán a legégetőbb társadalmi kérdéseket, problémákat, feladatokat beszélhetik meg a városvezetéssel, informálódhatnak, tanulhatnak az őket is érintő témákban és a városfejlesztési stratégiához is hozzátehetik saját javaslataikat.
Az ifjúsági roadshow a fiatalok véleményére fókuszál
Kecskemét valamennyi iskolájából – a Bolyaiból, a Szentgyörgyiből, a Gáspárból – és más városokból egyaránt érkeztek diákok a találkozóra. Az országos roadshow keretein belül ugyanis mindenki véleménye számít és mindenki véleményére szükség is van, hogy megvitassák a fiatalok társadalmi helyzetét. Az eseményen Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte az érdeklődőket. A város, a kecskeméti szervezetek és a fiatalok kapcsolatáról, együttműködéséről és az esemény jelentőségéről osztotta meg a gondolatait.
Ezt követően Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke mutatta be a programot, melyet idén második alkalommal tartottak meg. – Magyarország nemzeti ifjúsági politikája 15 év után lejárt, így új tervezetre van szükség. Ehhez pedig fontos a fiatalok véleménye, iránymutatása, hogy tudatosabb, élhetőbb jövőt építsünk számukra, számotokra is – fogalmazott. Arról is beszámolt, hogy jelenleg tart a Magyarország Ifjúsági Fővárosa, melyben Kecskemét is részt vesz, így most mindennél fontosabb a proaktivitás.
Pozitív változásokat mutat a fiatalok helyzete, de sokan magányosak
A beszédeket követően Galambos László számolt be a Századvég legfrissebb kutatásairól. A kutatások közel ötezer 15-29 éves hazai fiatal megkérdezése mellett a határon is túlnyúltak, átfogó képet kapva arról, hogyan állnak az ifjak a társadalmi folyamatokhoz. A kutatás számos témának és élethelyzetnek utána járt, például annak, hogyan viszonyulnak a fiatalok a tanuláshoz, a diákmunkához, a házassághoz, és milyennek érzik a mentális egészségüket. Az adatok legtöbbje az utóbbi 10-20 év távlatában jelentős pozitív változásról tanúskodott,
- közel megnégyszereződött a dolgozó diákok száma,
- meghatszorozódott a munkájukkal elégedett fiatalok száma,
- kétszer annyian beszélnek idegennyelvet, mint négy éve
- és egyre többen fektetnek be, takarítanak meg pénzt.
Volt azonban olyan terület is, melyben visszaesés volt tapasztalható az elmúlt évekhez képest, például a házasodni vágyók aránya és a magukat magányosnak érző fiatalok száma.
Ifjúsági roadshow KecskemétenFotók: Mócza Milán
A roadshow számos lehetőséget kínál
A beszédeken, bemutatókon, tanulmányok ismertetésén túl számos más program várja a résztvevőket. A város vezetőivel való konzultációk, párbeszédek, várostervezési megbeszélések és workshopok lehetőséget kínálnak, hogy a diákok saját maguk tervezhessék meg a jövőjüket. A sorozat következő állomás október elsején, Veszprémben lesz.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Először megnevettet, aztán szíven üt – a rendőrség új szintre emelte a baleset-megelőzést – képekkel, videóval
Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren – videóval