szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időközi választás

1 órája

A botrányairól híres trombitás, Szabó Bálint is ringbe szállna a félegyházi polgármesteri székért

Címkék#időközi választás#polgármester#választás

Tovább bővült a polgármester-jelöltek száma Kiskunfélegyházán. Az októberi időközi polgármester-választáson négyen is ringbe szállnak a városvezetői posztért. Ketten már összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat.

Vajda Piroska

Csányi József polgármester váratlan lemondása miatt kellett időközi polgármester-választást kiírni Kiskunfélegyházán. Október 12-én dönthetnek a félegyháziak arról, hogy ki legyen a város új, vagy régi-új vezetője. Csányi József júliusi lemondása után ugyanis, mégis úgy döntött, hogy független jelöltként újra megméretteti magát. Úgy nyilatkozott, hogy azért kényszerült július 9-én lemondani, mert olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult. Olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás. 

Szabó Bálint is ringbe szállna az időközi polgármester-választáson
Az októberi időközi polgármester-választáson négyen is ringbe szállnak a városvezetői posztért, köztük Szabó Bálint is
Fotó: Csudai Sándor / MW

A választók bizalmát nem árulná el

Csányi József néhány héttel a lemondása után jelentette be, hogy újra megméretteti magát. Erről egy utcafórumon számolt be, ahol azt mondta, a 2024-es választáson elnyert, több mint 76 százalékos támogatást nem árulná el, a választók bizalmát kötelességként és felelősségként éli meg. „Egy ilyen mértékű felhatalmazást nem hagyhatok anélkül, hogy meg ne próbálnám visszaszerezni a város irányítását – a közösség érdekében.”

Csányi József bejelentése után Balla László alpolgármester visszalépett a polgármesteri választásokon való indulástól. 

Sokáig úgy tűnt, hogy csak egy ellenfele lesz Csányi Józsefnek, mégpedig Kollár László, aki a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület színeiben méretteti meg magát.

Szabó Bálint is indulna az időközi polgármester-választáson

A napokban azonban két új jelölt is feltűnt a színen.

Az egyik a korábbi szegedi önkormányzati képviselő, dr. Szabó Bálint, aki az Itt az Idő Mozgalom és Egyesület alapítójaként jelent meg Félegyházán. A botrányairól elhíresült politikus utcai trombitakoncertjeivel hívta fel magára a figyelmet a városban és jelentette be, hogy elindul a kiskunfélegyházi időközi polgármester-választáson. Szabó Bálint – állítása szerint – helyi barátai biztatására hozta meg a döntését, mivel úgy hallotta, hogy „nincs egy bátor legény és leány sem Kiskunfélegyházán, aki fel merné venni a versenyt és a kesztyűt”

Szabó Bálint neve az elmúltidőszakban a botrányok kapcsán került a figyelem középpontjába. A Kecskeméti Járásbíróság hatóság megtévesztése miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, miután a politikus nem jelent meg egy tárgyaláson. A történtek közben Szabó kétszer is a Dunába vetette magát pride-párti tüntetéseken. Először vízirendőrök mentették ki, újra kellett éleszteni, majd röviddel később már a Fővárosi Közgyűlés ülésén zavarta a tanácskozást. Később újabb akciót hajtott végre a Szabadság hídnál, ekkor azonban saját erejéből jött ki a vízből.

Egy helyi ügyvéd is megméreti magát

A negyedik versenytárs dr. Kása Nobert kiskunfélegyházi ügyvéd, aki szintén független jelöltként indul a polgármesteri székért. Közösségi oldalán a következőket írta: „Helyi születésűként jól ismerem településünk értékeit, lehetőségeit és kihívásait. Számomra a legfontosabb, hogy közösségünk minden tagja biztonságos, élhető és fejlődő környezetben élhessen. ”

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu