A botrányairól híres trombitás, Szabó Bálint is ringbe szállna a félegyházi polgármesteri székért

Csányi József polgármester váratlan lemondása miatt kellett időközi polgármester-választást kiírni Kiskunfélegyházán. Október 12-én dönthetnek a félegyháziak arról, hogy ki legyen a város új, vagy régi-új vezetője. Csányi József júliusi lemondása után ugyanis, mégis úgy döntött, hogy független jelöltként újra megméretteti magát. Úgy nyilatkozott, hogy azért kényszerült július 9-én lemondani, mert olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult. Olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás.

Az októberi időközi polgármester-választáson négyen is ringbe szállnak a városvezetői posztért, köztük Szabó Bálint is

Fotó: Csudai Sándor / MW

A választók bizalmát nem árulná el

Csányi József néhány héttel a lemondása után jelentette be, hogy újra megméretteti magát. Erről egy utcafórumon számolt be, ahol azt mondta, a 2024-es választáson elnyert, több mint 76 százalékos támogatást nem árulná el, a választók bizalmát kötelességként és felelősségként éli meg. „Egy ilyen mértékű felhatalmazást nem hagyhatok anélkül, hogy meg ne próbálnám visszaszerezni a város irányítását – a közösség érdekében.”

Csányi József bejelentése után Balla László alpolgármester visszalépett a polgármesteri választásokon való indulástól.

Sokáig úgy tűnt, hogy csak egy ellenfele lesz Csányi Józsefnek, mégpedig Kollár László, aki a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület színeiben méretteti meg magát.

Szabó Bálint is indulna az időközi polgármester-választáson

A napokban azonban két új jelölt is feltűnt a színen.

Az egyik a korábbi szegedi önkormányzati képviselő, dr. Szabó Bálint, aki az Itt az Idő Mozgalom és Egyesület alapítójaként jelent meg Félegyházán. A botrányairól elhíresült politikus utcai trombitakoncertjeivel hívta fel magára a figyelmet a városban és jelentette be, hogy elindul a kiskunfélegyházi időközi polgármester-választáson. Szabó Bálint – állítása szerint – helyi barátai biztatására hozta meg a döntését, mivel úgy hallotta, hogy „nincs egy bátor legény és leány sem Kiskunfélegyházán, aki fel merné venni a versenyt és a kesztyűt”

Szabó Bálint neve az elmúltidőszakban a botrányok kapcsán került a figyelem középpontjába. A Kecskeméti Járásbíróság hatóság megtévesztése miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, miután a politikus nem jelent meg egy tárgyaláson. A történtek közben Szabó kétszer is a Dunába vetette magát pride-párti tüntetéseken. Először vízirendőrök mentették ki, újra kellett éleszteni, majd röviddel később már a Fővárosi Közgyűlés ülésén zavarta a tanácskozást. Később újabb akciót hajtott végre a Szabadság hídnál, ekkor azonban saját erejéből jött ki a vízből.