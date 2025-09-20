1 órája
Közösségépítők a reflektorfényben, díjazták Hunyadiváros példamutató lakóit – galériával
Péntek délután sok helybéli gyűlt össze a Hunyadivárosi Közösségi Házban. Hunyadi-díjban részesült több lakos is, aki sokat tett a városrészért.
Sokan tesznek a maguk módján a saját lakhelyükért, környezetükért, azonban vannak, akik messze túlteljesítik a közösség többi tagját és egyszerűen jobb, élhetőbb világot hagynak maguk után. A Hunyadivárosi Napok keretén belül ezeket a lakosokat jutalmazta a városvezetés pénteken. A kecskeméti városrész közösségi házában tartották a Hunyadi-díj átadóját.
Megemlékezéssel indult a díjátadó
Az eseményen Pászti András, a Gondoskodó Város Bizottság elnöke és Hunyadiváros képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. A résztvevők a köszöntőt követően a közelmúltban elhunyt Buda Ferencről, Kossuth-díjas költőről, illetve Hazag László iskolaigazgatóról is megemlékeztek, akik szintén a városrész lakói voltak hosszú éveken át. Orosz Csaba gitártanár egy kubai gitáros művét játszotta el egy perc néma tiszteletadás után.
Ezt követően Pászti András a Hunyadi-díjról és a múltbéli díjazottakról ejtett pár szót. Idén több tárgy is részét képezte a díjnak, köztük a közösségi házról készült rézkarc, köszönő oklevél és egy rézkarc Hunyadi-kópia is - étel ital, de főleg ital mellett, ami jó magyar szokáshoz híven pálinkát, borokat jelentett.
Idén ők kaptak Hunyadi-díjat
Hunyadi-díjban részesült Váradi Zoltán, aki a Hunyadiváros tanyás vidékének fejlesztéséért tett kiemelkedően sokat. A klímaváltozásra és az ivóvízproblémákra reagálva mintegy 20 helyi családot összefogva polgárjogi társulást hozott létre és 8 hosszú éven át lobbizott a városrész élhetőbb jövőjéért. Ennek eredményeképp sikerült elérnie, hogy a város támogassa a helyi ivóvízprojektet, ami egyébként nem lehetett volna napirenden.
Hunyadi-díjat kaptak Szabó Gyula és Nagy Attila, a Fázis Elektro Bt. tulajdonosai is, akik a városrész fejlődéséért és biztonságáért tettek sokat. Vállalkozásuk nem csupán a hunyadivárosi rendezvényeket támogatta hosszú időn át, de ingyen telepített reflektoraik a helyi bűnmegelőzéshez is hozzájárultak. A Hunyadi téren pedig nekik köszönhetően szólhat minden nap délben a harangszó, ezt egy elektromos rendszerrel tették lehetővé.
Szintén Hunyadi-díjban részesült egy fiatal helyi lakos, Beke Márton is, aki a városrész közösségi életének fejlesztéséért kapott elismerést. Nevéhez kötődik a városrész polgárőrségének újraalakítása, mely mintegy 15 éven át hiányos volt, ezzel pedig a közbiztonsághoz, a lakosok biztonságérzetének növeléséhez is hozzájárult. Emellett 4 sikeres rendezvényt is szervezett az elmúlt időszakban.
Hunyadi-díjban részesült több lakosFotók: Bús Csaba
Hunyadivárosi Napok
Pászti András a díjak átadását követően az idei Hunyadivárosi Napok programjába is bepillantást nyújtott, melyet szeptember 18. és 20. között tartanak. A hétvégén egész napos programok, ételek-italok, sport és szórakozás várják a helyieket, de minden érdeklődőt szívesen látnak. Emellett kiállítások is megtekinthetőek helyben, a Corvin Mátyás általános iskolában ugyanis egy különleges rádiókiállítás, míg a Természet Házán amatőr művészek alkotásai kaptak helyet.
Apró, de annál egészségesebb ez a finomság – ha lehet, ne ezen spóroljunk a bevásárláskor
Két nap az autómentesség jegyében, idén is kerékpárosok lepik el a várost