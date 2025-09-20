Közösségépítők a reflektorfényben, díjazták Hunyadiváros példamutató lakóit – galériával

Sokan tesznek a maguk módján a saját lakhelyükért, környezetükért, azonban vannak, akik messze túlteljesítik a közösség többi tagját és egyszerűen jobb, élhetőbb világot hagynak maguk után. A Hunyadivárosi Napok keretén belül ezeket a lakosokat jutalmazta a városvezetés pénteken. A kecskeméti városrész közösségi házában tartották a Hunyadi-díj átadóját.

A Hunyadi Napok keretén belül többen is Hunyad-díjban részesültek

Fotó: Bús Csaba

Megemlékezéssel indult a díjátadó

Az eseményen Pászti András, a Gondoskodó Város Bizottság elnöke és Hunyadiváros képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. A résztvevők a köszöntőt követően a közelmúltban elhunyt Buda Ferencről, Kossuth-díjas költőről, illetve Hazag László iskolaigazgatóról is megemlékeztek, akik szintén a városrész lakói voltak hosszú éveken át. Orosz Csaba gitártanár egy kubai gitáros művét játszotta el egy perc néma tiszteletadás után.

Ezt követően Pászti András a Hunyadi-díjról és a múltbéli díjazottakról ejtett pár szót. Idén több tárgy is részét képezte a díjnak, köztük a közösségi házról készült rézkarc, köszönő oklevél és egy rézkarc Hunyadi-kópia is - étel ital, de főleg ital mellett, ami jó magyar szokáshoz híven pálinkát, borokat jelentett.

Idén ők kaptak Hunyadi-díjat

Hunyadi-díjban részesült Váradi Zoltán, aki a Hunyadiváros tanyás vidékének fejlesztéséért tett kiemelkedően sokat. A klímaváltozásra és az ivóvízproblémákra reagálva mintegy 20 helyi családot összefogva polgárjogi társulást hozott létre és 8 hosszú éven át lobbizott a városrész élhetőbb jövőjéért. Ennek eredményeképp sikerült elérnie, hogy a város támogassa a helyi ivóvízprojektet, ami egyébként nem lehetett volna napirenden.

Hunyadi-díjat kaptak Szabó Gyula és Nagy Attila, a Fázis Elektro Bt. tulajdonosai is, akik a városrész fejlődéséért és biztonságáért tettek sokat. Vállalkozásuk nem csupán a hunyadivárosi rendezvényeket támogatta hosszú időn át, de ingyen telepített reflektoraik a helyi bűnmegelőzéshez is hozzájárultak. A Hunyadi téren pedig nekik köszönhetően szólhat minden nap délben a harangszó, ezt egy elektromos rendszerrel tették lehetővé.