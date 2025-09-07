Hamarosan lejár a határidő, eddig kérhető ingyenesen a HPV-oltás

Szeptember 12-ig még lehetőségük van a szülőknek térítésmentesen igényelni a humán papillomavírus elleni, HPV-oltást a hetedikes tanulók számára. A Nemzeti Immunizációs Program keretében 2014 óta a 7. osztályos lányok, 2020-tól pedig már a 12 éves fiúk szülei is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

A HPV-oltás szeptember 12-ig igényelhető

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A vakcinát az iskolai kampányoltások során adják be a tanév első heteiben, de kizárólag akkor, ha a szülők előzetesen nyilatkoznak a beadásról.

A HPV-oltás a betegség megelőzését célozza

A HPV a világ egyik legelterjedtebb vírusfertőzése, amely többféle betegség kialakulásában játszhat szerepet. A szakértők kiemelik, hogy a megelőzés döntő fontosságú, hiszen a vírus hosszabb távon komoly egészségügyi kockázatot hordozhat. A védőoltás a legveszélyesebb vírustípusok ellen nyújt védelmet, és különösen fiatal korban bizonyul hatékonynak. Ezért is javasolják, hogy a gyermekek még a szexuális élet megkezdése előtt szerezzék meg a szükséges védettséget.

Magyarországon az iskolai oltóprogram bevezetése óta a HPV oltási arány eléri a 80 százalékot, ami az egyik legerősebb fogadókészséget jelzi Európában – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Eltérő álláspontok

A szülői álláspontok eltérőek. Vannak, akik úgy érzik, hetedik osztályos korban még korai az oltás beadása, mások inkább kivárnának, vagy több tapasztalatra, hosszabb távú vizsgálati eredményekre kíváncsiak. Többen az esetleges mellékhatások miatt is bizonytalanok.

Fontos tudni, hogy – ahogyan minden védőoltás esetében – a HPV elleni vakcina után is előfordulhatnak átmeneti tünetek, például enyhe láz, fejfájás vagy a beadás helyén jelentkező bőrpír. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai adatok szerint azonban a súlyos mellékhatások rendkívül ritkák, a szakmai szervezetek pedig biztonságosnak tartják a vakcinát.

Az Egészségvonal tájékoztatója

Az Egészségvonal hivatalos tájékoztatója szerint több tévhit is él a köztudatban. Gyakran gondolják például, hogy a HPV elleni oltás csak a lányoknak fontos, pedig a fiúknál is csökkentheti több daganatos megbetegedés kockázatát.