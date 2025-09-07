4 órája
Hamarosan lejár a határidő, eddig kérhető ingyenesen a HPV-oltás
A vakcinát az iskolai kampányoltások során adják be a tanév első heteiben a 7. évfolyamos tanulóknak, de kizárólag akkor, ha a szülők előzetesen nyilatkoznak a beadásról. Mutatjuk, meddig igényelhető ingyenesen a HPV-oltás, hogy senki ne maradjon le a határidőről.
Szeptember 12-ig még lehetőségük van a szülőknek térítésmentesen igényelni a humán papillomavírus elleni, HPV-oltást a hetedikes tanulók számára. A Nemzeti Immunizációs Program keretében 2014 óta a 7. osztályos lányok, 2020-tól pedig már a 12 éves fiúk szülei is élhetnek ezzel a lehetőséggel.
A vakcinát az iskolai kampányoltások során adják be a tanév első heteiben, de kizárólag akkor, ha a szülők előzetesen nyilatkoznak a beadásról.
A HPV-oltás a betegség megelőzését célozza
A HPV a világ egyik legelterjedtebb vírusfertőzése, amely többféle betegség kialakulásában játszhat szerepet. A szakértők kiemelik, hogy a megelőzés döntő fontosságú, hiszen a vírus hosszabb távon komoly egészségügyi kockázatot hordozhat. A védőoltás a legveszélyesebb vírustípusok ellen nyújt védelmet, és különösen fiatal korban bizonyul hatékonynak. Ezért is javasolják, hogy a gyermekek még a szexuális élet megkezdése előtt szerezzék meg a szükséges védettséget.
Magyarországon az iskolai oltóprogram bevezetése óta a HPV oltási arány eléri a 80 százalékot, ami az egyik legerősebb fogadókészséget jelzi Európában – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Eltérő álláspontok
A szülői álláspontok eltérőek. Vannak, akik úgy érzik, hetedik osztályos korban még korai az oltás beadása, mások inkább kivárnának, vagy több tapasztalatra, hosszabb távú vizsgálati eredményekre kíváncsiak. Többen az esetleges mellékhatások miatt is bizonytalanok.
Fontos tudni, hogy – ahogyan minden védőoltás esetében – a HPV elleni vakcina után is előfordulhatnak átmeneti tünetek, például enyhe láz, fejfájás vagy a beadás helyén jelentkező bőrpír. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai adatok szerint azonban a súlyos mellékhatások rendkívül ritkák, a szakmai szervezetek pedig biztonságosnak tartják a vakcinát.
Az Egészségvonal tájékoztatója
Az Egészségvonal hivatalos tájékoztatója szerint több tévhit is él a köztudatban. Gyakran gondolják például, hogy a HPV elleni oltás csak a lányoknak fontos, pedig a fiúknál is csökkentheti több daganatos megbetegedés kockázatát.
Az sem igaz, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok teljes védelmet jelentenek: a szűrés és az oltás együtt nyújtják a legeredményesebb megelőzést. Szintén téves elképzelés, hogy az oltás meddőséget okozna – erre sem hazai, sem nemzetközi tudományos vizsgálatok nem találtak bizonyítékot.
Szeptember 12-ig igényelhető az ingyenes vakcina
A program keretében beadott vakcina teljesen ingyenes, és kizárólag szülői beleegyezéssel adható. A nyilatkozatok leadási határideje idén szeptember 12., ezt követően a védőoltás már csak térítés ellenében lesz elérhető.
Az egészségügyi hatóságok arra biztatják a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, mérlegeljék a kockázatokat és az előnyöket, és hozzanak felelős döntést gyermekük egészségéről.
Gyermekünk egészsége mindannyiunk közös felelőssége, ezért fontos, hogy minden család saját belátása szerint hozza meg a megfelelő döntést.
