Változás

2 órája

Meghosszabbították a határidőt, eddig igényelhető még ingyenes a HPV elleni oltás

Meghosszabbított határidővel érhető el az ingyenes védőoltás a 7.osztályosok számára. A HPV elleni védőoltást még néhány napig igényelhetik a szülők.

Farkas Bea

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szeptember 18-ig meghosszabbította a HPV elleni védőoltás térítésmentes igényléséhez szükséges szülői beleegyező nyilatkozat leadási határidejét – közölte a központ az MTI-vel.

A HPV elleni védőoltást még néhány napig igényelhetik a szülők
Meghosszabbították a határidőt, eddig igényelhető még ingyenes a HPV elleni oltás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A HPV elleni védőoltás beadásának időpontja kulcsfontosságú

Korábban mi is írtunk róla, hogy eredetileg szeptember 12-ig lehetett volna leadni a nyilatkozatokat az iskolákban. Az új döntés értelmében azonban azok is élhetnek a lehetőséggel, akik eddig elmulasztották a határidőt, így biztosíthatják, hogy gyermekük térítésmentesen megkapja a védőoltást.

A HPV a világ egyik legelterjedtebb vírusfertőzése, amely többféle betegség kialakulásában játszhat szerepet. A védőoltás a legveszélyesebb vírustípusok ellen nyújt védelmet, és különösen fiatal korban bizonyul hatékonynak. Ezért is javasolják, hogy a gyermekek még a szexuális élet megkezdése előtt szerezzék meg a szükséges védettséget.

A hetedik osztályos tanulók számára elérhető vakcina fontos eszköz a daganatos megbetegedések megelőzésében. Az oltás ugyanis nemcsak a méhnyakrák kialakulása ellen nyújt védelmet, hanem más daganatok – például szeméremtest-, hüvely-, péniszrák, valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései  – előfordulásának kockázatát is csökkenti. Emellett segít megelőzni a nemi szervi szemölcsök kialakulását.

A HPV elleni oltás biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését.  

A határidő lejártát követően a vakcina már csak térítés ellenében, vényköteles formában lesz elérhető a gyógyszertárakban.

 

 

