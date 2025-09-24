Együtt horgolják az ország kézimunkázói a karácsonyfát, Solt is bekapcsolódik a kezdeményezésbe

szeptember 24., szerda

Nagyi-kockákból épül majd fel az ország kézműves karácsonyfája. A horgolt karácsonyfa alapjához Solton is készülnek darabok. A helyi szakkör tagjaihoz bárki csatlakozhat, aki szeret horgolni.

Farkas Bea

2025 karácsonyára Felsőpakonyban egy különleges, horgolt karácsonyfa készül. Az ország minden pontjáról várják a kézimunkázók hozzájárulását: 10x10 centiméteres nagyi-kockákat horgolnak, amelyekből egy hatalmas, ünnepi fa áll majd össze. Az ötlet egyszerre színes és játékos, hiszen minden kocka más és más mintát, színt vagy történetet hordoz.

Forrás: Solti Komatál Egyesület

A kezdeményezés Soltra is eljutott, és hamar követőkre talált. A helyi szakkör egyik lelkes tagja felhívást tett közzé: mindenki, aki szeret horgolni, csatlakozhat. Nincs megkötés a mintát vagy a színt illetően, így a solti kockák a kész fa sokszínűségét erősítik majd. A városban összegyűjtött darabokat közösen juttatják el Felsőpakonyba.

Szakkörök adják az alapot

A felhívás alapja az ASzakkör-hálózat, amely a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezése. Az ország számos településén működnek horgolószakkörök. Solton is ennek köszönhetően indult el a kézimunkázó közösség, és most ebből nőtte ki magát a horgolt karácsonyfa várhatóan országos projektje. A solti szakkör tagjai bíznak abban, hogy minél többen csatlakoznak hozzájuk, így a város is méltó módon képviselheti magát.

Jó munkához idő kell

Mivel egy ilyen méretű és egyedülálló horgolt karácsonyfa elkészítése rengeteg időt, türelmet és kitartást igényel, a szervezők már jóval az ünnepek előtt meghirdették a felhívást. Nem véletlen, hogy ősz elején elkezdődött a gyűjtés: ahhoz, hogy karácsonyra minden kocka elkészüljön és összeálljon a hatalmas fa, szükség volt az időben történő előkészületekre. Így a kézimunkázók nyugodtan, saját ritmusukban készíthetik el az alkotásokat.

