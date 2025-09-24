Elstartolt a négynapos ponty- és amurfogó verseny, több mint 100 horgász a Szelidi-tónál – fotókkal

Négy napon át tartó, non-stop horgászmaraton indult a Szelidi-tónál, ahol 31 csapat, több mint 100 horgász méri össze tudását. A pontyfogó és amurfogó verseny igazi erőpróba: a horgászoknak éjjel-nappal helyt kell állniuk a rekord haltelepítés után.

Horgászmaraton a Szelidi-tónál: 31 csapat indult a versenyen

Fotó: Zsiga Ferenc

A Dunapataj-Szeliden immár 14. alkalommal megrendezett országos horgászverseny az ország minden részéből vonzotta a sporthorgászokat: Budapestről, Győrből, Debrecenből, Bajáról és Kiskunhalasról is érkeztek csapatok. A gyülekező és a megnyitó a Holdfény Campingben zajlott, ahol a szervezők, az önkormányzat és a főtámogató, az M Baits képviselői köszöntötték a résztvevőket.

Rekord haltelepítés a Szelidi-tóban

A verseny rajtja előtt a Dunapataji Horgászegyesület több mint ötmillió forint értékben telepített halat a tóba.

700 kilogramm 6 kiló feletti ponty,

3200 kilogramm 2–3 kilós példány.

Az egyesület azzal támogatja a horgászverseny megrendezését, hogy csupán a négy nap alatt kieső horgászjegy-eladási bevételt számítják fel tóhasználati díjként, a bevételt pedig teljes egészében a halállomány további bővítésére fordítja. A verseny után újabb 100 mázsa hal érkezik a tóba, köztük számos nagytestű példány.

Szabályok és különleges előírások a horgászmaratonon

A négy nap alatt a csapatok szigorú szabályok szerint horgászhatnak:

4 bot engedélyezett, botonként 1 horog,

fonott zsinór használata tilos,

kötelező a hajszálelőkés csalifelkínálás,

tilos az etetőkosár,

engedélyezett az etetőanyag behordása, valamint a radar és GPS.

A 8 kiló feletti halakat chippel látják el, a kifogott példányokat pedig azonnal mérlegelés után kíméletesen visszaengedik. A legelső halat kifogó csapat óriáspezsgőt kap a versenybíróktól.

Logisztika és sportszerűség

A 76 hektáros Szelidi-tó teljes partszakaszát benépesítik a horgászhelyek. A szervezők arra kérték a versenyzőket, hogy kerüljék a konfliktusokat a helyiekkel, tartsák be a parkolási és kempingezési szabályokat.

A versenybírók – Lódri Péter, Müller Attila és Lódri Richárd – a nap 24 órájában készenlétben állnak, hiszen a nagypontyok éjjel is horogra akadhatnak.