2 órája
Elstartolt a négynapos ponty- és amurfogó verseny, több mint 100 horgász a Szelidi-tónál – fotókkal
Szerdán megkezdődött a 14. Szelidi Országos Non-stop Ponty- és Amurfogó Verseny, amely négy napon át tart a tó partján. A horgászmaraton 31 csapat több mint 100 versenyzőjét állítja komoly próbatétel elé, akik éjjel-nappal küzdenek a legnagyobb fogásokért.
Négy napon át tartó, non-stop horgászmaraton indult a Szelidi-tónál, ahol 31 csapat, több mint 100 horgász méri össze tudását. A pontyfogó és amurfogó verseny igazi erőpróba: a horgászoknak éjjel-nappal helyt kell állniuk a rekord haltelepítés után.
A Dunapataj-Szeliden immár 14. alkalommal megrendezett országos horgászverseny az ország minden részéből vonzotta a sporthorgászokat: Budapestről, Győrből, Debrecenből, Bajáról és Kiskunhalasról is érkeztek csapatok. A gyülekező és a megnyitó a Holdfény Campingben zajlott, ahol a szervezők, az önkormányzat és a főtámogató, az M Baits képviselői köszöntötték a résztvevőket.
Rekord haltelepítés a Szelidi-tóban
A verseny rajtja előtt a Dunapataji Horgászegyesület több mint ötmillió forint értékben telepített halat a tóba.
- 700 kilogramm 6 kiló feletti ponty,
- 3200 kilogramm 2–3 kilós példány.
Az egyesület azzal támogatja a horgászverseny megrendezését, hogy csupán a négy nap alatt kieső horgászjegy-eladási bevételt számítják fel tóhasználati díjként, a bevételt pedig teljes egészében a halállomány további bővítésére fordítja. A verseny után újabb 100 mázsa hal érkezik a tóba, köztük számos nagytestű példány.
Szabályok és különleges előírások a horgászmaratonon
A négy nap alatt a csapatok szigorú szabályok szerint horgászhatnak:
- 4 bot engedélyezett, botonként 1 horog,
- fonott zsinór használata tilos,
- kötelező a hajszálelőkés csalifelkínálás,
- tilos az etetőkosár,
- engedélyezett az etetőanyag behordása, valamint a radar és GPS.
A 8 kiló feletti halakat chippel látják el, a kifogott példányokat pedig azonnal mérlegelés után kíméletesen visszaengedik. A legelső halat kifogó csapat óriáspezsgőt kap a versenybíróktól.
Logisztika és sportszerűség
A 76 hektáros Szelidi-tó teljes partszakaszát benépesítik a horgászhelyek. A szervezők arra kérték a versenyzőket, hogy kerüljék a konfliktusokat a helyiekkel, tartsák be a parkolási és kempingezési szabályokat.
A versenybírók – Lódri Péter, Müller Attila és Lódri Richárd – a nap 24 órájában készenlétben állnak, hiszen a nagypontyok éjjel is horogra akadhatnak.
Horgászverseny a Szelidi-tavonFotók: Zsiga Ferenc
Mit várhatunk a versenytől?
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy bőven van esély 8 kilogramm feletti fogásokra. A tavaszi forduló abszolút győztese például 820 kilogramm, azaz 8,2 mázsa halat emelt ki a vízből.
A mostani, rekordszámú haltelepítés után minden esély megvan rá, hogy az idei 14. Szelidi Országos Non-stop Ponty- és Amurfogó Verseny új rekordokat hoz. Az állás folyamatosan követhető az M Baits Team Hungary és a Facebook „Szelidiversenyek” oldalán.
A verseny vasárnap 12 órakor zárul, az ünnepélyes eredményhirdetést pedig 13 óra körül tartják meg. Ott kiderül, kik bizonyultak a legkitartóbb és legsikeresebb horgászoknak.
