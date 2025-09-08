szeptember 8., hétfő

Látványos felvételek

1 órája

Vérhold 2025: Olvasóink lélegzetelállító fotókon örökítették meg a teljes holdfogyatkozást

Címkék#jelenség#holdfogyatkozás#vérhold

Sokak tekintete szegeződött az égre vasárnap éjjel, amikor különleges égi jelenségnek lehettünk tanúi. A teljes holdfogyatkozás alkalmából összegyűjtöttük olvasóink legjobb vérholdas képeit.

Brockmeyer Sophie Isabella

A teljes holdfogyatkozás során a Hold mélyvörös árnyalatban volt látható vasárnap. A jelenség, amelyet gyakran „vérholdként” emlegetnek, ritka és mindig nagy érdeklődést vált ki, sokan professzionális képeket is készítenek a jelenségről. Olvasóinkat ezért megkértük arra, hogy küldjék el a különleges látványosságról készült képeiket.

holdfogyatkozás Bács-Kiskunban, olvasói fotó,
Lenyűgöző fotókat készítettek olvasóink a holdfogyatkozásról
Fotó: Olvasói fotó

A holdfogyatkozás vörös színének magyarázata

A tudomány magyarázata egyszerű: a Föld ilyenkor a Nap és a Hold közé kerül, és bolygónk árnyéka vetül a Holdra. A légkörön áthaladó napfény szűrésének köszönhető, hogy a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses fényben ragyog. A kékes fényhullámok szóródnak, míg a vörös fény eljut a Hold felszínére, ezzel vörösre változtatva az égitest színét. 

Lélegzetelállító fotók olvasóinktól a Holdfogyatkozásról

Fotók: Olvasói fotó

A vörös holdhoz számos népi hiedelem és babona kapcsolódik. Sok kultúrában a változás, az új kezdetek vagy éppen a veszedelem jelének tartották. A modern csillagászat számára azonban mindenekelőtt gyönyörű és tanulságos égi látványosság, amely emlékeztet a Nap, a Föld és a Hold különleges kapcsolatára.

Olvasóinktól kapott válaszok

Sokan professzionális képeket küldtek, melyeken tökéletesen látszik a Hold vérvörös színe, de volt olyan is, aki az egész sorozatát elküldte a teljes holdfogyatkozásról 2008-ból. Az ötletes, kreatív olvasóink pedig egy szalámit fotóztak le, ami nagyon hasonlít a „vérholdra”. 

 

