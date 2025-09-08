39 perce
Vérhold 2025: Olvasóink lélegzetelállító fotókon örökítették meg a teljes holdfogyatkozást
Sokak tekintete szegeződött az égre vasárnap éjjel, amikor különleges égi jelenségnek lehettünk tanúi. A teljes holdfogyatkozás alkalmából összegyűjtöttük olvasóink legjobb vérholdas képeit.
A teljes holdfogyatkozás során a Hold mélyvörös árnyalatban volt látható vasárnap. A jelenség, amelyet gyakran „vérholdként” emlegetnek, ritka és mindig nagy érdeklődést vált ki, sokan professzionális képeket is készítenek a jelenségről. Olvasóinkat ezért megkértük arra, hogy küldjék el a különleges látványosságról készült képeiket.
A holdfogyatkozás vörös színének magyarázata
A tudomány magyarázata egyszerű: a Föld ilyenkor a Nap és a Hold közé kerül, és bolygónk árnyéka vetül a Holdra. A légkörön áthaladó napfény szűrésének köszönhető, hogy a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses fényben ragyog. A kékes fényhullámok szóródnak, míg a vörös fény eljut a Hold felszínére, ezzel vörösre változtatva az égitest színét.
Lélegzetelállító fotók olvasóinktól a HoldfogyatkozásrólFotók: Olvasói fotó
A vörös holdhoz számos népi hiedelem és babona kapcsolódik. Sok kultúrában a változás, az új kezdetek vagy éppen a veszedelem jelének tartották. A modern csillagászat számára azonban mindenekelőtt gyönyörű és tanulságos égi látványosság, amely emlékeztet a Nap, a Föld és a Hold különleges kapcsolatára.
Olvasóinktól kapott válaszok
Sokan professzionális képeket küldtek, melyeken tökéletesen látszik a Hold vérvörös színe, de volt olyan is, aki az egész sorozatát elküldte a teljes holdfogyatkozásról 2008-ból. Az ötletes, kreatív olvasóink pedig egy szalámit fotóztak le, ami nagyon hasonlít a „vérholdra”.
