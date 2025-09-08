Vérhold 2025: Olvasóink lélegzetelállító fotókon örökítették meg a teljes holdfogyatkozást

A teljes holdfogyatkozás során a Hold mélyvörös árnyalatban volt látható vasárnap. A jelenség, amelyet gyakran „vérholdként” emlegetnek, ritka és mindig nagy érdeklődést vált ki, sokan professzionális képeket is készítenek a jelenségről. Olvasóinkat ezért megkértük arra, hogy küldjék el a különleges látványosságról készült képeiket.

Lenyűgöző fotókat készítettek olvasóink a holdfogyatkozásról

A holdfogyatkozás vörös színének magyarázata

A tudomány magyarázata egyszerű: a Föld ilyenkor a Nap és a Hold közé kerül, és bolygónk árnyéka vetül a Holdra. A légkörön áthaladó napfény szűrésének köszönhető, hogy a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses fényben ragyog. A kékes fényhullámok szóródnak, míg a vörös fény eljut a Hold felszínére, ezzel vörösre változtatva az égitest színét.