Vörösbe borul az égbolt, vasárnap lesz az év legjobban várt csillagászati eseménye

Ha van olyan égi csoda, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell, az a teljes holdfogyatkozás. És most vasárnap, szeptember 7-én éppen ez a ritka és hátborzongatóan szép jelenség bontakozik ki felettünk. Este, mikor a Hold lassan kibukkan a horizont alól, már javában a Föld árnyékában lesz, és ahogy emelkedik, mélyvörösbe fordul: megszületik a vérhold.

Most vasárnap, szeptember 7-én egy hátborzongatóan szép jelenség bontakozik ki felettünk, teljes holdfogyatkozást láthatunk

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ez nem egy gyors, villanásszerű pillanat, hanem egy másfél órán át tartó, fokozatos égi dráma, amely során a Hold színe és fénye folyamatosan változik.

Mikor kell az égre nézni?

19:12 körül: a Hold felkel Magyarország felett, de már jórészt eltűnik a Föld árnyékában.

19:31-kor: bekövetkezik a teljes fogyatkozás, vagyis a Hold teljesen vörös fényben ragyog.

20:12-kor: a látvány csúcspontja – ekkor lesz a legmélyebb, legsötétebb vörös.

20:53-kor: véget ér a teljesség, de a részleges fogyatkozás még folytatódik.

21:57-ig: a Hold lassan kiszabadul a Föld árnyékából.

22:55-re: a jelenség végleg lezárul.

Összesen 82 percen át élvezhetjük a teljes árnyékban úszó Hold misztikus vörösségét, ilyesmi legközelebb csak 2028 szilveszterén lesz látható Magyarországról.

Mit fogunk látni?

Aki a keleti horizont felé fordul, egy lassan változó színjáték szemtanúja lehet: a Hold először narancsos, majd mélyvörös árnyalatba öltözik, miközben környezete is megváltozik. A halványodó táj, a fokozatosan elsötétülő éjszaka és a lassan kibontakozó csillagok együtt adják a látvány igazi varázsát.

Ahogy a Hold újra kilép az árnyékból, rövid időre kékes derengés is feltűnhet a peremén a Föld légkörének szűrőhatása miatt.

Hogyan figyeljük meg?

Szabad kilátás kell a keleti horizontra – keressünk olyan helyet, ahol sem fák, sem épületek nem takarják el a Hold-felkeltét.

Ne csak a Holdat nézzük – a környező égbolt fényváltozásai, a színek lassú alakulása legalább olyan lenyűgöző.

Távcső nem szükséges – szabad szemmel is gyönyörű, de aki közelebbről nézne rá, annak érdemes binokulárt vinni.

Extra élmény: a Szaturnusz is megjelenik majd, balra a Holdtól, ragyogó kísérőként.

Miért olyan különleges a holdfogyatkozás?

A teljes holdfogyatkozás nem csupán egy ritka égi esemény, hanem egy ősi, szimbolikus élmény. Őseink gyakran baljós jelként tekintettek rá, ma azonban tudjuk: a vérhold a Nap, a Föld és a Hold tökéletes, kozmikus együttállásának eredménye. És bár a tudomány pontosan leírja, mi történik, a látvány mégis magával ragad.