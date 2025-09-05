1 órája
Vörösbe borul az égbolt, vasárnap lesz az év legjobban várt csillagászati eseménye
Több mint egyórás vérhold ragyog vasárnap este Magyarország felett. A következő teljes holdfogyatkozás legközelebb csak 2028 szilveszterén látható.
Ha van olyan égi csoda, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell, az a teljes holdfogyatkozás. És most vasárnap, szeptember 7-én éppen ez a ritka és hátborzongatóan szép jelenség bontakozik ki felettünk. Este, mikor a Hold lassan kibukkan a horizont alól, már javában a Föld árnyékában lesz, és ahogy emelkedik, mélyvörösbe fordul: megszületik a vérhold.
Ez nem egy gyors, villanásszerű pillanat, hanem egy másfél órán át tartó, fokozatos égi dráma, amely során a Hold színe és fénye folyamatosan változik.
Mikor kell az égre nézni?
- 19:12 körül: a Hold felkel Magyarország felett, de már jórészt eltűnik a Föld árnyékában.
- 19:31-kor: bekövetkezik a teljes fogyatkozás, vagyis a Hold teljesen vörös fényben ragyog.
- 20:12-kor: a látvány csúcspontja – ekkor lesz a legmélyebb, legsötétebb vörös.
- 20:53-kor: véget ér a teljesség, de a részleges fogyatkozás még folytatódik.
- 21:57-ig: a Hold lassan kiszabadul a Föld árnyékából.
- 22:55-re: a jelenség végleg lezárul.
Összesen 82 percen át élvezhetjük a teljes árnyékban úszó Hold misztikus vörösségét, ilyesmi legközelebb csak 2028 szilveszterén lesz látható Magyarországról.
Mit fogunk látni?
Aki a keleti horizont felé fordul, egy lassan változó színjáték szemtanúja lehet: a Hold először narancsos, majd mélyvörös árnyalatba öltözik, miközben környezete is megváltozik. A halványodó táj, a fokozatosan elsötétülő éjszaka és a lassan kibontakozó csillagok együtt adják a látvány igazi varázsát.
Ahogy a Hold újra kilép az árnyékból, rövid időre kékes derengés is feltűnhet a peremén a Föld légkörének szűrőhatása miatt.
Hogyan figyeljük meg?
- Szabad kilátás kell a keleti horizontra – keressünk olyan helyet, ahol sem fák, sem épületek nem takarják el a Hold-felkeltét.
- Ne csak a Holdat nézzük – a környező égbolt fényváltozásai, a színek lassú alakulása legalább olyan lenyűgöző.
- Távcső nem szükséges – szabad szemmel is gyönyörű, de aki közelebbről nézne rá, annak érdemes binokulárt vinni.
- Extra élmény: a Szaturnusz is megjelenik majd, balra a Holdtól, ragyogó kísérőként.
Miért olyan különleges a holdfogyatkozás?
A teljes holdfogyatkozás nem csupán egy ritka égi esemény, hanem egy ősi, szimbolikus élmény. Őseink gyakran baljós jelként tekintettek rá, ma azonban tudjuk: a vérhold a Nap, a Föld és a Hold tökéletes, kozmikus együttállásának eredménye. És bár a tudomány pontosan leírja, mi történik, a látvány mégis magával ragad.