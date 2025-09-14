2 órája
Elképesztő hangulatot varázsolt a főtérre Hevesi Tamás, a közönség végigtombolta a koncertet – fotók, videó
A szombat esti kikapcsolódásból bekapcsolódás lett. A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását 80 koncerttel ünnepli, és ennek egyik állomásaként Hevesi Tamás adott koncertet Kecskeméten. A közönség együtt tombolt az énekessel.
A szombati napon – a hét hatodik napján – a Hatoslottó megújulásának ünneplésére szervezett Szerencsekoncert-sorozat elérkezett a Hírös Városba is. A közel 80 várost átívelő koncertsorozat a magyar zenei élet legnagyobbjait hozza el a lakossághoz, ráadásul mindezt ingyen. Az este Kecskeméten Hevesi Tamás Szerencse-koncerttel kezdődött.
A koncert előtti pillanatokban
Hevesi Tamás a színfalak mögött nem csupán kollégáit, ismerőseit üdvözölte a produkcióra való felkészülés közben, dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselővel is váltottak néhány szót. A képviselő a város nevében egy ajándékcsomaggal is meglepte, amiről később hálásan és mosolyogva annyit árult el a közönségnek: „ennyi erős pistát még életembe nem láttam”.
Hevesi Tamás a fellépés előtt egy rövid interjút is adott hírportálunknak.
Pörgős hangulatot varázsoltak
– A mai egy rövidebb koncert, egy órába kellett tömöríteni a fellépésünket, így a közönség kedvenc slágereit gyűjtöttük össze és hoztuk el. Az utánunk következő Korálra és a közeljövőben fellépő előadókra való tekintettel erőteljes, pörgős, mégis érzelmes hangulatot próbálunk teremteni, hogy összhangban legyen mindenkivel – mondta az énekes.
Hevesi Tamás lépett fel KecskemétenFotók: Mócza Milán
Sokat köszönhet a világ a zenének
– A zene összetart, a zene csoda, és ezt ritkán szoktam mondani, de a zenének sok mindent köszönhet a világ. Ha feszült vagyok, megnyugtat a zene, ha fáradt vagyok, felvillanyoz, ha sportolok, ha vezetek, ha kikapcsolódok, mindig ott van nekem a zene. A legjobb társ, enélkül nem lenne világ a világ. Ezt az érzést, a zene iránti szeretetet és lelkesedést szeretnénk megosztani a közönséggel – osztotta meg Hevesi Tamás.
Hevesi Tamás mellé a közönség is bekapcsolódott
Az énekes energiával tele robbant be a színpadra és rögtön zenés-játékos párbeszédbe elegyedett a közönséggel. Olyan, sok rajongó által kívülről ismert számokat hozott, mint a Zötyög az élet!, a Bolond világ Blues vagy a közönségkedvenc, Ezt egy életen át kell játszani. Nem csupán tapsra, táncra buzdította a jelenlévőket, a sorok végét elhagyva kérdezz-felelekként együtt énekeltek. Az énekes jókedve gyorsan átragadt a közönség soraira is, kicsik és nagyok, százak-ezrek, kecskemétiek, együtt élvezték a koncertet.