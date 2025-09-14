Elképesztő hangulatot varázsolt a főtérre Hevesi Tamás, a közönség végigtombolta a koncertet – fotók, videó

A szombati napon – a hét hatodik napján – a Hatoslottó megújulásának ünneplésére szervezett Szerencsekoncert-sorozat elérkezett a Hírös Városba is. A közel 80 várost átívelő koncertsorozat a magyar zenei élet legnagyobbjait hozza el a lakossághoz, ráadásul mindezt ingyen. Az este Kecskeméten Hevesi Tamás Szerencse-koncerttel kezdődött.

Hevesi Tamás zenéire tombolt egész Kecskemét

Fotó: Mócza Milán

A koncert előtti pillanatokban

Hevesi Tamás a színfalak mögött nem csupán kollégáit, ismerőseit üdvözölte a produkcióra való felkészülés közben, dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselővel is váltottak néhány szót. A képviselő a város nevében egy ajándékcsomaggal is meglepte, amiről később hálásan és mosolyogva annyit árult el a közönségnek: „ennyi erős pistát még életembe nem láttam”.

Hevesi Tamás a fellépés előtt egy rövid interjút is adott hírportálunknak.

Pörgős hangulatot varázsoltak

– A mai egy rövidebb koncert, egy órába kellett tömöríteni a fellépésünket, így a közönség kedvenc slágereit gyűjtöttük össze és hoztuk el. Az utánunk következő Korálra és a közeljövőben fellépő előadókra való tekintettel erőteljes, pörgős, mégis érzelmes hangulatot próbálunk teremteni, hogy összhangban legyen mindenkivel – mondta az énekes.