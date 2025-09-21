szeptember 21., vasárnap

Rendvédelem

26 perce

Locsolás, gépkocsihúzás, evezés – hétköznapi hősök versenyeztek Halason – galériával, videóval

Címkék#rendvédelem#baon videó#verseny#hétköznapi hősök

A kiskunhalasi Csetényi Élményparkban rendezték meg másodszor a „Hétköznapi hősök a kék fény árnyékában” rendészeti versenyt. A jó hangulatú eseményen látványos feladatok – mint tűzcélpont-locsolás, személymentés, evezés és gépkocsihúzás – mellett barátságok is születtek a hétköznapi hősök között. A napot bográcsos főzőverseny zárta.

Pozsgai Ákos

Dr. Bátori Gábor rendőr alezredes, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője szerint fontos kezdeményezésről van szó, amelyet második alkalommal rendeztek meg a városban. A hétköznapi hősök versenye elsősorban összetartást hoz a különböző rendvédelmi szervek tagjai között, akik adott esetben, éles helyzetben rendkívül összehangoltan és szoros együttműködésben végzik a munkájukat. A különböző szakmai versenyszámok, komoly szellemi és fizikai kihívást jelentenek a rendvédelmisek számára, amelyek tovább segítik egymás szakterületeinek a megismerését, ugyanakkor vicces formában voltak összeállítva, amely egyben szórakozást és kikapcsolódást is jelentett a számukra.

„Hétköznapi hősök a kék fény árnyékában” rendészeti verseny
Hétköznapi hősök versengtek egymással Kiskunhalason
Fotó: Pozsgai Ákos

Hétköznapi hősökből bőven akad Kiskunhalason

Halason számos, elsődlegesen reagáló feladatokat ellátó rendvédelmi szervezet működik, úgy mint a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a rendőrség és annak különféle szakágai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a büntetés-végrehajtás – emlékeztetett Fülöp Róbert polgármester, aki szerint Kiskunhalas egy igazi rendészváros, főként, hogy működik Önkormányzati Rendészet is, ahova tartozik a mezőőrség és a közterület-felügyelet

„Hétköznapi hősök a kék fény árnyékában” rendészeti verseny

Fotók: Pozsgai Ákos

Az idei győztesek

Az idei versenyt a kiskunhalasi katasztrófavédők csapata nyerte, csak úgy, mint tavaly, míg a főzőverseny győztese az önkormányzat rendész csapata lett.

 

 

