Locsolás, gépkocsihúzás, evezés – hétköznapi hősök versenyeztek Halason – galériával, videóval

Dr. Bátori Gábor rendőr alezredes, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője szerint fontos kezdeményezésről van szó, amelyet második alkalommal rendeztek meg a városban. A hétköznapi hősök versenye elsősorban összetartást hoz a különböző rendvédelmi szervek tagjai között, akik adott esetben, éles helyzetben rendkívül összehangoltan és szoros együttműködésben végzik a munkájukat. A különböző szakmai versenyszámok, komoly szellemi és fizikai kihívást jelentenek a rendvédelmisek számára, amelyek tovább segítik egymás szakterületeinek a megismerését, ugyanakkor vicces formában voltak összeállítva, amely egyben szórakozást és kikapcsolódást is jelentett a számukra.

Hétköznapi hősök versengtek egymással Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

Hétköznapi hősökből bőven akad Kiskunhalason

Halason számos, elsődlegesen reagáló feladatokat ellátó rendvédelmi szervezet működik, úgy mint a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a rendőrség és annak különféle szakágai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a büntetés-végrehajtás – emlékeztetett Fülöp Róbert polgármester, aki szerint Kiskunhalas egy igazi rendészváros, főként, hogy működik Önkormányzati Rendészet is, ahova tartozik a mezőőrség és a közterület-felügyelet.