Újabb kecskeméti bölcsődében azonosították a veszélyes vírust, figyelmeztet a hatóság

Hepatitis A megbetegedést észleltek a kecskeméti Aranyhaj Bölcsődében – olvasható a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága bejegyzésében.

Hepatitis A fertőzést azonosítottak egy kecskeméti bölcsődében

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, a járványügyi hatóság által végzett kontaktkutatás alapján a fertőzés veszélye egy gyermekcsoportot érint, ezért a hatóság, valamint a hatóság irányítása mellett az intézmény az ügyben szükséges intézkedéseket megtette.

Korábbi észlelések

Ahogy arról már beszámoltunk május végén a kecskeméti Pöttömke Bölcsődében is észleltek Hepatitis A megbetegedést.

Így terjed

A fertőzés széklettel, szennyezett víz, jég vagy élelmiszer fogyasztásával terjed. A megelőzésben kiemelt szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának, amire a Nemzeti Népegészségügyi Központ is hangsúlyosan felhívja a figyelmet.

A hepatitis A vírus tünetei

A vírusos májgyulladás – ismertebb nevén hepatitis A – az alábbi tünetekkel jelentkezhet: