53 perce
Újabb kecskeméti bölcsődében azonosították a veszélyes vírust, figyelmeztet a hatóság
Ismét felütötte a fejét a veszélyes vírus egy kecskeméti bölcsődében. Hepatitis A fertőzést azonosítottak a hatóságok, akik megkezdték a szükséges intézkedéseket.
Hepatitis A megbetegedést észleltek a kecskeméti Aranyhaj Bölcsődében – olvasható a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága bejegyzésében.
Mint írják, a járványügyi hatóság által végzett kontaktkutatás alapján a fertőzés veszélye egy gyermekcsoportot érint, ezért a hatóság, valamint a hatóság irányítása mellett az intézmény az ügyben szükséges intézkedéseket megtette.
Korábbi észlelések
Ahogy arról már beszámoltunk május végén a kecskeméti Pöttömke Bölcsődében is észleltek Hepatitis A megbetegedést.
Így terjed
A fertőzés széklettel, szennyezett víz, jég vagy élelmiszer fogyasztásával terjed. A megelőzésben kiemelt szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának, amire a Nemzeti Népegészségügyi Központ is hangsúlyosan felhívja a figyelmet.
A hepatitis A vírus tünetei
A vírusos májgyulladás – ismertebb nevén hepatitis A – az alábbi tünetekkel jelentkezhet:
- Hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság.
- Rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalmak.
- Sárgaság, amely a bőr és a szemfehérje besárgulásával jelentkezik.
Kecskeméten folyósították az első Otthon Start lakáshitelt, elindult az őszi boom
Új műfüves pályát avattak Jakabszálláson, Szabó Mihály nevét viseli az új létesítmény – fotók