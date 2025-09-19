szeptember 19., péntek

Megbetegedések

3 órája

Újabb kecskeméti bölcsődében azonosították a veszélyes vírust, figyelmeztet a hatóság

Ismét felütötte a fejét a veszélyes vírus egy kecskeméti bölcsődében. Hepatitis A fertőzést azonosítottak a hatóságok, akik megkezdték a szükséges intézkedéseket.

Várkonyi Rozália

Hepatitis A megbetegedést észleltek a kecskeméti Aranyhaj Bölcsődében – olvasható a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága bejegyzésében.

Hepatitis A fertőzésre figyelmeztet a hatóság
Hepatitis A fertőzést azonosítottak egy kecskeméti bölcsődében
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, a járványügyi hatóság által végzett kontaktkutatás alapján a fertőzés veszélye egy gyermekcsoportot érint, ezért a hatóság, valamint a hatóság irányítása mellett az intézmény az ügyben szükséges intézkedéseket megtette.

Korábbi észlelések

Ahogy arról már beszámoltunk május végén a kecskeméti Pöttömke Bölcsődében is észleltek Hepatitis A megbetegedést.

Így terjed

A fertőzés széklettel, szennyezett víz, jég vagy élelmiszer fogyasztásával terjed. A megelőzésben kiemelt szerepe van a megfelelő higiéniai szabályok betartásának, amire a Nemzeti Népegészségügyi Központ is hangsúlyosan felhívja a figyelmet.

A hepatitis A vírus tünetei

A vírusos májgyulladás – ismertebb nevén hepatitis A – az alábbi tünetekkel jelentkezhet:

  • Hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság.
  • Rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalmak.
  • Sárgaság, amely a bőr és a szemfehérje besárgulásával jelentkezik.

 

 

